Gastón Bagnat y la reforma previsional: “El Estado está dando una señal a la sociedad que toma la iniciativa”

El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, fue entrevistado en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral). Con la media sanción del Senado, defendió la reforma previsional impulsada por el Gobierno de Entre Ríos y sostuvo que el proyecto es el resultado de un proceso de revisión que incorporó modificaciones surgidas durante las audiencias públicas.

En una extensa entrevista con Daniel Enz en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones afirmó que la iniciativa buscó anticiparse al deterioro del sistema y garantizó que quienes ya iniciaron su trámite jubilatorio no verán modificadas sus condiciones si la ley obtiene la sanción definitiva en la Cámara de Diputados.

Bagnat reconstruyó el origen del proceso y recordó que el primer año de gestión estuvo concentrado en medidas de emergencia. “Ya veíamos que el desgaste era aceleradísimo, que las variables del sistema se estaban desgastando de una forma muy acelerada. Y había que hacer algo, porque no se venía haciendo desde hacía muchos años; todo lo otro eran parches”, describió. Luego, explicó que el diagnóstico previo con el gobernador Rogelio Frigerio permitió actuar desde los primeros días de gestión con auditorías, ordenamiento administrativo y el avance de unas 7.000 jubilaciones pendientes, aunque reconoció que con el paso de los meses comprobaron que esas medidas “no iban a alcanzar”.

El titular de la Caja identificó como el momento más complejo del proceso el comienzo de 2025, cuando las variables económicas no mostraron la recuperación esperada. “Todos esperábamos que el 2025 iba a ser mejor que el 2024. Vimos que no tendía a mejorar, sino que se estaba contrayendo”, señaló. En ese contexto, defendió la decisión política de impulsar una reforma estructural antes de que el sistema llegara a un punto crítico. “El Estado está dando una señal hacia afuera de que toma la iniciativa y no espera que la sociedad diga '¡basta!'”, expresó.

Durante la entrevista en “Cuestión de Fondo”, también se refirió al costo personal que implicó encabezar una discusión de fuerte impacto social. “La exposición pública es muy ingrata. Las redes sociales cruzan límites todos los días. Cuando se cruza el límite de lo laboral a lo personal, y hay una familia atrás que sufre, esas cosas a uno lo tocan porque le tocan lo que más quiere”, sostuvo. En ese sentido, recordó que no posee familiares beneficiados por el régimen provincial y afirmó: “Yo estoy de paso en el Estado y me voy a jubilar por Anses”.

Respecto del contenido de la reforma, Bagnat destacó que numerosas observaciones formuladas durante el debate legislativo fueron incorporadas al texto definitivo. Valoró que la emergencia previsional haya quedado limitada temporalmente y explicó que se eliminaron redacciones susceptibles de interpretaciones judiciales. También defendió el esquema gradual para elevar la edad jubilatoria, que comenzará dentro de cinco años y demandará dos décadas hasta alcanzar los 60 años para mujeres y 65 para varones.

Sobre uno de los cambios centrales, explicó que el haber inicial se calculará sobre el promedio de los últimos 15 años de remuneraciones. Además, confirmó la continuidad del aporte extraordinario para salarios superiores a tres millones de pesos durante la emergencia y calificó esa contribución como una herramienta para sostener el ritmo de otorgamiento de beneficios.

Gastón Bagnat en diálogo con Daniel Enz consideró que la modificación más exigente será la continuidad de los aportes para quienes integran regímenes especiales hasta alcanzar la edad jubilatoria ordinaria. “Esa es la más dura”, admitió. Sin embargo, remarcó que la implementación será gradual y comenzará recién en 2028. “A todo el mundo le va a dar tiempo de reprogramarse”, confirmó.

Frente a la inquietud que dominó buena parte de las consultas de los televidentes, el presidente de la Caja insistió en un mensaje de tranquilidad para quienes ya iniciaron sus expedientes. “El que ya tiene iniciado el trámite, el que tiene el turno, no tiene que temer absolutamente nada”, aseguró. Incluso ofreció enviar periódicamente recibos de haberes de distintos jubilados para demostrar que “ninguna persona que está jubilada al día de hoy, si sale la reforma, va a cobrar menos de lo que está cobrando hoy”.

Al cierre de la entrevista con Daniel Enz, reveló que los pedidos de jubilación crecieron un 40% en los últimos seis meses. “Es lo normal, es lo que estaba previsto”, concluyó, al atribuir ese comportamiento a la expectativa lógica que genera una reforma previsional de semejante magnitud.

-Recuerda ¿cuándo recibió la primera instrucción del gobernador de ponerse a trabajar en la reforma del sistema previsional?

-La verdad es que nosotros tuvimos un primer año -el 2024-, donde tomamos una primera batería de medidas porque era imposible seguir con lo que había que trasladar. Y, para hacer memoria, estamos hablando de un año atrás, más o menos, cuando ya veíamos que el desgaste era aceleradísimo, que las variables del sistema se estaban desgastando de una forma muy acelerada. Y había que hacer algo, había que hacer algo efectivamente porque no se venía haciendo desde hacía muchos años, porque todo lo otro eran parches.

-Pero, rebobinemos. El gobernador Rogelio Frigerio le dice que quiere que usted sea el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Eso fue en diciembre de 2023. ¿Automáticamente le dijo que para hacer esto?

-No, no. Teníamos un diagnóstico en las charlas previas, en la cual sabíamos que la situación era complicada. Por eso tempranamente pudimos hacer correcciones, sino después ya era tarde. Si en lugar de empezar hacer en enero todas las acciones, las hubiéramos empezado a hacer en marzo, por ahí hubiera sido tarde, y esto se hubiera dilatado mucho en el tiempo. Tuvimos un año en la cual se hicieron muchas cosas en simultáneo. Lo de Anses, el ordenamiento, las auditorías. Aparte, jubilar 7.000 personas, que era el gran peso que iba a recibir el sistema previsional. Al año nos dimos cuenta de que con eso no iba a alcanzar, y surgió...

- ¿Usted se reunió con el anterior presidente de la Caja de Jubilaciones Edgardo Scarione, antes de la salida de del gobierno de Gustavo Bordet?

-No, solo un cruce protocolar, digamos.

-No se sentó a hablar con él como para que le diga: a ver...

-No, no. Yo conocía ya el sistema. Tenía una noción bastante importante, y por eso fue que el diagnóstico fue bastante acertado desde los primeros días. Pero, no.

- ¿Cuál, va a su entender fue el momento más duro en estos meses? Porque hubo una, resistencia fuerte. Pero, si usted se pone a mirar para atrás, cuál fue el momento que peor la pasó.

-Creo que el peor momento fue cuando todos esperábamos que el 2025 iba a ser mejor que el 2024. Y cuando todos los índices macroeconómicos que terminan afectando también muchas de las variables del sistema, vimos que no tendía a mejorar sino se estaba contrayendo. Y que a eso también había que tenerlo en cuenta. Porque parte de este proceso es no jugar no jugar al límite, y que el propio sistema demuestra iniciativa, y no esperar una coyuntura macroeconómica o un hecho fortuito que ponga un abrupto final. Entonces, me parece que, más allá de las diferencias y de las discusiones que lleva que una reforma estructural, creo que el Estado está dando una señal hacia afuera de que, aún con diferencias, aún sin tener plenas coincidencias ni consensos plenos, aunque se buscó y a la vista está la prueba, es el Estado el que toma la iniciativa y no espera que la sociedad diga ¡basta!

- ¿Qué fue lo más doloroso que le dijeron en todo este tiempo? Ya sea en vía pública, en un medio, donde fuera. Y que le haya dolido.

-La exposición pública es muy ingrata. Las redes sociales cruzan límites todos los días. Cuando se cruza el límite de lo laboral a lo personal, y hay una familia atrás que sufre y que, injustamente, es por ahí agraviada, esas cosas a uno lo tocan porque le tocan lo que más quiere. Y, bueno, esas situaciones -lamentablemente- son moneda corriente en la vida pública de hoy. La tendencia a poner todo en misma bolsa hace que más allá de todos los esfuerzos y de las conductas que uno tenga, terminan también golpeando. Entiendo que en estos últimos meses gente que, genuinamente, siente o tiene esa concepción y desde mi punto de vista están equivocadas.

-Además, está claro de que hay mucha gente que lo plantea desde lo genuino. No lo plantean “de parte de”, sino que lo plantean, sinceramente…

-Por eso, digo… Me acuerdo que usted en el programa anterior, me preguntó si mi madre era jubilada nacional o provincial. Mi padre falleció, pero era jubilado nacional. Mi madre es jubilada nacional y cobra la mínima. No tengo ningún hijo ni ningún pariente en el Estado. Yo estoy de paso en el Estado y me voy a jubilar por Anses: pero, bueno, es inevitable que estando representando al Estado entrerriano en un lugar que maneja a todos los pasivos de la provincia, tiendan a pensar que uno lo está haciendo, o todo lo que está haciendo uno lo hace con un paracaídas, o que tiene un “Plan B”, o que después igual uno se salva. Y la verdad que es todo lo opuesto. Pero, bueno, cuesta a veces absorber esos golpes cuando uno realmente ha tratado de tener esa conducta y no y no ha usado al Estado para eso. Pero, bueno, es lo que viene con el cargo.

- ¿Cuánto lo sorprendió que el senador Rubén Alberto Dal Molín, uno de los principales defensores de la reforma previsional, iniciara su jubilación en medio de este debate? Lo que fue un claro error político. ¿No lo habló cuando inició el expediente?

-No lo hablé. Me enteré por los medios. Y destaco que él lo reconoció públicamente, al error.

-Sí, pero dijo también que iba a retirar el planteo y no lo retiró.

-El problema es que lo intentó, pero no se puede retirar. Legalmente no se puede. Lo intentó, y ahí se contactó para presentar una nota. Legalmente uno no puede desistir del trámite iniciado.

- ¿No es un error del sistema eso? Porque la gente se puede arrepentir.

- Sí, sí. Lo que suele pasar es que uno no completa algunas de las etapas o tarda en completarlas y queda el trámite paralizado. El momento de jubilarse lo tomo con mucha seriedad porque es un momento clave en la vida de las personas. Una persona se programa para esa fecha. Trabaja toda su vida, viene con una ansiedad, con un desgaste, con un cansancio. Y en cada persona es distinto, y uno no puede tomar una decisión en función del conjunto. Son decisiones personales. Con lo cual, lo que quiero decir es que es una decisión de las más comunes, que cuando llega ese momento…

-Bueno, pero en este momento…

-Creo que él… y destaco la nobleza de él en ese sentido, rápidamente salió públicamente a decir que se había equivocado, que fue un error. Y que fue una decisión equivocada.

-Repasemos algunos puntos del proyecto aprobado hoy en el Senado, con 2 votos opositores, como el de Nancy Miranda y Gladys Domínguez, y nos va comentando. La emergencia pasó a tener plazos y límites.

-Sí, correcto. En las audiencias, como antes entre los vectores y el proyecto, quedó demostrado en las 2 presentaciones en el proyecto y en el dictamen que se escuchó a la gente, que se escuchó a todos los que fueron a opinar, que todas las sugerencias y advertencias fueron tenidas en cuenta, estudiadas en profundidad. Y, bueno, se trató de eliminar todas esas redacciones semánticas que ofrecían por ahí un flanco susceptible de ser judicializado. Y, por sugerencia de la gente que conoce más de temas judiciales y de leyes, bueno… estipular concretamente los plazos y los períodos. Elimina esa posibilidad y se procedió a acotarla a esos dos períodos.

-Se aumentó la edad a 60 años para mujeres y 65 para varones y se dejó de lado la paridad de género.

-Correcto. En 20 años, con la gradualidad que empieza dentro de 5, o sea, a nadie le va a cambiar el tema de las edades de acá a 5 años, y después tarda 20 años en llegar. Recién ahí vamos a llegar a la edad nacional, que es 60 las mujeres y 65 los hombres.

- Dentro de 20 años.

-Exactamente. Dentro de 5 años, cuando el sistema realmente lo necesite y muy mucho, vamos a empezar a tener efecto a algunas de esas medidas que van a empezar a amesetar algunos vectores que se desgastan.

-Se toman como promedio para el haber inicial 15 años y no 20 como decía el proyecto original o 30 años, como decían los vectores.

- Esto es algo que le va a agregar una gradualidad también a ese gran salto inmediato que “pegan” los haberes en Entre Ríos, al arrancar de un 82% del bruto, que es un piso altísimo. Y que rápidamente cada 5 puntos de paritaria el jubilado recupera uno. ¿Qué quiere decir esto? Que, si hoy se jubila usted con el 82%, al mes siguiente hay un 5%de movilidad, usted ya está en el 83%, y así sucesivamente.

-Quedó el aporte extraordinario para sueldos mayores a 3 millones de pesos.

-Correcto, eso durante la emergencia. También creo que es un gesto que, así como los 3 puntos, y lo resalté siempre, los 3 puntos de alícuota que agregamos en el 2024 sirvieron, y de mucho, para que 7.500 trabajadores entrerrianos se pudieran jubilar. Esto también contribuye a hacer esa amortiguación que necesita el sistema durante este año y medio que sigue para poder seguir jubilando a personas al ritmo que lo venimos haciendo.

-Los regímenes especiales, como docentes y salud, que se jubilan más jóvenes, deberán seguir aportando hasta la edad de la jubilación ordinaria?

- Eso es así. Con una gradualidad que empieza el 1º de enero del 2028. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los trámites ya presentados y todos los que se jubilen el próximo año y medio solamente van a aportar lo que está estipulado en el decreto del 2024, que son los 3 puntos. A partir del 2028, empieza una gradualidad decreciente, o sea, que les dará tiempo a todos los regímenes especiales para reorganizar su vida y tomar la decisión si creen que corresponde.

- ¿Cómo quedó la cuestión de los aumentos? ¿Se tomará como base el escalafón general? ¿O seguirá cada uno con su modalidad, como en caso del Poder Judicial y su enganche?

-No, ese era un tema sumamente vital para el sistema. Porque un Estado entrerriano tan descentralizado, que teníamos más de 80 paritarias distintas e incrementos sectoriales adicionales, era lo que realmente distorsionaba y hacía imprevisible proyectar nada. Así que, bueno, hemos optado por el promedio de los sistemas mundiales, que toman la paritaria del escalafón que tiene más aportante, o sea, el más representativo del sistema, que es la que va ser la guía del resto de la movilidad, o sea, pasás a ser un jubilado único, te desenganchás de tu escalafón de origen. Y, a partir de ese momento, tu movilidad va a estar garantizada por la paritaria del escalafón que más aportantes tiene el sistema, en este caso, el docente.

-Bueno, tenemos algunas preguntas de los televidentes que van enviando en vivo. Le preguntan por qué no se firman los expedientes. Esta persona dice que hace un año y medio que está el suyo y que precisa su jubilación. Da su nombre y tal vez tenga que aportar su DNI para una mejor respuesta.

-Estamos firmando expedientes que tienen menos de 6 meses, los que están correctamente cumplimentados. Probablemente, si lleva un año y medio, es porque esté faltando algo o haya faltado algo. Hemos jubilado más de 8-000 personas estos 2 años y medio, hemos hecho más de 15.000 trámites entre reconocimiento de servicios y ajustes. Y hoy tenemos un aumento en la cantidad de expedientes ingresados al sistema, que era lo previsible por la ansiedad de la reforma. Pero, estamos trabajando hasta los sábados para darle salida lo más rápidamente posible. Así que, probablemente, esta persona tenga algún inconveniente por el cual esté demorado y si pasa el documento, con gusto lo resolveremos.

-También otro televidente pregunta qué porcentaje van a descontar, más que nada a los docentes, que son a los que más les descuentan.

-Durante un año y medio pueden optar por seguir jubilándose con las edades del régimen especial, que van a seguir vigentes, y no se le va a hacer ningún descuento adicional más allá del 3% que está estipulado en el 2024. Y en cuanto al cálculo del haber inicial, los más de 3.000 expedientes iniciados y turnos dados no están comprendidos en caso de que saliera la ley de acá a uno o dos meses, Y a partir de ese momento, cada situación es distinta: un poco la serenidad que nos va a dar que se termine este proceso, va a poner blanco sobre negro un montón de cosas. Yo le traje un sobre con 10 recibos de sueldos de jubilados: un policía, un docente, un enfermero. Para que todos los meses de las mismas personas le voy a mandar los recibos de sueldo, para que usted, si algún recibo de sueldo -después de la reforma- usted percibe que le descontaron algo o que cobró menos que el mes anterior, usted lo puede decir públicamente. O sea, lo que estamos diciendo con esto es que ninguna persona que está jubilada el día de hoy, si sale la reforma, va a cobrar menos de lo que está cobrando hoy. Va a tener la movilidad y el aumento de la paritaria del escalafón general.

-Esto queda grabamos…

-Por eso se los traje. Hay un policía, un docente, alguien de la justicia, un bancario, un enfermero. Y de las mismas personas (cuyas identidades están preservadas) les voy a mandar todos los meses los recibos, para que ustedes vean si un mes cobró menos que el anterior, lo digan públicamente.

-Hay más preguntas de los televidentes. ¿Cuánto hoy por hoy demora el trámite para obtener una jubilación ordinaria común?

- Antes que empezara el proceso de la reforma, estábamos firmando dentro de los 90 días de que estaba en Despacho… se entiende que cuando llega a Despacho es que recién ahí tiene cumplido todos los requisitos. Entonces, cuando ingresa a Despacho, desde hace más de un año y medio tenemos la orden de mérito, ahí el sistema le asigna un número, y en base a ese número se firma. Antes que empezara la reforma, estábamos en menos de 90 días firmando, o si hoy estamos en julio, estábamos firmando los de mayo. Hoy se alargó un poco por la gran cantidad, estamos dentro de los 6 meses. Estamos firmando expedientes de febrero y ya empezamos a firmar marzo, que entraron al Despacho.

-Hay varios que preguntan qué va a pasar con el 3 por 1.

- El 3 por 1 y el 85%, que eran dos “lujos” que tenía el sistema y que no se lo puede permitir, lamentablemente. Cuando entre en vigencia la ley, caducan, son derogados. Hasta ese momento, todos los que tienen el trámite iniciado o tienen turno, se les va a respetar los que tengan excedente de años para compensarlo con faltante de edad.

-Otro televidente quiere saber ¿qué pasó con los empleados del Banco de Entre Ríos que se jubilaron?

-El Banco de Entre Ríos, ENERSA y los docentes nacionales transferidos son de esos casos de desgaste adicional que tuvo el sistema por decisiones políticas que no fueron debidamente implementadas con las reservas actuariales de los fondos de aporte a esa persona. ¿Qué pasó? Cuando se privatiza el banco, el banco tenía mil empleados. Esos mil empleados al otro día empiezan a aportar a la Anses. Pero, esos mil empleados, la gran mayoría, tenía más de 15 años de aporte ya. Entonces, cuando se jubilan, 10 años después o 15 años después, su Caja otorgante es Entre Ríos. Entre Ríos es el que está honrando esas jubilaciones, pero esos últimos 15-20 años de aporte los hicieron en Nación.

-Un hombre docente cuenta que tiene 60 años, y que se jubiló como docente y posee más de 30 años de aportes. ¿Hasta cuándo debería seguir aportando con la ley nueva?

- No. Él antes que entre en la gradualidad y a los 62 deja de aportar. O sea, dentro de 2 años deja de pagar el 3%.

-Otro televidente dice que es empleado público con 39 años de servicio y 58 años de edad. Pregunta si puede iniciar el trámite para jubilarse. En octubre cumple los 59 años.

-Y le faltaría un año para hacer el 3 por 1 y por jubilarse. Y necesita 9 para compensar los 3 que le faltan. O sea, le va a faltar uno y va estar en 61.

-También preguntan por los trabajadores del área de discapacidad que se jubilan con 20 años de aportes y 45 años de edad.

-Sí, ellos se van a poder seguir jubilando. De hecho, hoy lo hacen o a veces renuncian o piden licencia y dejan de trabajar. Nosotros nos hemos puesto más estrictos con eso, que desde que dejan de ejercer, darles 5 años para que reclamen el régimen especial, sino pasan al general. Porque, son de las distorsiones que tiene el sistema, que tempranamente se queda con mucha gente dejando de aportar al sistema, y por lo que el sistema sufre.

-Desde Concepción del Uruguay preguntan por qué no se reconocen los años de EPER. Esta persona se jubiló en el año 2025 con 34 años de servicio provincial, y no le reconocen los años de la empresa de EPER, y lo jubilaron con jubilación anticipada. Pregunta ¿qué tiene que hacer para que se lo reconozcan?

-En los reconocimientos de servicio de sistemas mixtos o sistemas extra provinciales hay que ser muy cuidadoso y cada caso es distinto. En el caso de EPER, ha habido en algún momento, históricamente también, algún problema con las planillas demostrativas. Se es especialmente meticuloso con esos reconocimientos. Probablemente, haga falta refrendar o legalizar algún tipo de planilla para que tenga validez.

-Una televidente cuestiona que los expedientes no se firman dentro de los 90 días. Ella dice que en abril del 2025 presentó su jubilación, pero todavía está a Despacho. En todo caso, sí puede mandar el DNI, así nosotros se lo trasladamos a la Caja.

-Totalmente, totalmente. Y siempre hay casos, y así como ninguno de los 8.000 que fueron felizmente jubilados va a llamar para decir que se hizo bien en tiempo y que está cobrando perfecto, bueno, uno entiende que hay gente que está ansiosa y que haya tenido alguna dificultad. Para eso estamos.

-Otra televidente dice que es empleada Poder Judicial, que tengo 29 años de aportes y 49 años de edad. Pregunta si con esta nueva ley, ¿a qué edad puede jubilarse?

-Y hay que ver la gradualidad. Pero, entiendo que a los 60 años.

-Otra televidente cuenta que su padre tiene una pensión que está desde diciembre del 2025 esperando la firma del presidente. Si pueden solucionarlo. Que ella también envíe el número de su DNI para averiguar por este trámite.

-Las pensiones se toman dos decisiones. Una que tiene que ver con una decisión humanitaria. Muchas veces hay situaciones que por ahí hay madres que quedan con hijos chicos y, más allá de que cumplimente o no el total de la documentación, se toma el riesgo y se sigue con el trámite. Las pensiones son particularmente complicadas porque muchas veces las personas no están casadas o estaban separadas. Y las pruebas son relevantes porque también es un segmento que se presta para perjuicios al sistema. Así que, bueno, con gusto, si está a Despache sale favorable, la firmaremos.

-Otra televidente dice que 24 años de aportes en la provincia y 6 años como autónoma y 57 de edad. También pregunta ¿cuándo se podrá jubilar?

-Y, en teoría, si tiene el reconocimiento de servicios de esos años y lo presenta, a los 57 ya está en condiciones, cumple los 30.

-Otro televidente sostiene que trabaja en Vialidad Provincial, que va a cumplir 22 años de servicios, y tiene 57 años de edad. Quiere saber cuántos años le faltan para jubilarse.

-A él lo va a agarrar justo. Tiene 22 años de aportes y necesitará 8 años más. Y la gradualidad… y se va a jubilar a los 63 años.

-Otro televidente cuenta que tiene 29 años de servicio en la provincia, un año y medio en el sector privado, y cumplió 62 años. También quiere saber cuándo se podrá jubilar.

-Si acreditan esos extras provinciales, la edad ya la tiene, y hay que comprobar que estén correctos los años (…) Hay que entender este tiempo. Les quiero dar tranquilidad a la gente que tiene el trámite en marcha, de que así salga la ley dentro de un mes y sea promulgada; no le va a afectar en nada el que tiene ya “metido” el trámite, que entiendan… le pedimos paciencia, y se le va a agradecer que hay un alto tránsito de presentaciones. Pero, el que ya tiene iniciado, el que tiene el turno, no tiene que temer absolutamente nada.

-Otra televidente sostiene que tiene 33 años de aportes, 52 años de edad, no le dieron el 3 por 1, y está a Despacho desde enero, ya casi a cumplir un año.

-Si tiene 5 2 años y es docente con 30 años de aportes, seguramente, si está bien el trámite, vendrá favorable.

-Otro televidente quiere saber cómo quedó el traspaso de los empleados de ENERSA a la provincia.

-Y de momento es una gestión que se está intentando, que no depende de la Provincia, que depende que Nación desafilien. Es un tema complejo, pero, bueno, en toda esta búsqueda de recursos y de armonización con la Anses son de los temas que cada vez que se hacen las gestiones en la Nación se trata de avanzar.

-Otro televidente dice que tiene los años reconocidos por la Secretaría de Personal de la Provincia, y cuando pidió la demostrativa a la Secretaría de Energía le respondieron que se perdieron los expedientes. Cuenta que posee todos los recibos desde cuando trabajó hasta que se privatizó.

-Ese es el caso del que hablábamos antes de EPER. La gente de Energía suele tener ese problema. Y la certificación de planillas demostrativas de los servicios nacionales se perdieron. Entonces, después empezaron a reemplazarlas y muchas de ellas eran dudosas y, bueno, es como que se hace un procedimiento más específico.

-Otro televidente dice que es docente con 57 años de edad y 24 años de aportes a la Caja, más 12 años en la Anses. Pero, dice que no le computan los aportes de la Anses, y, por ende, no lo dejan jubilarse.

-Bueno, pero él con 54 años tiene que tener 25 años frente al alumno. Si no va a especial, depende la simultaneidad y el reconocimiento. Para jubilarse un varón con 54 años, y por docencia necesita 25 años frente al alumno. Todos los servicios extra provinciales son tomados como años comunes, por más que hayan sido en otra provincia o en la Nación frente al alumno, no se toman para el régimen especial docente.

- ¿Cómo quedaron las pensiones? ¿Se pagarán a los viudos-viudas por el mismo tiempo que duró el matrimonio?

-Hay un corte que tiene que ver con cómo se está aplicando el sistema hoy en todos lados, que es, hasta los 55 años se entiende que tiene que ver con un plan de vida, y, aparte de los 55 años, se considera vitalicio. Entonces, antes de los 55 años, va a haber que acreditar esa convivencia y los años de convivencia. Y el beneficio se va a otorgar por la cantidad de años equivalente a ese plan de vida, como para que la persona pueda hacer su vida. Porque todas las estadísticas indican que las personas menores de 55 años, en altísimo porcentaje, terminan rehaciendo su vida. Y todos los que tienen más de 55 se entiende ya que el beneficio pasa a ser vitalicio.

- ¿Cuál de todas las modificaciones o las cosas en las que de alguna manera cedieron es la que más le preocupó o cree que puede generar algún inconveniente o eso no existió a su entender?

- Yo creo que la más dura es la que, lamentablemente, hace 30 años no se empezó a aplicar de entrada, que era que el régimen especial tiene que seguir aportando hasta la edad de jubilación ordinaria. Ese me parece el cambio más duro, el más abrupto. Por eso, se va a dar una gradualidad, se van a dar un año y medio de gracia. Y se va a empezar después a aplicar con una gradualidad decreciente para que la persona cada vez, a medida que se haga la edad ordinaria, empiece a aportar menos, y termine cobrando en plenitud el beneficio cuando cumpla esa edad. Me parece que esa es la más dura, esa es la que, cuando pongamos blanco sobre negro ahora en la aplicación, es la que va a tener el número más claro y más contundente. El resto, son todas especulaciones, son muy graduales… a nadie le va a cambiar la vida de acá a un año y medio, y después, muy gradualmente, empieza a acomodarse, con lo cual a todo el mundo le va dar tiempo de reprogramarse. Pero, bueno, por ahí, la de aportar al régimen especial, que era algo que la gente no tenía programado, entiendo que pueda ser la más dura, y de ahí entiendo el descontento de gran parte del sector docente.

-Alternaremos algunas preguntas más de los televidentes. Una persona cuenta que su padre falleció el 30 de noviembre del año pasado, y el turno para presentar los papeles fue en febrero. Pero, todavía está esperando el pago. Es retirado de la provincia, Bombero, con todos sus años de aporte, con 86 años de edad.

-El pago debe ser probablemente, haber devengado. Si dice que está esperando el pago, no es que alguien cobre la pensión, sino ese último sueldo que quedó en el banco, que se recupera. Hay que entender que el haber devengado es como una mini sucesión y que, si hay muchos hijos, hay mucha documentación que completar, porque después, genuinamente, puede venir alguien que no participó y es heredero a solicitarlo. En algunos casos suele a veces demorarse la documentación. Pero, también, como en todos los demás casos, si aporta el DNI haremos la consulta.

-Desde Villaguay preguntan ¿cuándo van a pagar los retroactivos a los Municipales que les deben desde el año pasado?

-Probablemente haga referencia a dos meses, creo que era junio y julio, que hubo algún inconveniente con la información. Pero, que mande el caso puntual, porque se ha ido solucionando, que también lo vemos. Pero, los Municipios, que son el eslabón más débil, el que más sufre y el que menos gana están siempre al día con el retroactivo como corresponde.

- ¿Pensó alguna vez en renunciar al cargo en todo este proceso?

- Jamás lo hubiera hecho.

-No se baja el caballo en medio del río.

- (…) En medio del proceso. Creo que después de la reforma, como todo, empieza una etapa nueva para la Caja. Una etapa nueva para el sistema, con nuevos desafíos, con un montón de cosas, y habrá que proyectarlas y programarlas. Y ver si uno está a la altura de las circunstancias. Pero, no… no haría jamás eso.

-Supongamos que el gobernador Rogelio Frigerio va de nuevo a elecciones, gana las elecciones e inicia un segundo mandato. ¿Aceptaría seguir al frente de la Caja o considera que su ciclo termina el 11 de diciembre de 2027?

-En un principio, lo tomo (al cargo) como de paso, como que uno está cumpliendo con un compromiso que asumió para un momento determinado. Cuando la política tome sus decisiones y programe, y, si tienen algo para decirme, lo evaluaré. Pero, yo estoy agradecido que me haya convocado, y creo que le he respondido con compromiso. Y no hoy no estoy evaluando eso puntualmente, porque hay tanta responsabilidad y hay que hay que llevar al otro lado del río.

-Los mensajes siguen llegando. Hay más de 60 que no se pudieron leer al aire. Pero, nos hace notar que hay una gran inclinación de las personas para ir a jubilarse antes de que cambien la normativa. ¿Cuánto se incrementaron estos pedidos de jubilación en los últimos 6 meses?

-Un 40%. Es lo normal, Es lo que estaba previsto. Es normal que la gente tenga esta actitud, porque es la natural, por eso desarrollaba hoy en qué situación llega uno a esa edad y con qué con qué expectativas, y que uno tiene realmente que ponerse a la altura y acompañar a esa persona en ese proceso de la mejor manera para que sea lo menos traumático posible.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 15 de julio de 2026