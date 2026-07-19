Eliminar las PASO “es renunciar a la calidad democrática”, afirmó Rosario Romero

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, habló tras la media sanción de la reforma previsional en el Senado sobre la que volvió a manifestar su oposición por “afectar sensiblemente a los jubilados” y a quienes se están por jubilar. Expresó su preocupación por la eliminación de las PASO, por lo cual afirmó que “volver a las internas partidarias sería un retroceso enorme”. En la entrevista con el programa El Séptimo Día (Radio Plaza), también se refirió al próximo sistema de estacionamiento medido, así como al servicio de transporte urbano y a los controles de velocidad más rigurosos que implementarán debido a la falta de cumplimiento de los límites de velocidad en la ciudad.

Acerca del futuro sistema de estacionamiento medido y cuánto podría recaudar la Municipalidad, Romero dijo que las propuestas en análisis incluyen un canon mensual y que el objetivo es ordenar la actividad en la vía pública: “Depende de muchas cosas, porque ahora se van a analizar las cuatro propuestas que quedaron en pie y las propuestas incluyen un canon mensual para la Municipalidad”, señaló. Sostuvo que el municipio pidió “públicamente que se ofrezca alguna alternativa de incorporación a aquellas personas que hoy informalmente hacen la tarea en la calle, con aquellas viejas tarjetas que ya no se renovaron más”.

También afirmó que lo que ingrese por el sistema “va a tener destino de sostenimiento del transporte público” y de “contención de esas personas”. “En este contexto no queremos tener gente que pierda ingresos”, dijo.

“Hemos tenido reclamos insistentes de los vecinos de Paraná de que regulemos el sistema. La gente no es indiferente a que se le pida mil, cinco mil, diez mil pesos o lo que sea. Nos pide que reglamentemos esa labor del estacionamiento en la vía pública”, agregó.

La intendenta vinculó el estacionamiento medido con la mejora del transporte urbano y sostuvo que el nuevo sistema de colectivos permite desalentar el uso individual del auto: “El tener un transporte público atractivo, con francas ventajas por sobre lo que teníamos en Paraná, generó un ambiente propicio para que tengamos una política de desalentar el uso individual del vehículo. ‘Tomate el colectivo porque el colectivo está en condiciones y te va a llevar’, es el mensaje a la gente”, afirmó.

Sobre las frecuencias, explicó: “Lo que tiene la gente hoy es certeza: con la aplicación sabe cuándo va a pasar. El tema de la frecuencia va a depender directamente de cuánta gente se suba al colectivo, porque la Municipalidad está haciendo un gran esfuerzo por sostener el transporte”.

“Viene creciendo mes a mes el IPK, el índice de pasajero por kilómetro, y eso lo tenemos medido. Es muy buen dato. La política de estímulo a que la gente se suba al transporte público viene dando resultado”, sostuvo.

Respecto de las agresiones a colectivos, Romero dijo: “Yo creo que es organizado y que ahí la Justicia nos debe una respuesta, una investigación seria. Nosotros hemos hecho las denuncias pertinentes, la empresa las ha hecho y estamos esperando resoluciones judiciales”.

“Hay que cuidar los colectivos de Paraná, que es una inversión que hace la ciudad, que hace la ciudadanía toda, tome o no tome el colectivo. Entre todos tenemos que cuidarlos”, añadió.

Controles de velocidad

Tras las consultas por accidentes de tránsito ocurridos en la Circunvalación, como el caso del expolicía que perdió la vida tras ser atropellado por un automovilista, Romero dijo que el municipio trabaja en nuevos controles para los accesos y para distintos puntos de la ciudad: “Estamos trabajando en eso porque advertimos que no se respetan los carteles de 60 kilómetros por hora, ni en el ingreso sur, ni en el ingreso norte. Cuando inauguremos el nuevo ingreso por ruta 12, la velocidad máxima va a ser 60”, indicó.

“Vamos a implementar controles en esos ingresos de la ciudad, en acuerdo con la Policía, y también dentro de la ciudad vamos a implementar controles más rigurosos de los semáforos que se pasan en rojo y de los excesos de velocidad. Estamos trabajando en incremento de cámaras y de controles”, agregó.

Reforma previsional

Sobre la reforma previsional provincial, Romero afirmó que el sistema necesita adecuaciones, pero cuestionó los cambios que impactan sobre jubilados actuales o personas próximas a jubilarse: “Al sistema previsional nadie duda de que hay que hacerle adecuaciones para que las generaciones futuras puedan alguna vez jubilarse. De igual manera, estoy convencida de que todas las reformas no son en beneficio de un gobierno”, expresó.

“No hay que hacer reformas tan drásticas que afecten sensiblemente a los jubilados, a las personas que se van a jubilar inmediatamente, sino que hay que hacerlas graduales en el tiempo, hacia adelante”, sostuvo.

La intendenta indicó que los intendentes expusieron porque la reforma afectaba las arcas municipales: “No se nos escuchó. Ahora viene un proceso de aplicación de la norma, cuando se sancione en la Cámara de Diputados. Hay que esperar un poco y después se tendrán que mostrar los números de la caja, porque estaremos muy atentos a eso. Seguramente se plantearán cuestiones judiciales, las van a plantear los distintos sectores”, dijo.

Sobre alternativas de financiamiento, expresó: “Creo que la vía es generar más trabajo, tener cada vez más aportantes, buscar que gradualmente la cantidad de años de aporte vaya aumentando y buscar que las cajas tengan algunos otros ingresos y que se corrijan asimetrías”.

“Los sistemas previsionales, por la realidad que vive el mundo de que la gente cada vez vive más, difícilmente no den déficit. De lo que se trata, en todo caso, es de achicar los déficits. Hay un tema que no tenemos que negarnos a discutir, que es la cantidad de años de aporte. Me parece que tenemos que aportar más años”, sostuvo.

“Creo que no hay que ser opositor ciego: hay que decir esto sí y esto no. Me parece que sacarles a los jubilados actuales o incrementar los aportes patronales no va por ahí, porque lo que hoy se paga en Entre Ríos, que es el 19% que se aporta para la caja, es alto. Lo que hay que ir viendo es cómo hacemos ajustes en un sistema para disminuir el déficit; acabarse no se va a acabar nunca”, agregó.

PASO y democracia interna

Romero también se refirió al proyecto legislativo presentado por un diputado de La Libertad Avanza para eliminar las PASO en la provincia y expresó su rechazo: “A mí no me gusta ningún proyecto de eliminación de las PASO. Creo que es renunciar a la calidad democrática. Volver a las internas partidarias cerradas es un retroceso enorme. Los mayores actores de la vida política son los ciudadanos y las PASO permiten que en simultáneo los ciudadanos elijan los candidatos de los partidos”, sostuvo.

“Los partidos hacemos lo nuestro: preparamos las propuestas electorales, los programas, las ideas, pero es la ciudadanía la que tiene que hacer esa selección. Retroceder en eso implica tener nuevamente partidos cerrados, implica más dedo y menos institucionalidad. No hay que derogar las PASO ni suspenderlas. Es un retroceso en la democracia argentina”, añadió.

“Me pareció un avance la boleta única de papel. Siempre he opinado a favor de la boleta única de papel, pero un enorme retroceso va a ser volver al cerramiento, al dedo, a las prácticas de cuatro paredes. Los que se van por fuera de los partidos es porque no entendieron para qué existen los partidos”, sostuvo.