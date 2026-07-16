Vázquez: “El justicialismo tiene que hacer autocrítica y un mea culpa por lo de Miranda y Domínguez”

El presidente de la Departamental Paraná del Partido Justicialista (PJ), Jorge Vázquez, analizó el accionar de las senadoras peronistas Nancy Miranda (Federal) y Gladys Domínguez (Feliciano) que acompañaron el proyecto de reforma previsional y confirmó que se pedirá la inmediata expulsión de ambas.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Vázquez sostuvo que “lo de Miranda es algo que se venía sospechando, porque ha tenido en el último tiempo una conducta totalmente contradictoria. Inclusive en las últimas horas previas a lo que fue la votación del proyecto de reforma previsional, Miranda había dicho que se iba abstener de votar. La verdad que se preveía que podía actuar de esta manera, más aun, teniendo en cuenta que ya había claudicado cuando fue la votación del OSER y que ha tenido una actitud de absoluta impunidad política en los últimos tiempos”.

En ese marco, recordó que “en el último Congreso Partidario que se realizó en la ciudad de Paraná, Miranda estaba en la primera fila levantando la mano para expulsar a otros compañeros” y ante ello admitió que “la incoherencia y la impunidad de esta mujer no hace más que dejar en evidencia la falencia que ha tenido el justicialismo en los últimos años para integrar sus propuestas electorales y esto tiene que ver justamente con la autocrítica y con el mea culpa que necesitamos hacer desde el justicialismo”.

“Es una situación muy lamentable porque lo de ayer significa un retroceso abismal para la clase trabajadora, para la dignidad de los jubilados”, definió.

En cuanto al accionar de la senadora de Feliciano, Gladys Domínguez, indicó que “ella ya se había expresado públicamente, era ya una situación irreversible, y también es una inconducta y una falta de ética porque es una traición directa a la voluntad de los afiliados que la pusieron en el lugar que hoy ocupa de representatividad legislativa”.

Ante esto, ratificó que “desde el justicialismo y desde el Consejo Departamental, en el día de la fecha vamos a estar presentando una nota dirigida al Consejo Provincial para que se aceleren los mecanismos por parte del Tribunal de Disciplina para que se expulse inmediatamente a estas dos legisladoras, porque esto fue aprobado también en el último Congreso Partidario por mayoría”.

Rememoró que fue miembro informante en dicho Congreso “haciendo el petitorio al Tribunal de Disciplina para que se tome la determinación y se apruebe justamente en el marco de la sesión del Congreso Partidario la expulsión inmediata a quienes acompañaran la aprobación de la reforma previsional, a quienes se abstuvieran o a quienes se ausentaran de la votación, porque esas tres situaciones significaban lo mismo, significaban habilitar a que el gobierno pudiera llevar adelante la aprobación de esta ley”.

“Así que esto está determinado y lo que vamos a hacer en el transcurso de la jornada, va a ser ingresar esta nota al Consejo Provincial, desde el Consejo Departamental del PJ Paraná, para que se acelere ya sin tantas vueltas ni tantos trámites burocráticos, la definición de la inmediata expulsión, porque necesitamos también darle un mensaje a nuestros afiliados, de que no nos da lo mismo, y que este peronismo y este justicialismo no puede de ninguna manera naturalizar las contradicciones y las claudicaciones, y más aún cuando son traiciones a cuestiones que tienen que ver con nuestra doctrina. La clase trabajadora es fundacional en nuestra historia política, por lo tanto, quienes traicionen ese mandato indudablemente no merecen estar en el ámbito de nuestro partido, de nuestro movimiento”, definió.

Respecto de la justificación de Miranda considerando que el PJ se encuentra acéfalo, Vázquez aseveró que “Miranda de lo que no se hace cargo es de su propia historia política. Miranda desde hace muchos años viene ocupando lugares de representatividad en el justicialismo y solamente habría que arrimarse hasta la ciudad de Federal para entender cuáles son los mecanismos políticos que ha desarrollado Miranda en los últimos tiempos, actuando como patrona de estancia, con el apriete, con la intimidación a los compañeros, con un Partido Justicialista en Federal que, en vez de ser una sede institucional, parece que es su casa familiar, porque lo abre cuando quiere”.

“La verdad es que ha sido todo irregular lo de Miranda y se ha prendido de un mal ejemplo porque ayer hizo mención en su alocución en la Cámara de una situación donde hubo legisladores nacionales del justicialismo que años atrás acompañaron las leyes del macrismo, en la época en la que el ex gobernador (Gustavo) Bordet hablaba de la gobernabilidad. Ella se toma de los malos ejemplos, se justifica los malos ejemplos dando un discurso que más bien estaba en el marco de un Congreso Partidario, más que en el marco de lo que tenía que ser la justificación de una votación de una ley tan importante para la clase trabajadora, para los entrerrianos. Acá estamos hablando de una situación que va a marcar un empobrecimiento sistemático a los jubilados entrerrianos”, aseveró.

Consultado respecto del diálogo de la dirigencia del justicialismo con las senadoras en cuestión, el dirigente planteó: “No me gusta ser autoreferencial, pero en el primer Congreso Partidario que se hizo en el Sindicato de Comercio en la ciudad de Paraná, yo le hice una interpelación directa a la senadora Miranda, porque en aquel momento había aprobado los pliegos de (Santiago) Laumann para que sea incorporado al área de educación de la provincia, cuando el justicialismo había tenido un posicionamiento sobre la conducta que había tenido Laumann en relación al negacionismo de la etapa del terrorismo de Estado en la Argentina. En aquel momento la interpelé y en aquel momento dejé en claro en el Congreso –y eso está registrado- que se venían tiempos donde se iban a tratar políticas reformistas en la provincia, e hice mención a tres temas que se iban a tratar en la inmediatez, que era el IOSPER, el sistema jubilatorio y de lo que, para mí, el gobierno tiene como principal expectativa que es reformar la Constitución provincial, porque creo que van por eso. Y en ese Congreso dije que el justicialismo tenía que empezar a replantearse las conducciones de los bloques y la conducción de lo que es la Liga de Intendentes Justicialistas, porque son un instrumento sumamente necesario para organizar y posicionar al peronismo estratégicamente. En ese sentido uno puede hacer un montón de planteos, pero las conductas particulares, y cuando hay ya una estafa al electorado, también tiene que ver con lo particular”.

En ese marco, consideró que “el mea culpa y la autocrítica tiene que ser una cuestión colectiva y tenemos que hacernos cargo de los errores del justicialismo. Ayer cuando estábamos en la Plaza Mansilla, le dije a varios compañeros y compañeras que pareciera ser que estas claudicaciones de algunos legisladores eran derrotas construidas también por el justicialismo, por la inercia, por la falta de conducción y por las contradicciones propias. Ahora, no dejemos de lado lo importante: este es un proyecto del gobierno de (Rogelio) Frigerio y es un proyecto como el cual el gobierno de Frigerio le quiere hacer pagar a los trabajadores el costo del ajuste, el costo del alineamiento incondicional que tiene con el gobierno nacional, y en la aplicación de la receta del FMI en esta transferencia de recursos bestial, donde le sacan a los que menos tienen para dar a los que más tienen. Me parece que hay cuestiones que están más que claras”.

“Acá para hablar de algunas cuestiones hay que tener elementos sólidos, pero ayer escuchábamos en el transcurso de la jornada a Miranda, y previo a la votación dijo que se iba a abstener en la votación, que no iba a acompañar el proyecto. Después salió a aclarar que no había cuestiones espurias de fondo. Todo es muy raro y todos sabemos acá que nadie es zonzo y que todos conocen cuál es la magnitud de la ley y en qué repercute de manera inmediata cada vez que se aprueba algo en la Legislatura, por lo tanto lo de ayer fue grosero. Ni siquiera se quisieron prohibir los legisladores de ir a ver el partido del Mundial, porque algunos pensábamos que estratégicamente iban a dilatar la sesión para la tarde, para que la gente abandonara la plaza Mansilla para ir a ver el partido porque sabemos también que esto fue todo programado, planificado, de hacerlo en el medio del Mundial, el día en el que se jugaba un partido tan importante, con lo que significa el fútbol como religión para los argentinos. Fue todo planificado, pero indudablemente el justicialismo se tiene que hacer una autocrítica y un mea culpa porque lo de Miranda y lo de Domínguez obedece justamente a cómo se han ido integrando y generando las composiciones electorales y las propuestas electorales”, analizó.

Para finalizar, ahondó: “El Papa Francisco solía decir que había que sospechar de los que no tenían historia en la política, así que habría que analizar qué historia tenía Domínguez con la clase trabajadora, qué historia tenía Miranda con la clase trabajadora, y el justicialismo en su futuro inmediato tendrá que analizar quiénes son los hombres y las mujeres a los que les va a dar la posibilidad de ejercer una representatividad en lo legislativo y en lo ejecutivo, porque si no nos vamos a seguir equivocando”.