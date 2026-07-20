La provincia coordina con municipios protocolos preventivos ante el fenómeno de El Niño

En el marco de los pronósticos meteorológicos que anticipan la consolidación del fenómeno ambiental El Niño, el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección de Defensa Civil, avanza en una agenda técnica de reuniones de trabajo con las administraciones de los municipios que presentan mayor riesgo hídrico. El propósito central de estos encuentros territoriales es coordinar y unificar los protocolos de prevención, los sistemas de alerta temprana y los esquemas de asistencia directa a la población vulnerable. Durante las mesas operativas se evalúa el uso de mapas de riesgo actualizados junto a la Agencia Federal de Emergencia (AFE) y el apoyo logístico que aportarán los ministerios provinciales, mientras que las comunas ejecutan las tareas civiles de saneamiento, limpieza de desagües pluviales, mantenimiento de defensas y control de bocas de tormenta en los cascos urbanos.

El enfoque preventivo diseñado por las y los especialistas distingue dos escenarios críticos para la geografía entrerriana, consistentes en el riesgo pluvial provocado por lluvias locales intensas y el riesgo fluvial causado por la crecida de los ríos Paraná y Uruguay debido al incremento del caudal en las cuencas del sur de Brasil. La principal atención de las autoridades está puesta actualmente en la costa del río Uruguay debido a su alta reactividad, característica que expone a la región a experimentar crecidas repentinas y rápidas. Asimismo, los equipos técnicos trabajan bajo la previsión de que los efectos de El Niño coincidirán con la primavera, una estación de lluvias frecuentes que impactará de forma directa sobre suelos provinciales que ya se encuentran saturados por eventos previos.

En lo que refiere de manera específica a la costa del Uruguay, que comprende a las localidades de Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, el foco operativo se concentra en el monitoreo diario de la altura del río y en la activación de alertas tempranas. Por otra parte, en el delta y en la zona sur del territorio entrerriano, abarcando a Villa Paranacito, Ibicuy y Ceibas, las cuadrillas realizan la coordinación logística para eventuales evacuaciones, el traslado seguro de ganado hacia zonas altas y la garantía de transitabilidad en los accesos viales y en la ruta nacional 12. En cuanto a las ciudades ubicadas en la cuenca interna, como Gualeguay, Villaguay y Rosario del Tala, la provincia articula con los gobiernos locales la mitigación del riesgo pluvial mediante el control estricto del escurrimiento de cuencas menores y arroyos.

Desde el gobierno provincial se enfatiza la importancia de que las y los ciudadanos colaboren activamente con medidas simples de autoprotección en el ámbito del hogar. Entre las recomendaciones esenciales se destaca mantener limpias las canaletas y desagües internos de las viviendas, evitar sacar los residuos domiciliarios durante los días de tormenta para impedir la obstrucción de los sumideros públicos que limpian las cuadrillas municipales y agendar preventivamente las líneas de emergencias gratuitas correspondientes a Defensa Civil a través del número 103 y a Bomberos mediante el marcado del 100 para una respuesta inmediata de las fuerzas civiles.