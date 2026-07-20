Tras su voto apoyando la moción oficialista de la reforma previsional, Miranda denunció amenazas a su hijo

“Yo estoy tranquila. Estoy tranquila porque no hice nada indebido. Mi relación con el gobernador (Rogelio Frigerio) la expliqué desde el primer año que fui al Partido Justicialista, cuando se empezaron a hablar algunas cuestiones. Di la cara y les expliqué a la gente que yo iba a trabajar con este Gobernador, porque además de ser senadora tengo responsabilidades dentro del departamento, de muchas familias, que son más de 400 familias que todavía están en el aire, que han ingresado incluso antes de 2015 a diferentes reparticiones. Entonces, no da ejercer el papel de opositor por ser opositor cuando tenés responsabilidades sobre tus espaldas”.

La senadora provincial Nancy Miranda (PJ) defendió enfáticamente su voto afirmativo al proyecto de reforma del sistema previsional que envió el Poder Ejecutivo y que consiguió media sanción en el Senado. De paso, respondió a las críticas que ha recibido y, además, hizo un anuncio de gravedad: debió acudir a la Justicia ante las amenazas de muerte que recibió su hijo.

“Fui a la Justicia porque había mensajes que decían de volarle la cabeza a mi hijo para que yo aprenda a votar. Como se rastreó al autor de ese mensaje, y era una persona física real, hice la denuncia correspondiente. Fue el único mensaje que me afectó, porque se metieron con mi hijo. Decir semejante barbaridad fue demasiado”, afirmó la legisladora provincial en declaraciones a Radio Integración de Federal, que reprodujo Entre Ríos Ahora.

Miranda contó que el 1° de julio la “convocan a una reunión para informarme que el proyecto (de reforma previsional) iba a tener un dictamen, que ese dictamen se iba a presentar el día 7 de julio, así como estaba. La idea era sacarlo como estaba, como lo había enviado el Gobierno. En esa reunión manifesté: ´Así nos van a partir al medio a muchos´. Acá había dos opciones: o dejabas que salga todo como está, porque esa era la idea y tenían los votos para hacerlo. O planteaban cambios. Entonces, lo único que hice fue pedir cambios. Pero yo no puedo pedir que se hagan cambios (al proyecto) y no votarlo. Estamos todos locos. Era una cuestión de sentido común. Nadie niega que esto tiene algunas complicaciones, pero tratamos de que salga un poco mejor. Y para que salga un poco mejor, uno tiene que sentarse, tiene que hablar y tiene que hacer que le aprueben eso, porque si no hubiera salido lo mismo”.

En ese sentido, apuntó: “Capaz que a muchos no les sirven las modificaciones que yo logré hacer, hasta que les toque. Y cuando les toque, se van a dar cuenta que sí, que les sirvió”.

Luego, reprochó las amenazas de sanción del Partido Justicialista por haber votado con el Gobierno. “Con este mandato que tuvimos del PJ, era el no por el no. Era el no absoluto. No era presentar un proyecto alternativo, no era hacerle modificaciones. Era no acompañar”, analizó.

“Estoy con la tranquilidad de que no hice nada indebido. Acá no hubo nada espurio. Todo el mundo sabe dónde vivo. En parte entiendo a la gente. Lo que pasó con (el exsenador nacional Edgardo) Kueider, y todo lo que salta todos los días. La gente tiene esa imagen de que las cosas son así. No es por defender a Frigerio. Pero a mí jamás me insinuaría algo así, porque lo mandaría al carajo. Cuando te vendes, te tienen del traste. Y a mí nadie me tiene del traste”, aseguró la senadora.

Y apuntó: “Nunca acepté nada extraño. Nunca hubo un ofrecimiento. Ni en esta gestión, ni en la anterior. No me ha tocado trabajar con gente que trabaja de esa manera. Me quedo con la tranquilidad de que no tengo nada que ocultar”.

En referencia a la decisión del Partido Justicialista de expulsar a legisladores que hayan acompañado la reforma jubilatoria, se mostró tranquila. “Si el PJ me expulsa por haber votado una ley, y se olvidan de todo el laburo que tengo, donde nunca les di una derrota, nunca perdí una interna, las tres veces que me presenté como legisladora, nunca perdí, significará que el todo el trabajo que hice no vale. Yo voy a seguir laburando, esté o no esté dentro del PJ. No me quedo con los mensajes en las redes sociales. No me quedo con eso. Me quedo con el mano a mano y con la tranquilidad que la gente sabe que voy a seguir trabajando hasta el 10 de diciembre de 2027”, subrayó.