Agmer definió un paro para el próximo lunes y las clases no vuelven con normalidad tras el receso

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) definió convocar a un nuevo paro de 24 horas para el lunes 20 de julio. La decisión se tomó luego de los debates en el plenario del sindicato ante “la decisión arbitraria del gobierno de hacer fracasar nuevamente la paritaria salarial”.

La medida de fuerza, según expresaron, “marcará el no inicio del ciclo lectivo tras el receso escolar de invierno”. Se llevará adelante en reclamo de “salarios dignos para la docencia entrerriana y exigiendo ámbitos de discusión reales para avanzar en una recomposición que dé respuesta a la crítica situación salarial de las y los docentes”.

Tras el rechazo de los sindicatos docentes a una propuesta salarial considerada “absolutamente insuficiente”, cuestionaron la decisión del Gobierno de dar por finalizada la paritaria y decidió una vez más aplicar su propuesta por decreto, “negando la discusión en ese ámbito”, publicó Ahora.

“Decimos basta al empobrecimiento de las y los docentes entrerrianos, y rechazamos todo ajuste en educación”, manifestaron en un comunicado.