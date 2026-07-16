Gabás cruzó a Vergara y consideró que la reforma previsional “no es oportuna ni razonable, es regresiva”

Álvaro Gabás, contador y master en Economía, referente del Centro de Estudios de Desarrollo Macroeconómicos, descartó que el proyecto de reforma jubilatoria sea “oportuno y razonable” como lo dijo el senador provincial por el departamento Diamante, Gustavo Vergara (JxER). “El senador Vergara sostiene que la reforma previsional impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio es ‘oportuna y razonable’. Sin embargo, detrás de ese discurso se esconde una realidad difícil de disimular: una reforma que vuelve a cargar el peso del ajuste sobre los trabajadores y jubilados, mientras evita discutir las verdaderas causas del desequilibrio financiero de la provincia”, consideró.

“Presentar como un acto de ‘valentía’ una iniciativa que recorta derechos previsionales es una construcción política, no una demostración de responsabilidad. Gobernar con valentía no significa modificar las reglas de quienes aportaron durante toda su vida laboral, sino administrar eficientemente los recursos públicos, combatir la evasión previsional, generar empleo formal y promover una economía que aumente los aportes al sistema”, planteó.

Gabás entendió que “el oficialismo insiste en que la reforma ‘no restringe derechos’, pero el propio proyecto demuestra lo contrario”. “La modificación del cálculo del haber inicial, la creación de aportes solidarios sobre jubilaciones especiales, la declaración de emergencia previsional y las nuevas facultades otorgadas al Poder Ejecutivo representan cambios que afectan expectativas y condiciones previsionales que los trabajadores construyeron bajo un marco legal determinado”, señaló.

Manifestó que “durante el tratamiento legislativo se hayan corregido algunos artículos no convierte automáticamente al proyecto en beneficioso. Las modificaciones incorporadas son consecuencia de la fuerte resistencia social, sindical y política que generó la iniciativa original. Si el gobierno tuvo que retroceder en aspectos centrales, es porque el proyecto inicial contenía disposiciones claramente regresivas”.

Dijo que “otro argumento que merece ser discutido es la idea de que ‘el déficit lo paga toda la sociedad’. Esa afirmación simplifica un problema mucho más complejo. La Caja de Jubilaciones forma parte del sistema de seguridad social provincial y constituye una obligación constitucional del Estado. Reducir el debate a una cuestión meramente contable desconoce que las jubilaciones representan un derecho adquirido y no un gasto discrecional que pueda ajustarse según las necesidades fiscales del momento”.

En relación al argumento de que “la reforma busca únicamente garantizar la sustentabilidad”, Gabás sostuvo que “la sustentabilidad de un sistema previsional depende, principalmente, de una economía que genere empleo registrado, mejores salarios y crecimiento productivo. Sin esas condiciones, cualquier ajuste previsional solo posterga el problema mientras deteriora los derechos de quienes sostuvieron el sistema durante décadas2.

“Vergara afirma que la reforma ‘debió hacerse hace muchos años’. Si ello fuera cierto, también debería reconocer que durante décadas distintos gobiernos sostuvieron el principio de que cualquier modificación previsional debía surgir del consenso social y no de la imposición de una mayoría circunstancial. La masiva movilización de trabajadores, jubilados, docentes y organizaciones sociales demuestra que ese consenso está lejos de existir”, indicó.

Gabás consideró que “minimizar las críticas por la fecha elegida para el tratamiento legislativo tampoco ayuda a fortalecer la confianza ciudadana”. “Cuando una reforma modifica derechos previsionales de miles de personas, el gobierno debería priorizar la máxima transparencia, la mayor participación posible y un debate amplio, no acelerar los tiempos parlamentarios”, acotó.

“Una reforma previsional puede ser necesaria cuando responde a un diagnóstico integral y distribuye los esfuerzos de manera equitativa. Pero cuando el ajuste recae casi exclusivamente sobre quienes trabajan o ya se jubilaron, mientras no se discuten otras alternativas de financiamiento, difícilmente pueda calificarse como razonable”, subrayó.

Por último, manifestó que “la verdadera valentía política consiste en asumir que los problemas estructurales de la provincia no se resuelven debilitando derechos previsionales, sino construyendo una economía más dinámica, un Estado más eficiente y un sistema tributario más justo”. “Lo demás es trasladar el costo del ajuste a quienes menos margen tienen para soportarlo”, concluyó.