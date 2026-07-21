ATE reclama el pago de compensatorios adeudados desde 2025 a trabajadores de Copnaf

Atento a los reclamos de trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el gremio presentó una misiva dirigida a la presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), solicitando se otorguen e informen los compensatorios realizados desde el 1 de abril 2025 a la actualidad.

El petitorio de ATE rubricado por el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes y el secretario de Formación, Pedro Zuchuat, tiene por objeto “garantizar los derechos laborales de los trabajadores que desempeñan sus funciones en los establecimientos bajo dependencia de Copnaf, con base en el marco normativo vigente y los compromisos paritarios asumidos por la provincia”.

Según informó a ANÁLISIS, el integrante de comisión directiva de ATE referente de Copnaf, Ceferino Benítez, la pretensión principal de ATE es “terminar con la incertidumbre que genera en los trabajadores la no información de sus francos compensatorios que quedaron fuera del último acuerdo paritario celebrado el 15 de abril de 2025, y por ello se solicita ni más ni menos la implementación del decreto 37/38/16 M.E.H.F (Punto 3.6y 4.2) y de la Resolución N⁰0746/11 COPNAF (Punto 8)”.

De este modo, en la nota que ingresó al organismo este 21 de julio, “se solicita formalmente el pleno reconocimiento y ordenamiento de los francos compensatorios acumulados por el personal de las residencias socioeducativas del Copnaf a partir de abril de 2025”.

Y se agrega que “con el propósito de subsanar la actual incertidumbre del personal y garantizar el principio de transparencia administrativa, se solicita establecer una modalidad ágil e inmediata para que cada trabajador pueda conocer con exactitud el estado de y la cantidad de francos que lleva acumulados”.