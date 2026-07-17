Reforma jubilatoria: “Sabemos que pagaremos un costo político importante”, admitió el senador Favre

El senador por el departamento Colón (JxER), Ramiro Favre, fue uno de los 10 legisladores que dio su voto positivo para que el proyecto “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional” impulsado por el gobierno de Rogelio Frigerio, obtuviese media sanción en la sesión especial que la Cámara alta llevó a cabo este miércoles.

“Hubo una amplia ronda de charlas para aportar ideas al proyecto original. En ese marco, se plantearon algunos puntos que tuvieron eco y se pudieron cambiar; otros no, porque son tendientes a la reforma en sí”, dijo en diálogo con El Entre Ríos.

“La iniciativa contemplaba que los ingresantes posteriores a esta reforma iban a trabajar hasta los 68 años, algo que nosotros peleamos y quedó en la edad que se lleva la jubilación ordinaria: 65 para los hombres y 60 para las mujeres, aumentándose tres años a la actual y equiparándose con la nacional”, menciona al hablar de las modificaciones que los senadores realizaron antes de proceder a la votación.

“También había una tabla para aportes personales y extraordinarios que iba de acuerdo al salario nominal y se eliminó, quedando en un 3% para todos, exceptuando a los que ganan menos de 3 millones de pesos, que no realizan aporte”.

En cuanto al cálculo que define los haberes, que hoy se realiza con los recibos de sueldo de los últimos 10 años, “se quiso extender a los 30 años, luego a 20 años y finalmente se logró que se baje a los últimos 15 años de aportes”.

Sin proyectos en las gestiones peronistas

Fundamentando la necesidad de reforma, el senador Favre dijo que “en los últimos 20 años de gobiernos peronistas se redactaron cinco anteproyectos de reforma previsional; ninguno llegó a la instancia legislativa, pese a tener amplias mayorías”.

“El exgobernador Gustavo Bordet, en su discurso ante la legislatura del año 2020, dijo: ‘Si no se reforman las inequidades del sistema, en 10 años la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos volará por los aires’. Pero no mandó ningún proyecto de ley en ese sentido”, apuntó.

“Los sistemas previsionales del mundo están en crisis, sin distinción de países desarrollados o subdesarrollados; el aumento de la expectativa de vida cambió el sistema. La Caja de Jubilaciones de Entre Ríos hace más de 30 años que no tiene modificaciones estructurales que la hagan viable”.

“Todos los actores políticos, gremiales, económicos y sociales están de acuerdo en que la situación de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos es terminal. Actualmente su déficit es de 1 millón de dólares diarios y la relación entre aportantes y jubilados es de 2 a 1, cuando debería ser de al menos de 3 o 4 a 1”, concluyó el legislador.

“Tengo un compromiso”

“Soy juez y parte. Estoy jubilado, así que termino esta gestión y vuelvo a ser uno más de los que están en la Caja”, comentó Favre, que se jubiló como docente.

“Para quienes me dicen que yo me jubilé joven: era la ley que estaba, no es que yo me abusé de eso. Ahora tengo una responsabilidad y un compromiso”, dijo en respuesta a las críticas.

“No quiero que la Caja sea insostenible en el tiempo. Acá hay una relación entre lo que ingresa y lo que sale, que no se sostiene”.

“Como senadores, somos conscientes de que es la ley más compleja que debemos tratar, porque lógicamente que si uno toca algo tan sensible, la gente se preocupa. Sabemos también que pagaremos un costo político importante”, admitió el legislador colonense.