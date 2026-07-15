Tras la reforma previsional, Vergara y Massarotti confrontaron sobre el déficit y las deudas de la Nación

La aprobación de la reforma previsional en el Senado de Entre Ríos no clausuró el debate: apenas trasladó la discusión desde el recinto hacia las inmediaciones de la Casa de Gobierno. Allí, el senador oficialista José Gustavo Vergara y el histórico dirigente gremial Edgardo Massarotti protagonizaron un intercambio que condensó, en pocos minutos, las dos miradas que hoy atraviesan la discusión sobre el futuro de la Caja de Jubilaciones provincial.

El diálogo -respetuoso en las formas, pero cargado de tensión política-, dejó al descubierto que el verdadero conflicto excede el contenido específico de la ley. Mientras Vergara defendió la necesidad de avanzar con una reforma para corregir desequilibrios estructurales y prometió que sus efectos deberán evaluarse con el tiempo, Massarotti cuestionó la propia construcción del diagnóstico oficial. Para el exsecretario general de ATE, el déficit previsional no puede analizarse sin discriminar qué parte responde a obligaciones impropias de la Caja y cuál es el impacto de la reducción de los recursos nacionales destinados al sistema.

A lo largo de la conversación, el dirigente sindical insistió en cifras vinculadas a la coparticipación del IVA, los fondos provenientes de Bienes Personales y el financiamiento que la Nación transfiere a las Cajas previsionales no transferidas. En más de una oportunidad interrogó al legislador sobre esos números, obteniendo como respuesta el reconocimiento de que no contaba con los datos precisos, pese a haber aprobado en el recinto hacía pocos minutos una ley vinculada con ese argumento. Ese momento terminó convirtiéndose en uno de los pasajes más significativos del intercambio, ya que permitió a Massarotti reforzar su argumento de que la reforma avanza sobre los trabajadores sin haber agotado antes la discusión sobre el origen real del déficit.

Vergara, por su parte, intentó desplazar el eje hacia la administración histórica de la Caja. Señaló que durante años existieron deficiencias de gestión, otorgamiento de beneficios cuestionables y falta de controles, factores que -a su entender- también explican la situación financiera del organismo. El senador -abogado de formación- sostuvo además que la nueva normativa incorpora criterios de solidaridad y defendió la constitucionalidad de varios de sus artículos, aunque evitó profundizar en la discusión técnica planteada por su interlocutor.

Sin embargo, el tramo final del diálogo terminó revelando que el debate previsional funciona, en realidad, como la expresión de una disputa política mucho más amplia. Massarotti vinculó directamente la reforma provincial con el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, denunció una transferencia de recursos desde los sectores populares hacia los de mayores ingresos y reivindicó una concepción de Estado basada en la justicia social, la soberanía y la redistribución. Vergara respondió marcando distancia entre la discusión técnica y la ideológica, aunque finalmente apeló al veredicto de las urnas como instancia de resolución de las diferencias.

Más allá de los argumentos de uno y otro, el intercambio dejó una imagen elocuente del momento político que atraviesa Entre Ríos: una reforma aprobada por mayoría legislativa, pero todavía sometida a una intensa disputa de legitimidad en la calle, donde los números, las responsabilidades fiscales y las distintas concepciones sobre el rol del Estado continúan enfrentándose con la misma intensidad que durante el debate parlamentario.

A continuación, el cruce -respetuoso pero pasional- que se produjo entre Vergara y Massarotti:

-Massarotti: Le señalo algunas cosas de otros gobiernos. Banco de Entre Ríos, sin aportes. Policía que no va. Las asignaciones familiares quiénes la pagan. ¿Cuánto pagan la Caja por asignaciones familiares?

-Vergara Bueno, no tengo eso preciso.

-Massarotti: No lo tiene. Pero, todo eso lo están incluyendo en el déficit para que lo paguemos los laburantes. Y con esto, lo que vamos a terminar es con situaciones de pobreza. Además, ¿cuánto está aportando la Nación ahora para la Caja? ¿Cuánto está aportando?

-Vergara: Son 2 convenios. Pero, bueno, no va a superar el 30%.

-Massarotti: -Es que el déficit de los 40 y pico de millones en que está, cuando vos empezás a desglosar estas cosas, se reduce a decir… tenemos que hacernos cargos y discutir, cómo tocar “alguna cosita”. Yo estoy de acuerdo se aumente la edad. Pero, ahora quien tiene más trabajo cobrarán menos. Entonces, eso sí es lo jodido.

-Vergara: Igualmente la edad va a seguir hasta unos 5 años. Pero, probemos la ley.

-Massarotti: Va mal, hermano. Y va mal, porque ustedes están apostando, además, a un gobierno nacional… te pregunté algo que no me supiste contestar: ¿cuánto está poniendo la Nación que corresponde por las leyes de IVA y de Bienes Personales? ¿Cuánto está aportando?

-Vergara: No, no lo sé.

-Massarotti: Pero, eso tiene que ver con el déficit.

-Vergara: Si querés podemos charlarlo un día…

-Massarotti: Pero, te estoy mostrando cosas que no están. La Nación está mandando alrededor de 2.000-2.500 millones por IVA y por Bienes Personales. ¿Y qué ocurre?

-Vergara: Manda como 47.000 millones.

-Massarotti: No, 47.000 millones no son. Por las responsabilidades que tienen los gobiernos. No, no es así, porque está metiendo todo en eso. Y no es todo.

-Vergara: No, en general.

-Massarotti: ¡Ah!, en general. Pero, yo no soy responsable de esos políticos. No es así. Vos estás hablando de una perspectiva distinta. Y yo te digo eso de la Nación, porque cada vez … ¿Cómo viene el consumo?

-Vergara: Eso es discutible.

-Massarotti: Pero, ¿cómo es discutible? Si vos sos de este gobierno y debés decir…

-Vergara: El de consumo no cayó.

-Massarotti: ¡Cómo no! ¿Cuánto es lo de IVA?

-Vergara: Lo del consumo es mínimo.

-Massarotti: Pero está cayendo el IVA, hermano. ¿Cuánto destina la Nación de eso? Tiene que destinar el 11% para las Cajas provinciales. Estaba entrando, según una de las últimas cuotas de la Caja, entre 2.000 y 2.500 millones. El propio Presupuesto de la provincia que hicieron ustedes, estimaba como 4.000 millones por mes. Porque calculaban que eso no iba a bajar. ¡Y bajó! Entre 3.5000 y 2.000 millones hay una diferencia grande. Bienes Personales, ¡les sacaron impuestos a los ricos! Déjame de joder, hermano.

-Vergara: Siempre mirás el problema afuera.

-Massarotti: Pero, lo vivimos. Lo vivimos en el bolsillo, en la familia lo vivimos.

-Vergara: Igual no mirar cómo se administró la Casa todo este tiempo, cómo fue porosa, fue permisiva, se otorgaron jubilaciones a quienes no correspondía.

-Massarotti: Pero, eso se corrige por otro lado.

-Vergara: Bueno, bueno.

-Massarotti: Es como que vos pretendas jubilar por el tema de los jueces que cobran mucho. Sí, cobran mucho. Es verdad. Ahora, vos pretendés resolver el tema de la Caja ¿con el tema de los jueces? Si ellos aportaron por lo que le están pagando. No sé si no sé si me explico.

-Vergara: Sí. Pero, quiero no le ves la solidaridad en el sistema hoy.

-Massarotti: -Pero, qué solidaridad! Les sacan los Bienes Personales a los ricos. Ustedes tienen que pensar en la solidaridad. Para los de 3. 000.000. el 1% y así sucesivamente hasta el 8%. ¿Ahora en qué quedó?

-Vergara: El 3%.

-Massarotti: El 3% para todos. Por eso, ¡qué lindo! Al más alto le vamos a dar el 3%, y el de 3.000.000 va a pagar el 3%. ¡Eso es solidaridad! ¡Eso es equidad!

-Vergara: Se entendió también desde el punto de vista constitucional. Hay muchas cuestiones que no son tan sencillas.

-Massarotti: Pero, por supuesto. Le dan al Ejecutivo la facultad de los acuerdos transaccionales. ¿Por qué? ¿Por qué no dice con la Legislatura con control? Ad referéndum de la Legislatura. Cuando vos le acordás al Ejecutivo que haga un acuerdo transaccional sin control de la Legislatura, suponte que Milei lo aprieta ahora y que queden esos 48.000 en vez de los 154 millones.

-Vergara: Pero, ya hay ya una demanda mayor.

-Massarotti: Pero, la Legislatura no lo va a controlar.

-Vergara: A nuestro gobierno no le sobra la plata como para renunciar al dinero.

-Massarotti: Pero, además, ¿cómo le va a sobrar si están bancando la política nacional?

-Vergara: Y, bueno, pero eso es ya ideología.

-Massarotti: Pero, por supuesto que es ideología. ¿Qué tiene de malo que sea ideológico? Además, es una política que están llevando a cabo para que se a este país como lo están haciendo, que están entregando al país, es una vergüenza. Estamos perdiendo todo, hermano. Vos lo mirás, y decís “ideología”. Sí, hermano. Yo tengo la ideología de la soberanía. Tengo la ideología de estar a favor del pueblo. Estoy por la justicia social, no estoy por todo esto. Y si les molesta, es un problema con ustedes. Te lo digo y te lo digo con números.

-Vergara: Cada uno tiene derecho a pensar.

-Massarotti: Por supuesto que tenemos derecho a pensar. Ustedes están decidiendo sobre nuestras vidas, sobre nuestro futuro.

-Vergara: Está bien, pero la gente el año que viene tiene oportunidad de cambiar esto, sino les gusta.

-Massarotti: Ahora les molestará porque tenemos una ideología. Y sí, hermano, es una ideología, por supuesto. ¿Qué es la ideología? Es como uno ve al mundo. Y yo veo el mundo de otra manera. Yo veo un mundo en donde creo que tiene que haber mayor justicia, mayor reparto de las cosas. Y esto va en contra de ese sentido. Yo estoy de acuerdo con la soberanía, no que se entregue la Patria y la están entregando. Mientras vos sigas bancando esa política, este ajuste no va a alcanzar. ¡Ese es el problema! ¡No va a alcanzar! La provincia, ¿cuánto le entró por plata de obras públicas? Si vos decís que es ideología no es ideología, son números.

-Vergara: Esperemos. Y están los períodos constitucionales para que la gente cambie.

-Massarotti: Por supuesto, mientras no nos hagan trampa con (Peter) Thiel y todo eso.

-Vergara: Tampoco subestimemos a la gente.

-Massarotti: No, ustedes no subestimen a la gente. Y ojo que, en algún momento, lo he dicho 20 veces: el día que la gente se embronque mal, vamos a terminar todo mal. ¡Ese es el problema!

-Vergara: Ojalá que no pase. Bueno, nos vemos.

-Massarotti: Hagan las cosas bien.