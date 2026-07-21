Aranda se reunió con autoridades de Costa Grande e Isletas, y recorrió Rincón Doll, Las Masitas y Las Cuevas

El diputado provincial Lenico Aranda (Juntos x ER), continúa fortaleciendo su presencia territorial con una intensa agenda de trabajo en el departamento Diamante. Durante los últimos días mantuvo reuniones con los presidentes comunales de Costa Grande, José María Trossero; e Isletas, Lucas Eichmann, además de visitar Rincón Doll, Las Masitas y Las Cuevas, donde compartió encuentros con vecinos, referentes y amigos para dialogar sobre la realidad de cada comunidad y los desafíos de la región.

El legislador recorrió cada una de las localidades. Según la información que difundió, escuchó inquietudes, recogió propuestas y analizó junto a las autoridades comunales las principales necesidades de cada lugar, con el objetivo de continuar impulsando gestiones que contribuyan al desarrollo del departamento.

Además de mantener reuniones con los jefes comunales, el legislador aprovechó cada visita para reencontrarse con vecinos y amigos. “Hace muchos años que camino el departamento Diamante y sé del esfuerzo de cada comunidad. Esa cercanía es la que nos permite gestionar con conocimiento y compromiso”, dijo.