Frigerio lanza desde IAPSER el primer seguro multirriesgo para proteger a productores de maíz

En el marco de la Exposición Rural de Palermo, el gobernador Rogelio Frigerio anunció la puesta en marcha del Programa de Gestión de Riesgo Agropecuario y Cobertura, una herramienta inédita en Entre Ríos desarrollada junto a IAPSER Seguros para brindar protección a pequeños productores de maíz frente a eventos climáticos como sequías e inundaciones.

La iniciativa contará con un financiamiento total de un millón de dólares, de los cuales 700.000 serán aportados por el Gobierno de Entre Ríos. Este programa constituye el primer paso de un esquema de implementación progresiva y sostenible que busca fortalecer la resiliencia del sector agropecuario provincial.

Durante la presentación, Frigerio destacó la importancia estratégica de la medida para el desarrollo económico de la provincia: "Estamos anunciando el primer seguro multirriesgo para el sector agropecuario, el sector más competitivo del país y de nuestra provincia, que estaba esperando este anuncio. Entendíamos que había una necesidad que había que cubrir y este es el primer paso para un sector trascendental en nuestra economía", expresó.

El gobernador de Entre Ríos explicó además que la elección del maíz responde a su rol estratégico dentro de la matriz productiva entrerriana, ya que constituye un insumo fundamental para las cadenas avícola, lechera, porcina y bovina.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico provincial, Guillermo Bernaudo, señaló que el programa permitirá brindar una respuesta más rápida y eficiente ante contingencias climáticas: "La cadena del maíz es muy importante para nuestra provincia. Cuando una sequía u otro evento afecta la producción, se resiente toda la cadena de valor. Por eso es fundamental contar con una herramienta que permita sostener su funcionamiento", explicó.

Asimismo, explicó que este seguro complementará el actual sistema de emergencias agropecuarias, agilizando la asistencia económica a los productores afectados.

Desde IAPSER Seguros, el gerente técnico, Bruno Campanero destacó el impacto estratégico de la iniciativa para la producción y la seguridad alimentaria: "Creemos que esta es una política que contribuye a la seguridad alimentaria. En Entre Ríos se produce la mitad de los pollos que consume el país y eso implica pensar cómo acompañamos, desde el seguro, a una cadena productiva esencial para millones de argentinos", señaló.

Sobre la implementación del seguro

La operatoria comenzará como un plan piloto destinado a productores de maíz con explotaciones de hasta 200 hectáreas, con el objetivo de extender progresivamente la cobertura a otras actividades productivas.

En esta primera etapa alcanzará hasta 100.000 hectáreas, cuya cobertura será completamente gratuita durante el primer año para los productores beneficiarios.

El esquema contempla compensaciones económicas de 50 dólares por hectárea cuando las pérdidas de rendimiento superen el 50 %, y de hasta 150 dólares por hectárea cuando el daño exceda el 80 % de la producción estimada.

El seguro fue diseñado por IAPSER Seguros y se activará automáticamente mediante parámetros objetivos de geolocalización, una vez declarada mediante decreto la emergencia climática por parte de la Provincia.

Este mecanismo permitirá reducir tiempos administrativos y acelerar la llegada de los recursos, garantizando que los pequeños productores puedan preservar su capital de trabajo, sostener la actividad y planificar la próxima campaña.