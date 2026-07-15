Reforma Jubilatoria: la dinámica de la sesión se definirá en labor parlamentaria, antes de bajar al recinto

Así lo informó este miércoles el senador por el peronismo, Martín Oliva. El legislador dijo al programa Amanece que no es poco (Radio Plaza) que todavía no saben cómo se abordarán los dos dictámenes sobre el proyecto de reforma jubilatoria.

“Hay labor parlamentaria temprano y en ese momento se decide cómo será la sesión. Ese es el reglamento que seguir. La dinámica se sabrá esta mañana, antes de bajar al recinto”, dijo y señaló que podrá acordarse cómo se pondrán a consideración los dos dictámenes para “que sea respetuoso, pero es un acuerdo de labor parlamentaria”.

Oliva subrayó cuales son las diferencias fundamentales de los dos dictámenes. Manifestó que desde su bloque no quieren declarar la emergencia “por más que sea reducido a cuatro años como propone el oficialismo”. Agregó que “parte de los argumentos del dictamen del peronismo son los recursos. Nosotros proponemos una alícuota al juego”.

Se refirió después a la votación. “Nosotros queremos ser los 8. Pero bueno, con un voto de más es suficiente” para que se apoye el dictamen oficialista. “Me parece que nuestro Senado, en esta consideración, elevaba las discusiones. Estamos orgulloso del trabajo que hicimos, por el producido. Tenemos una mayoría y la responsabilidad del toque final. Este dictamen que preparamos es para sostener que no nos oponemos por oponernos”.

Oliva puso el foco en el peso de la legislación que se votará esta mañana. “Quisiera que los 17 senadores sepamos que representamos a mucha y gente, y no podemos tocar los derechos. Creo que esta ley será la que se recuerde de nuestro período”.

Por último, consideró que la reforma jubilatoria “no tiene consenso social”. “Si bien un tercio de la población somos trabajadores del Estado, eso está a las claras, no hay consenso. Cada persona con la que hablé en mi ciudad lo manifestó así”.