Sesión caliente: Miranda votó con el oficialismo, apuntó contra el peronismo y se evalúa su salida del bloque

El voto de la senadora Nancy Miranda (PJ – Federal) en favor del dictamen del oficialismo para la reforma previsional motivó conversaciones en el seno del bloque que preside Marcelo Berthet (PJ – San Salvador) respecto de la posible salida de la bancada de la legisladora rebelde.

Previo a la sesión de este miércoles ya era casi un hecho que Miranda apoyaría el proyecto oficialista, pese a que había firmado el dictamen alternativo elaborado por el peronismo. También circulaban fuertes versiones en ámbitos de la Legislatura respecto de que, si esto sucedía, Berthet renunciaría a la presidencia de la bancada que asumió pocos meses atrás, pero el rumor fue descartado.

Al inicio de la sesión, Miranda pidió la palabra para solicitar in voce una modificación al dictamen que se sumó a otras que había pedido durante el trabajo en comisiones. La intervención motivó la reacción de Berthet, quien pidió dejar aclarado que la posición de la senadora de Federal era “a título personal y no compartida por el bloque”.

Rubén Dal Molín, presidente de la bancada oficialista, agradeció el aporte de Miranda y solicitó su incorporación por secretaría.

Las explicaciones de Miranda

Más allá de las cuestiones técnicas que argumentó Miranda para justificar su voto, la legisladora no eludió referirse a “la parte política” de la cuestión.

“Pertenezco al peronismo hace más de 20 años y faltó en nuestro espacio tenerlas buen puestas para encarar este tema y no estaríamos tratando esta ley”, disparó de entrada.

“Si sabíamos que el problema venía de años y nos importan los trabajadores y sus derechos, hubiéramos trabajado. Teníamos mayoría en ambas cámaras, gobierno nacional del mismo signo, teníamos absolutamente todo”, se explayó.

Más adelante, la legisladora cuestionó las advertencias del Partido Justicialista, que anticipó que habría sanciones para quienes votaran en favor del proyecto oficialista. Primero, acudió a un hecho de la historia reciente, cuando los entonces diputados nacionales peronistas Mayda Cresto y Juan José Bahillo apoyaron en el Congreso la reforma previsional del expresidente Mauricio Macri en 2017.

Sin nombrarlos, recordó que “un legislador de Concordia y uno de Gualeguaychú aprobaron esa reforma de Macri y votaron con el bloque de Cambiemos y no recuerdo que el PJ haya hecho alguna reunión para sancionarlos”, ironizó.

Más adelante, indagó: “Me queda la duda: ¿cuándo son de departamentos grandes votan por la gobernabilidad y cuando lo hacemos los del norte es traición?”

“Estoy a disposición del Tribunal de Disciplina, pero hagámonos cargo que tuvimos ocho años un partido acéfalo y que en este período las reuniones son para ver a quién vamos a expulsar”, continuó.

“Muchos de los que nos cuestionan dentro del partido y despotrican no han ganado una elección y están cobrando de esta cámara”, añadió.

Más adelante, anticipó que sus dichos iban a “molestar” y acto seguido reconoció a Frigerio “por presentar el proyecto, sostenerlo y bancarse lo que está viniendo”. No obstante, aclaró que las reuniones que mantiene con el mandatario “no son todo risas y hemos chocado bastante”.

Pasos a seguir

Si bien no hay conformación oficial, fuentes legislativas informaron a ANÁLISIS que se evalúa la posibilidad de la salida de Miranda del bloque del PJ.

Cabe recordar que meses atrás Gladys Domínguez, que había asumido por el peronismo de Feliciano, armó una bancada unipersonal tras votar con el oficialismo el proyecto de creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).

Las posibilidades son que la propia Miranda renuncie al bloque, que forme uno propio o que se una al de Domínguez. Incluso por estas horas, con la tensión de la sesión aún vigente, se menciona la posibilidad de una expulsión.