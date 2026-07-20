Con huelga de los gremios docentes, reinicia el ciclo lectivo en la provincia

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) anunciaron un paro docente para este lunes 20, día de inicio al segundo tramo del ciclo lectivo 2026. Los gremios rechazan la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial durante las negociaciones paritarias.

Días pasados, el secretario gremial de AMET, Roberto Aguirre, explicó que la decisión responde a la falta de una oferta que permita recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores de la educación. En diálogo con Canal Once, el dirigente aseguró que las propuestas realizadas hasta el momento "no reconocen la desactualización salarial" que atraviesa el sector docente.

Desde AGMER, en tanto, cuestionaron “la decisión arbitraria del gobierno de hacer fracasar nuevamente la paritaria salarial”.

La medida de fuerza, según expresaron desde ambos sindicatos, “marca el no inicio del ciclo lectivo tras el receso escolar de invierno”. Se lleva adelante en reclamo de “salarios dignos para la docencia entrerriana y exigiendo ámbitos de discusión reales para avanzar en una recomposición que dé respuesta a la crítica situación salarial de las y los docentes”.

Los docentes aseguran que los ofrecimientos de recomposición salarial presentados por el Gobierno no contemplan la pérdida del poder adquisitivo provocada por la inflación. “Hemos tenido una oferta salarial que no reconoce la desactualización que tenemos respecto de los índices inflacionarios, ni tampoco las pérdidas acumuladas de años anteriores”, afirmó Aguirre de AMET. El dirigente agregó que, pese a las instancias de negociación, "la oferta sigue siendo exactamente la misma".

Desde AMET sostienen que actualmente los salarios docentes se encuentran entre un 14% y un 15% por debajo de la evolución de los precios. "Esa pérdida corresponde hasta junio. Todavía no tenemos la actualización más reciente, pero con el último dato de inflación seguramente estaremos cerca del 16%", señaló Aguirre la semana pasada.

Asimismo, cuestionó que los índices oficiales no reflejan el impacto real sobre el bolsillo de los trabajadores. "El consumo de los docentes está vinculado a la canasta básica y hoy el sueldo inicial representa aproximadamente el 50% de la canasta básica alimentaria", aseguró.

Se recordará que el Ejecutivo dispuso elevar el salario mínimo docente a 850.000 pesos desde julio, lo que representa un incremento cercano al 14% respecto del piso salarial vigente.

Cabe recordar que la negociación paritaria sigue abierta, pero sin oferta salarial. Y que la recomposición ofrecida por el Gobierno en la secretaría de Trabajo, establece un incremento del 3% para julio, con actualización de la base de cálculo a junio, además de una mejora de entre el 20% y el 28% en los conceptos correspondientes al Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Conectividad, de acuerdo con la jornada laboral de cada trabajador.