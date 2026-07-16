Los consultores Majluff y Torres coincidieron en que la economía sigue definiendo el humor social

A un año del próximo turno electoral en Entre Ríos, los consultores políticos José Torres (Consultora Datos) y Jorge Majluff (Grupo Mercado) coincidieron en que el oficialismo provincial mantiene un escenario favorable en materia de opinión pública, pese al desgaste propio de la gestión y al debate por la reforma previsional.

En el programa de televisión “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), conducido por Daniel Enz, ambos analizaron el humor social, la imagen de Rogelio Frigerio y de Javier Milei, como así también el estado de la oposición y las principales preocupaciones de los entrerrianos.

Sobre la reforma previsional, Majluff sostuvo que el tema todavía no alcanzó un nivel de comprensión profundo en la ciudadanía. “No hay un conocimiento acabado, concreto de la reforma. Causa cierta incertidumbre, porque la palabra 'reforma' causa esa sensación, pero no hay conocimiento exacto de qué se trata”. En la misma línea, Torres afirmó que, cuando los debates técnicos se prolongan, “la gente termina creyendo a aquel dirigente político que le resulta más confiable”, antes que elaborar una conclusión propia.

Pese a la intensidad de la discusión previsional, ambos coincidieron en que la imagen del gobernador prácticamente no sufrió deterioro. Majluff aseguró que Frigerio pasó “del orden del 60% de imagen positiva” a “57 o 58%”, una caída que calificó como “muy baja”. Torres también describió una valoración estable y explicó que el mandatario conservó el perfil con el que llegó al poder. “La imagen de él se ha mantenido de la misma manera que hizo en campaña”, señaló, y agregó que la sociedad entendió que “algo había que hacer” frente a problemas estructurales como la situación de la Caja de Jubilaciones.

El diagnóstico fue diferente para Javier Milei. Majluff indicó que el Presidente atravesó un deterioro de su imagen y que actualmente presenta “un diferencial negativo de casi 10 puntos”, asociado principalmente al agravamiento de la situación económica y, en menor medida, a los casos de corrupción que afectaron a funcionarios nacionales. Torres coincidió en que “Milei está por debajo de Frigerio” y atribuyó esa diferencia tanto al estilo de gestión como al impacto del contexto económico.

Los consultores también advirtieron que la oposición todavía no logró instalar liderazgos competitivos. “La gente está en el estadio donde juega el oficialismo. El estadio donde está la oposición todavía no hay nadie”, graficó Majluff para explicar que el interés por los eventuales candidatos suele activarse pocos meses antes de los comicios. Estimó que recién hacia marzo de 2027 comenzará a tomar volumen la discusión electoral, salvo que un agravamiento de la crisis económica acelere los tiempos.

Al analizar las prioridades sociales, Torres señaló que la economía continúa dominando las preocupaciones de los entrerrianos, seguida por el empleo y la seguridad. Ese escenario, concluyeron ambos en “Cuestión de Fondo”, explica que la evaluación de los gobiernos dependa mucho más de las expectativas económicas que de los debates políticos cotidianos o de las disputas partidarias.

- ¿Cuánto han visto que la gente está enganchada con el tema de la reforma previsional?

-Majluff: No hicimos ningún estudio en particular, pero sí lo tocamos muy por arriba en los Focus Group. Está, ya sabe que hay algo al respecto, pero, ninguna manera, hay profundidad en el conocimiento. Incluso, en gente que uno la ve como informada no sabe bien si el 82% se toca o no se toca, no sabe bien si le va a agarrar la reforma faltándole 10 años para para terminar su aporte. No hay conocimiento exacto de qué se trata la reforma. Causa cierta incertidumbre, porque la palabra “cambio”, “reforma”, causa esa sensación, y mucho más si viene del gobierno, sea nacional, municipal o provincial: Todo lo que venga del Estado la gente está un poco mal predispuesta. Pero, en definitiva, no hay un conocimiento acabado, concreto de la reforma.

-Torres: Sí, lo mismo. Es decir, cuando se abre un debate sobre un tema determinado, la gente empieza a esperar una respuesta o una definición. Esta definición se acaba de dar hoy mismo en un aspecto, que es la Cámara de Senadores, siempre desde el punto de vista institucional. Digo que, cuando se abre el debate, la gente dice: bueno, ¿qué propone el gobierno? Tal cosa. ¿Qué está proponiendo la oposición? Tal otra. Y, a partir de que se empiezan los debates… no digo que a la gente no le interesa, pero pierde el hilo de todo eso y no termina sacando una conclusión propia. Termina creyendo aquel, digamos, de la política, aquel partido, aquel hombre de la política, que le resulta más confiable. Entonces, si Fulano de tal, que a quien yo le tengo confianza dice que esto está para bien, empieza a seguirlo. Y, si dice, que esto está para mal porque va a tocar intereses propios o de la sociedad, la gente va a seguirlo ahí. Es decir, cuando aparece un tema político, la gente empieza a verse orientada por la definición política de aquel que le resulta más creíble.

- ¿Y ocurre con la figura del gobernador Rogelio Frigerio que conduce este gobierno, que propone una reforma de este tipo? ¿Cuánto le erosiona su imagen, incluso pensando en el año que viene?

-Majluff: Nosotros a Frigerio lo teníamos en la provincia o en la mayoría de las ciudades, en el orden del 60% de imagen positiva. Y en estos últimos meses pudo haber bajado, pero a 57%, no mucho más bajo que eso. Incluso, retomado el último mes a 58%, o sea, muy baja la erosión que pudo haber sufrido.

- Pero ¿tan alta está esa imagen?

-Majluff: Sí, sí. Tengan en cuenta que no tomo el regular, sino el regular positivo y positivo. Entonces, en esas dos se llega al 60, al 57, en realidad. Y el 34-35 negativo. El resto no sabe o no contesta.

-Si nos vamos a la gestión anterior con Gustavo Bordet pasaba algo parecido.

-Majluff: Exactamente, sí, sí. Incluso mayor.

-Incluso en el tercer año de gestión. Con Sergio Urribarri pasaba también.

-Majluff: Exactamente, pero tenía incluso mejor diferencial de imagen positiva en un contexto nacional y provincial -nacional más que nada- mucho más favorable. Los contextos si bien no inciden directa y fuertemente en las imágenes de los gobernadores y los intendentes, pero la bonanza económica influye en el humor e indirectamente termina influyendo en la opinión que la gente tiene con respecto a sus mandantes, sean locales o provinciales.

-Torres: La figura de Frigerio se mantiene estable desde el punto de vista positivo, con un bajo índice de aquellos que dicen que es negativa la gestión o la imagen de él. A diferencia -no contrapunto-, pero a diferencia de lo que dice Jorge, nosotros sí mantenemos el concepto de regular, porque el regular es aquel que no lo ve mal, pero espera un poco más de él. Por lo cual no necesariamente lo considero negativo. Y la imagen positiva o la gestión positiva ronda el 50%, y una negativa del orden del 20%, por decir términos que no son exactamente ahora, pero más o menos estables. Seguramente un 25%, más o menos, de regular, y un poquito de gente que te dice que no puede evaluarla, etcétera, con lo cual los números son positivos. ¿Qué lo ayuda, digamos, a Frigerio, por así decir? A él lo ayuda que la imagen de él se ha mantenido de la misma manera que hizo en campaña, con lo cual lo llevó a ganar claramente la elección. A tener una diferencia importante y vencer al peronismo. Pero, además, lo beneficia una comparación con el perfil de (Javier) Milei, que la gente inmediatamente dice: bueno, lo de Milei tiene una cuestión crítica del punto de vista económico y de su perfil, cosas que no tiene Frigerio.

-Frigerio es un aliado, políticamente, hoy por hoy, de Milei. ¿Eso la gente lo diferencia?

-Majluff: No así la lectura. Hay que tener en cuenta que la mayoría de la opinión pública, la gente, no está consumiendo política todo el tiempo. O sea, consume política poco y nada. Y mucho menos política provincial. Por ahí nacional, si se la tropieza en los medios. Pero, la provincial tiene mucho menos volumen, incluso cuesta encontrar figuras provinciales que sean conocidas en el ámbito territorial de toda la provincia, más allá de sus sociedades particulares. Entonces, en ese sentido, no hay un conocimiento muy acabado de los vínculos que puede haber entre presidente-gobernador. Y encima son espacios con etiquetas diferentes, así que no vemos qué haya alguna vinculación tan concreta… que lo vea la gente como aliados políticos ni mucho menos. Lo ven que puede haber apoyo…

-Ustedes dicen -porque coinciden-, que Frigerio tiene una imagen positiva entre el 55 y el 60%. ¿Milei cuánto tiene?

-Majluff: Traje una placa con la evolución de la imagen de Milei.

-Majluff: Esa placa muestra qué imagen tenían los presidentes en su tercer año de gestión en el mes de julio. Y comparo (en Entre Ríos) Cristina en el 2010 y 2014; Macri, 2018; Alberto …. y vemos que lo más comparable es con Cristina 2010, que fue reelecta … A ver, ahora Milei tiene un diferencial negativo de casi 10 punto. Cuando arrancó, incluso todo el 2024, el diferencial de imagen positiva de Milei era de…

-Majluff: Miren el inicio del ´24, incluso el ´25, hasta septiembre, que fue el “caso Spagnuolo” (el escándalo de corrupción que involucra a Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad -ANDIS. El diferencial de positivo fue muy amplio, claramente amplio, y hoy tiene el diferencial negativo de casi 10 puntos. Hubo momentos críticos, que fue septiembre del 2025, cuando explotó el “caso Spagnuolo”, en donde le pegó de lleno a una de sus dos columnas fundamentales que tenía el gobierno nacional: que es la no corrupción, y esto fue una mancha importante y pasó a tener diferencia negativa. Se recuperó un poco, y en marzo hubo otro “clic”, digamos, que más que nada -creo yo-, por la agudización de la crisis económica, y en mucho menor medida por el tema (Manuel) Adorni, que pasó a tener diferencial negativo. Y desde junio y julio vemos que se ha estabilizado, incluso en julio has recuperado un poco de volumen positivo.

José Torres de Consultora Dato.

-Y a usted José Torres le pasó lo mismo en la medición de Milei, que se ubicada por debajo de Frigerio.

-Torres: Milei está por debajo de Frigerio y, además, ha venido descendiendo en el índice de aprobación. Lo cual, de alguna manera es bastante lógico por la gestión, que es bastante intensa porque ha hecho reformas. Hay un aspecto que consiste en que las alianzas electorales que han hecho Milei con Frigerio, fue muy positiva. De hecho, le dio un diferencial de 20 puntos sobre la fórmula peronista. Independientemente, de la interna que tuvo el peronismo, que no lo resolvió y que son cuestiones de cada uno. Porque la gente estaba pidiendo que vayan juntos electoralmente. Es decir, aquellos votantes que no quieren votar al peronismo, les parece bien la alianza Frigerio-Milei, con los candidatos que, eventualmente, aparezcan. Y esto no es poco decirlo, porque una cosa es ver cómo está la gestión, que Milei, a lo mejor, tiene 35 de positivo y 35 de negativo, pero los 35 de positivo de Milei son consistentes.

- ¿Qué pasa con los dirigentes de la oposición? Si Frigerio tiene esa imagen. ¿Quién es el que tiene imagen positiva más alta en el peronismo entrerriano, por ejemplo? ¿Aparecen uno o dos?

-Majluff: No, pero es natural que así sea a un año y poco más de la elección. Porque la gente tiene la mirada puesta en otras cosas y en el oficialismo. Como haciendo una analogía futbolística, ahora que estamos en pleno Mundial, es como que la gente está en el estadio donde juega el oficialismo. El estadio donde está la oposición, todavía no hay nadie. Están mirando el oficialismo. La gente va a ese estadio cuando se acerca la elección, meses antes. Y ahí toma volumen algún posible candidato.

-Pero ¿no miran a nadie?

-Majluff. No… y encima la dificultad…

-Porque la intendenta de Paraná, Rosario Romero, es oficialista en Paraná.

-Majluff: Rosario Romero, que es la dirigente de años de ese sector e intendenta de la capital de la provincia, pregunten en Villaguay por la imagen de ella o de cualquier intendente de otra ciudad, y es un desconocimiento demasiado alto. Porque no es momento. Incluso, (Adán) Bahl, que fue intendente también de Paraná, en plena campaña…

-Fue candidato a gobernador…

-Majluff: Por supuesto y en plena campaña como candidato a gobernador preguntabas por él en Gualeguaychú, y tampoco era muy conocido. O en Gualeguay. Pero no es cuestión de los nombres propios. Es la cuestión de que el formato de la provincia, o de las provincias, no solo Entre Ríos sino en todo el interior, funcionamos igual… porque no hay interés de la gente en los temas que no sean locales o no sean nacionales. No hay no hay interés en temas provinciales. Eso hace que se haga muy dificultoso que un dirigente de una ciudad se posicione en otra ciudad.

-Torres: Yo también traje una placa sobre las principales preocupaciones.

-Torres: Ahí la pregunta está vinculada para saber ¿cuál es la principal preocupación en la provincia entre junio y julio? Tomamos distintos meses. La situación económica, lo cual no hay ninguna novedad, que tenemos 35. La situación laboral, es el 25%, y seguridad, el 16%. Y las otras van disminuyendo. La roja es corrupción, y 6,6 tanto para Educación como para Salud. Siempre hay que hacer la aclaración de que no es que la gente no le interese la Educación o que la corrupción no le va…

-Está claro que le preocupa el bolsillo. Por eso volvemos a lo que ustedes planteaban. Si les preocupa tanto el bolsillo, ¿por qué tiene imagen tan alta Frigerio y Milei?

-Majluff: Milei no tiene una imagen tan alta, Tiene un saldo negativo en menos 10 puntos, precisamente por el tema económico. Y tiene todavía algo potable o un volumen importante, si bien no es tan alta, pero tiene un volumen importante, 43-44 de positiva porque tienen expectativas que la cosa funcione. Ninguna encuesta desde que arrancó Milei, entre el 2023 hasta ahora, en ninguna encuesta, el presente fue evaluado de buena manera. Si vos le preguntabas a la gente cómo es su situación hoy, familiar o personal, en lo económico, siempre es negativa.

-Y Milei mejora en algunos lugares. Por ejemplo, tomemos Gualeguaychú, donde el Municipio es gobernador por gente de Milei.

-Torres: Hay una coincidencia en el inicio de la gestión tanto de Frigerio como la de Milei, en la cual blanquean, por así decir, según su concepto de gestión, cómo estaba lo que recibieron. Milei dice que ha recibido esto de una manera horrible, miren la inflación que tenemos que evitar, la situación del país, etcétera. Frigerio lo mismo, la situación de dónde están los autos, cuántos empleados hay, y cómo está la Caja de Jubilaciones. Esto se instaló en la opinión pública, y la gente lo aceptó y lo valoró. Este es el primer punto. Y una vez que esto se aceptó, cada uno de ellos llevó adelante un plan, sea de reforma, sea de estabilización, sea de transparencia, y a unos les creyeron más y a otros les creyeron menos. Por eso, todo este plan de cambio, de reforma que hace Frigerio, es entendible para la gente, lo cual no necesariamente quiere decir, “estoy absolutamente de acuerdo con esto”. Pero, algo había que hacer. La Caja de Jubilaciones desde que yo me conozco siempre sonó como que era una bomba que en cualquier momento explotaba. Acá hay algo que se está haciendo, vamos a ver cómo se resuelve. Milei lo mismo. Pero, lo que pasa es que el estilo Milei fue tan, digamos, dramático para algunas personas, incluso los mismos gobernadores están viviendo ese plan. Entonces, ¿qué pasa? Frigerio, más creíble o con más estilo para hacer estos cambios, Milei con menos estilo. Y esto que dice, Jorge, el activo de transparencia que tenía Milei, de alguna manera lo pierde con el caso $Libra, y últimamente con Adorni. Sin embargo, completo… en los últimos meses cuando nosotros preguntamos, ¿cómo evalúa usted la gestión Milei? Si la gente te decía, no comparto Milei, no decía porque Adorni no presentó su declaración jurada. Te decía, porque hay problemas económicos, ¿no es cierto? Por eso es que la corrupción, no es que no le interese a la gente, pero pasa a un segundo plano.

Jorge Majluff de Grupo Mercado.

- ¿Y al entender de ustedes cuánto la gente empieza a mirar? Bueno, estamos a un año, o sea, la elección puede ser en junio o julio del año que viene, pensando un cronograma de adelantamiento y desdoblamiento acá en la provincia. ¿Cuándo empiezan a mirar al dirigente opositor que le puede ganar una provincia a los gobernantes?

-Majluff: Creo que el año que viene, marzo, por citar un mes, hay que, precisamente, en marzo empieza la gente a mirar a ese estadio que hago de referencia. Pero, sería, más o menos, un mes prudencial decir que el tercer mes del año electoral empieza a tomar color y calor la precampaña. Yo creo que no antes, En ese período previo, la cocina política también va a ayudar a que algunos dirigentes, por ahí, tengan más apariciones públicas, y eso invite a la gente un poco más a verlo. Pero, no creo que antes de marzo del año que viene tome volumen algún dirigente desde el punto de vista de la opinión pública. Y creo que más o menos en esa fecha puede ser que la gente pueda observar ese panorama.

- ¿Coincide usted José Torres?

-Torres: Sí, pero también depende, de cuándo se anuncia si hay adelantamientos. Porque nosotros sabemos que, si vos ponés una fecha, supongamos mayo, a marzo tenés que tener las listas cerradas. Y a fin de año ya empieza este movimiento para tener las listas, por decir algo, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que en marzo la gente empiece a mirar con más atención qué candidatos hay. Pero, el bullicio interno de los partidos, incluso hasta si uno hace un seguimiento de la política interna del justicialismo ya están en esos trámites. No para que ya haya candidatos, sino tendencias. Hay algunos que ya están directamente jugando con (Axel) Kicillof, otros que están armando la lista, creo que es Peronismo Federal, no recuerdo el nombre, que seguramente van a coincidir finalmente, pero quieren mostrar su fuerza.

-Majluff: Yo decía que también, para hacerlo un poco más completo y más real a esta respuesta, es que también hay que ver la marcha del gobierno nacional. Si se agudiza la crisis económica y se torna todo más urgente, y las preocupaciones en la cuestión de economía y la gente vive cada vez peor; eso se adelantaría, digamos. O sea, la gente empezaría buscar opciones también un poco más antes. Pero, en principio, de no haber grandes cambios en lo económico, de ser más agudo de lo que ya es, me parece que sería en fecha prudencial.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 15 de julio de 2026