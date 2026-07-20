El gobierno aseguró que el reinicio de clases fue con un 75% de presentismo docente en las aulas

El Consejo General de Educación (CGE) informó que el presentismo docente sostuvo la misma línea de asistencia registrada durante la última medida de fuerza sectorial, coincidiendo este lunes con la vuelta a las aulas en toda la provincia tras el receso invernal.

De acuerdo con el relevamiento publicado por el organismo educativo, esta amplia concurrencia (75 por ciento) del personal en los 17 departamentos entrerrianos "consolidó el normal funcionamiento de los establecimientos, permitiendo que la gran mayoría de la matrícula escolar retome sus actividades pedagógicas habituales sin interrupciones".

"Los informes reflejan que las escuelas mantuvieron sus puertas abiertas y sostuvieron el dictado de clases planificado para la jornada, resguardando de este modo la continuidad del servicio educativo y el derecho al aprendizaje de las y los estudiantes", aseguró el parte de prensa oficial.

Desde el gobierno provincial se remarcó "la continuidad del esquema de negociaciones vigentes, con el objetivo de seguir evaluando las variables laborales y salariales del sector junto a las y los representantes gremiales".