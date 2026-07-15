Reforma previsional: la policía impidió el ingreso de trabajadores al recinto y generó empujones y malestar

Durante el tratamiento de la reforma previsional en el Senado se dispuso una fuerte presencia policial que impidió el ingreso de trabajadores que se manifestaban en contra.

Mientras se debatía el proyecto de reforma previsional en el recinto del Senado en la mañana de este miércoles, la policía que había dispuesto un fuerte operativo de seguridad frente a Casa de Gobierno impidió el ingreso de los trabajadores que se manifestaban en contra de la iniciativa.

Esto generó un profundo malestar entre los dirigentes gremiales y trabajadores que pretendían observar la sesión en el interior de la Legislatura, y se generaron algunos empujones, intercambios verbales y mucho malestar, tal como se puede ver en el video al que accedió ANÁLISIS.

Si bien se habían dispuesto altoparlantes por los que se pudo escuchar en vivo, la pretensión era ingresar y estar presentes en la sesión como forma de visualizar el reclamo ante los legisladores y de observar las votaciones.

Cuando se produjo el intento de ingresar, el personal policial apostado en el frente de Casa de Gobierno cerró la puerta y eso provocó el enojo de los trabajadores. El momento de mayor tensión se produjo cuando algunos de los trabajadores intentaron abrir una ventana del recinto que da al exterior, lo que generó el rápido accionar de los efectivos de seguridad para impedirlo. Tras ello, entre cánticos y el resonar de los bombos, los manifestantes rodearon la Casa de Gobierno tomados de las manos.

Respecto de la situación, el secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Entre Ríos, Oscar Muntes, explicó: “Queríamos ingresar todos a presenciar la sesión. Los trabajadores queremos tener la cara de cada uno de los senadores y senadoras que vota en contra del pueblo entrerriano”. “No quisimos entrar porque nos propusieron que ingresaran 10 o 15 dirigentes solamente, y no somos dirigentes para ingresar y dejar a los trabajadores y trabajadoras en la calle pendientes de lo que iban a votar los senadores y senadoras. Queríamos ingresar todos para que sea abierta al pueblo, por lo tanto, hubo muchísima tensión porque las fuerzas de seguridad no permitieron que ingresemos”, explicitó.

Tras la aprobación de la reforma, el dirigente dijo a ANÁLISIS que “fue otra jornada en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Seguimos retrocediendo y perdiendo la clase trabajadora, y el voto de dos senadoras de la oposición le garantiza al gobierno que vino a ajustar sistemáticamente a los trabajadores y trabajadoras, esos votos son la garantía de que esta media sanción pase a Diputado y que siga transitando la reforma previsional”.

“En cada uno de los lugares de la provincia que recorrimos y en cada uno de los debates que dimos, argumentamos con mucha claridad por qué esta reforma previsional es en contra del interés de los trabajadores y trabajadoras. Y nos animaron a transitar y a debatir este proyecto de ley que planteó la Multisectorial, porque es posible otra forma de hacer una Entre Ríos diferente, gravando a los sectores concentrados y hay que animarse a hacer una política totalmente diferente”, planteó.

En ese sentido, lamentó que “fue una jornada donde nuevamente se demuestra que la rosca política, el ‘toma y daca’, la forma de hacer política de la que la población está cansada, nuevamente primó y ganó otra pulseada”.

Respecto de los pasos a seguir, adelantó: “A nosotros nos queda seguir militando con la fortaleza que lo hemos hecho, con la fortaleza que lo seguimos haciendo y con la claridad de siempre, y decirle a cada uno de los diputados y diputadas que vamos a seguir planteando que la reforma provisional va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras.

“En la jornada de hoy, a pesar de ser un día muy importante para los argentinos porque se juega el Mundial, estuvimos cientos y cientos en la calle. Minimizaron que no nos íbamos a movilizar, minimizaron que se creían que no vamos a seguir resistiendo, pero quedó demostrado que lo vamos a seguir haciendo todas las veces que sea necesario”, concluyó.