Docentes de AMET también harán paro el lunes: “No vamos a reiniciar el ciclo escolar 2026"

"Esperamos que el Gobierno tenga la capacidad de reiniciar el diálogo y acercarse a lo que estamos solicitando para los docentes", expresó Rodríguez.

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) anunció un paro docente para este lunes 20, día de inicio al segundo tramo del ciclo lectivo 2026 en rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial durante las negociaciones paritarias.

El secretario gremial de AMET, Roberto Aguirre, explicó que la decisión responde a la falta de una oferta que permita recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores de la educación. En diálogo con Canal Once, el dirigente aseguró que las propuestas realizadas hasta el momento "no reconocen la desactualización salarial" que atraviesa el sector docente.

"La oferta no satisface nuestras expectativas"

Aguirre indicó que el gremio participó de dos reuniones paritarias, aunque sostuvo que la propuesta oficial no registró modificaciones. "El lunes vamos a hacer un paro. No vamos a reiniciar el ciclo escolar 2026", confirmó.

Según explicó, la oferta presentada por el Ejecutivo no contempla la pérdida del poder adquisitivo provocada por la inflación. "Hemos tenido una oferta salarial que no reconoce la desactualización que tenemos respecto de los índices inflacionarios, ni tampoco las pérdidas acumuladas de años anteriores", afirmó.

El dirigente agregó que, pese a las instancias de negociación, "la oferta sigue siendo exactamente la misma".

Estiman una pérdida salarial de hasta el 16%

Desde AMET sostienen que actualmente los salarios docentes se encuentran entre un 14% y un 15% por debajo de la evolución de los precios. "Esa pérdida corresponde hasta junio. Todavía no tenemos la actualización más reciente, pero con el último dato de inflación seguramente estaremos cerca del 16%", señaló Aguirre.

Asimismo, cuestionó que los índices oficiales no reflejan el impacto real sobre el bolsillo de los trabajadores. "El consumo de los docentes está vinculado a la canasta básica y hoy el sueldo inicial representa aproximadamente el 50% de la canasta básica alimentaria", aseguró.

Se recordará que el Ejecutivo dispuso elevar el salario mínimo docente a 850.000 pesos desde julio, lo que representa un incremento cercano al 14% respecto del piso salarial vigente.

La paritaria sigue abierta, pero sin nuevas ofertas

Consultado sobre el estado de la negociación, el dirigente explicó que formalmente el diálogo continúa abierto, aunque señaló que en la última audiencia no hubo una propuesta superadora. "Según el Gobierno la paritaria sigue abierta, pero en la segunda reunión nos dijeron que no había otra oferta salarial", manifestó.

Por ese motivo, el gremio decidió avanzar con una medida de fuerza para el inicio de la actividad escolar.

Cabe aclarar que el aumento ofrecido en paritarias, y que finalmente será abonado por decreto, establece un incremento del 3% para julio, con actualización de la base de cálculo a junio, además de una mejora de entre el 20% y el 28% en los conceptos correspondientes al Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Conectividad, de acuerdo con la jornada laboral de cada trabajador.

Esperan una nueva convocatoria

Aguirre afirmó que el sindicato docente mantiene la expectativa de que el Ejecutivo provincial retome las negociaciones con una propuesta diferente. "Esperamos que el Gobierno tenga la capacidad de reiniciar el diálogo y acercarse a lo que estamos solicitando para los docentes", expresó.

Mientras tanto, recordó que AMET integra el frente gremial docente y que las futuras decisiones se tomarán de manera conjunta con las demás organizaciones sindicales. "No obstante, hoy la medida confirmada es el paro del lunes 20 para no reiniciar el ciclo lectivo", concluyó.