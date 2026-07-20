Fenómeno de El Niño: “Los productores van viendo con antelación poder ubicar la hacienda", dijo Martiarena

Matías Martiarena, presidente de la Fundación de Lucha Contra la Fiebre Aftosa (Fucofa), destacó el trabajo que se está realizando entre el Estado provincial, las entidades del campo, Prefectura y otros organismos para sacar la hacienda de la zona de islas ante el pronóstico de “El Niño” que, según esperan, llegaría a partir de octubre. “El gobierno ha sido acertado en poder darle prioridad“, afirmó.

“En la zona de islas, contemplando todas las islas desde La Paz hasta Islas del ibiciy, tenemos alrededor de 500.000 cabezas de ganado en manos de 3.200 productores. Hay que darle una salida organizada, que ya está ocurriendo por falta de pastos y por este fenómeno que, a diferencia de otras veces, se viene anunciando hace un tiempo”, indicó el dirigente agropecuario.

El dirigente señaló que “los productores van viendo con antelación poder ubicar la hacienda y hay una necesidad de campo dentro de la provincia muy importante“. Aclaró que se está terminando de elaborar un protocolo para definir las formas de traslado. “Hacerlo con tiempo es necesario y bueno, porque el agua no nos está corriendo ahora”, acotó.

Consultado por los lugares, dijo que se traslada “donde se consiga campo y depende si es novillo que se está por terminarse en feelot, y tendrá su destino a faena”. “Pero después lo que es la cría, la fábrica de terneros, sin dudas se debe trasladar a un campo de tierra firme que es lo que más nos cuesta. Hacer una buena vaca demora más de tres o cuatro años y realmente no es fácil desprenderse”, explicó en declaraciones a Canal 9 Litoral.

Al mismo tiempo, dijo que es momento de parición, por lo cual es clave la sanidad. “Las vacas están pariendo en esta época y necesita un dispositivo para poder hacer la vacunación de egreso de los terneros nacidos. Se necesita poder ubicar logísticamente las cuestiones sanitarias y documentales”, afirmó.

“Para quienes hemos vivido una emergencia como ésta, son momentos de mucha desesperación porque las últimas veces fueron más sorpresivas. Estar con la presión de que el agua llega, es una situación muy compleja para el productor. Desde nuestra entidad, tenemos la neceisdad de brindar las mejoras herramientas para que el productor salga de manera ordenada”, manifestó.

Martiarena indicó que buscan identificar los lugares que requieren del traslado. “Hay un trabajo para poder hacer de manera segura la salida de la hacienda por los barcos. Hay unos 30 barcos en la provincia para movilizar la cantidad de cabezas de ganado“; informó.

Al mismo tiempo insistió que el lugar donde se traslade la hacienda es clave desde el punto de vista sanitario, sobre todo por el flagelo de la garrapata, “para no infectar la isla cuando baje el agua”.

Por otro lado, consultado por los costos de arrendar campos más altos, aseguró: “Desde la entidad en cuestiones privadas es complejo meterse, pero el productor no es zonzo. No se peude pagar algo que no se vale y los precios son los mismos. No hay una diferencia abismal, no hay un aprovechamiento de la situación, por lo menos hasta ahora. El productor de isla no es tonto y no va a pagar cualquier cosa y menos en este tiempo”.