Reforma previsional: en la previa a la sesión, Vergara sostuvo que es “oportuna y razonable”

Gustavo Vergara admitió que la sesión podría haberse realizado otro día, para que no coincida con el partido de la Selección, pero "no cambia en nada porque este debate tiene otra trayectoria en Diputados también".

En la previa de la sesión donde se tratará la reforma previsional, el senador provincial Gustavo Vergara (JxER-Diamante) volvió a defender el dictamen del oficialismo, detalló algunos de los cambios que se realizaron al proyecto del Ejecutivo y definió que “es una reforma oportuna y razonable”.

En declaraciones realizadas antes de la sesión al móvil del programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Vergara sostuvo que “estamos acá preparados ya con el dictamen y para dar los argumentos que merecen esta modificación, pensando que es un momento que se debió dar hace muchos años atrás, considero que es una reforma oportuna y una reforma que la plantea un gobierno que tiene la valentía suficiente para plantear temas que son difíciles, que son complicados y que muchas veces generan debates sociales y políticos, como estamos viéndolo ahora”.

Sobre la protesta de los gremios en la explanada de Casa de Gobierno en rechazo a la reforma, evaluó: “Está bien, estamos en democracia. Nosotros siempre hemos dicho que esta ley no restringe derechos, por lo contrario, lo que buscamos es que la Caja tenga sustentabilidad en el tiempo y también decimos que lo que debe ser su funcionamiento y su beneficio debe estar articulado también con una posibilidad cierta del Estado provincial de abonarlo porque, en definitiva, cuando se plantea un déficit lo termina absorbiendo el resto de la sociedad, que muchas veces no está involucrada ni recibe los beneficios directos de este sistema”.

Consultado por las críticas de la Multisectorial al tratamiento del proyecto en el mismo día del partido por semifinales del Mundial de la selección de fútbol, Vergara sostuvo que la definición “fue por acuerdos que se fueron dando en cuanto a la definición del día, pero nosotros a principios de junio dijimos que íbamos a estar en debate todo el mes de junio y en los primeros días de julio íbamos a abordar ya el dictamen porque esa era la decisión política. No cambia en nada porque este debate tiene otra trayectoria en Diputados también, que supongo va a estar fuera del receso y creo que no va a haber más Mundial tampoco. Me parece que considerar esto es un poco devaluar la opinión de la gente, en el sentido que a uno lo puede distraer y eso no es posible”.

De todos modos, admitió que se podría haber sesionado “ayer o también mañana”.

Por otra parte, respecto de si están los votos necesarios para que se den la sanción en el Senado, definió: “Nosotros hemos trabajado durante estos días en construir mayoría. El proyecto original ha tenido varias modificaciones, muchas que han atendido las propuestas que han hecho algunos representantes de los trabajadores y algunos representantes también políticos. No me voy a poner en voz de los senadores, pero aspiramos a que haya voluntad de otros senadores de apoyar este cambio”.

En cuanto a las modificaciones que se le hicieron al proyecto original, Vergara dijo que “fueron varias; una es que se cambió la paridad en el tema de género en cuanto a la edad jubilatoria, que originalmente el proyecto decía 65 a para mujeres y varones y se dispuso en 65 y 60 como lo tiene el régimen general de ANSES. También se cambió la cantidad de días, que había dudas en cuánto tiempo se iba a pagar el aumento a los jubilados una vez que se otorgue la paritaria de los activos, y se volvió al texto original donde dice que hasta dentro de los 60 días de liquidado a los activos se debe abonar a los pasivos. Se alteró también el periodo para el aporte solidario que deben establecer todos los beneficiarios de regímenes especiales, donde se hizo un proceso de cuatro etapas para que se atenúe el aporte y no incida tan directamente en el haber jubilatorio”.

Agregó que “en el tema de la emergencia se determinó un plazo cierto, que era uno de los cuestionamientos que se recibió de parte de muchas organizaciones y hasta en particular del fiscal de Estado, con lo cual se le puso un plazo de dos años, extensible por dos años más, que eso antes estaba abierto. Y en el caso de la determinación del haber inicial, el proyecto original preveía considerar el haber promedio actualizado de los últimos 240 meses, y se lo redujo a 180”.

“La verdad que el proyecto original tuvo muchos cambios y creo que es un proyecto razonable. Revisando un poco la historia, el proyecto original de (Mario) Moine, que es la ley de 8.732, preveía originalmente la edad de 65 y 60 años, y en su momento la Legislatura lo modificó en el momento de sancionar la ley. Cuando se sancionó el 8.732, yo recorrí el expediente de esa época y estaban todas las organizaciones gremiales y de jubilados oponiéndose y no querían que se tocara la ley del año ‘73 y ahora se defiende sin posibilidad de diálogo y de modificación la ley que está vigente, con lo cual uno entiende que haya reservas y que los sindicatos se opongan, pero creo que son modificaciones muy razonables, muy atendibles y que van en concordancia con el resto de los sistemas jubilatorios”, analizó.

Por último, sobre la extensión de la sesión, Vergara indicó que “ahora en labor parlamentaria los presidentes del bloque van a acordar el orden de las palabras y supongo que, más o menos, la duración, pero entiendo que se extenderá un par de horas la discusión”.