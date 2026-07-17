Domínguez defendió su voto por la reforma previsional y rechazó agravios: “Estoy dispuesta a dialogar”

La senadora provincial Gladys Domínguez (Peronismo Federal-Feliciano) defendió su acompañamiento a la reforma previsional aprobada en la Legislatura de Entre Ríos y repudió los agravios que recibió en las últimas horas, luego de que apareciera un cartel con la inscripción "Meca traidora" en la sede de Agmer de San José de Feliciano.

En diálogo con Puro Cuento (Radio Plaza), la legisladora afirmó que la situación no la sorprendió y atribuyó las críticas a un sector minoritario. "Reclamar es un derecho de todos los trabajadores y los jubilados, pero siempre con mucho respeto. Rechazo totalmente la descalificación personal y los agravios. Mi decisión la tomé pensando en todos los entrerrianos y siempre voy a estar dispuesta a escuchar, a dialogar y a explicar mis decisiones con respeto".

Domínguez señaló que "muchos docentes se comunicaron para expresarme su apoyo" y remarcó que no todos los trabajadores de la educación comparten ese tipo de manifestaciones. También aseguró que continuará abierta al diálogo con quienes quieran conocer los fundamentos de su voto.

"No hacer nada también era una decisión"

La senadora recordó que hace más de un año conformó un bloque unipersonal y explicó que acompañó la reforma luego de impulsar modificaciones al proyecto original durante su tratamiento en comisión.

Sostuvo que la situación financiera de la Caja de Jubilaciones requiere medidas de fondo y cuestionó la postura de la oposición. "Nadie negó que la caja tiene problemas. La oposición prácticamente es no, ni siquiera ponerse a cambiar una coma", expresó.

En ese sentido, argumentó que el déficit previsional afecta las cuentas provinciales y defendió la necesidad de avanzar con cambios. "La peor injusticia sería no hacer nada, porque también no hacer nada es tomar una decisión", afirmó.

Domínguez destacó que entre las modificaciones incorporadas al proyecto se redujo de 20 a 15 años el período para calcular el haber inicial, se mantuvo la edad jubilatoria de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres y se eliminó la posibilidad de elevarla a 68 años para los nuevos ingresantes. Además, indicó que se modificó el aporte adicional que deberán realizar los municipios, estableciendo una alícuota del 1,5 por ciento para los menos deficitarios y del 3 por ciento para los que presenten mayores desequilibrios.

Respuesta al PJ y críticas al gremio

Consultada sobre el pedido de intervención del Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista, Domínguez aseguró que "esa situación no condicionará mi accionar político". También defendió su trayectoria y afirmó que ingresó a la política para impulsar obras y cambios para el departamento Feliciano.

Respecto de las críticas de sectores gremiales, sostuvo que existe una fuerte politización en parte de la dirigencia docente y diferenció esa postura del conjunto de los trabajadores. "No son todos, es un grupito", aseguró.

Finalmente, adelantó que presentó un proyecto para crear una comisión técnica de control y seguimiento del sistema previsional, con el objetivo de monitorear la evolución de la Caja de Jubilaciones y evitar que la situación financiera vuelva a agravarse en los próximos años.