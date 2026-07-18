Adoptan medidas para facilitar movimiento de hacienda desde islas a tierra firme por posible creciente del río

Imagen de archivo. Autoridades provinciales, de Fuerzas de Seguridad y e Fucofa implementaron medidas para el traslado de hacienda de islas a tierra firme ante el fenómeno de El Niño.

Con la premisa de diagramar un protocolo de acción para el movimiento de animales desde islas a tierra firme, autoridades del Ministerio de Desarrollo Económico se reunieron con representantes de la Fundación de Lucha Contra Fiebre Aftosa (Fucofa) y fuerzas de seguridad como la Policía entrerriana y la Prefectura Naval Argentina.

El encuentro se concretó en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, donde el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo sostuvo: “Es muy importante generar un mecanismo de avisos, para que los productores comuniquen tanto al Gobierno provincial como a Prefectura cualquier riesgo inminente de inundación. Nuestra tarea es facilitar el trabajo seguro de los productores, pero siempre manteniendo la transparencia en el tránsito y la trazabilidad de los animales; mediante las marcas y documentos correspondientes”.

Por su parte, el director de Producción Animal, Martín Sieber, indicó que “Entre Ríos siempre ha sido fuerte en la ganadería en islas, pero debemos evitar que cualquier movimiento de cabezas provoque un brote de garrapatas en tierra firme. Inclusive, ante cualquier emergencia que requiera evacuar el ganado de inmediato, el transportista puede generar un Documento Único de Transporte en cinco minutos desde su teléfono”. En ese sentido, añadió que la flexibilidad en la emergencia está contemplada, pero dar los avisos, en el primer momento que se pueda, es importante para enfrentar y prevenir cualquier suceso no deseado en materia sanitaria, desarrolló el portal de la Provincia.

Asimismo, el presidente de Fucofa, Matías Martiarena, y representante de Federación Agraria Argentina; recordó que, ante riesgo de ruptura de un dique, el productor debe actuar en el lapso de diez minutos para embarcar el ganado a tiempo. Sumó también que desde la fundación contabilizan más de 440.000 cabezas en islas entrerrianas.

En tanto, el prefecto mayor para la zona de Bajo Paraná, Javier Giannattasio, destacó que existen 29 embarcaciones registradas para transporte de ganado en la zona costera que comprende desde La Paz hasta Ramallo; de las cuales 22 están operacionales y el resto se están poniendo en regla. Sobre este último aspecto, desde la institución se comprometieron a agilizar los trámites.

Mientras que, el coordinador regional de Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en Entre Ríos, Ignacio Caropresi; resaltó la importancia de acordar y comunicar los puntos de desembarque necesarios para realizar los movimientos. La intención es dar previsibilidad al productor que deba salir con su hacienda.

Participaron también del encuentro -que se dio con el fundamento en los pronósticos de lluvias abundantes propias del fenómeno El Niño-, en representación de la Federación Entrerriana de Cooperativas, Luis Folmer; de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Héctor Reniero; el jefe de Prefectura Naval Argentina para Paraná, Pedro Vila; y el director general de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, Horacio Ludi; entre otros.