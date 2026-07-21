La reforma previsional ingresa a la Cámara de Diputados en sesión especial este miércoles

El proyecto de reforma previsional que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio y que ya obtuvo media sanción del Senado tomará estado parlamentario en la Cámara de Diputados en una sesión especial programada para este miércoles a las 11.

La solicitud de la convocatoria a la sesión especial se realizó el pasado 16 de julio mediante una nota suscripta por varios legisladores en la que se explicitó el objetivo de dar ingreso a la iniciativa y girarla a las comisiones correspondientes.

En ámbitos legislativos, se da por descontado que el trabajo en comisiones será mucho más breve que en el Senado. Cabe recordar que diputados de distintos bloques fueron invitados a presenciar las reuniones que se sucedieron en la cámara alta, donde se recogieron las opiniones de referentes de distintos ámbitos.

Se descarta que, entre otras, el proyecto será girado a las comisiones de Presupuesto, encabezada por Bruno Sarubi (JxER), y de Previsión y Seguridad Social, que preside Vilma Vázquez (JxER). “Allí también se convocará a distintas voces, pero con un cronograma más acotado para poder emitir dictamen cuanto antes”, se indicó ante la consulta de ANÁLISIS.

Cabe recordar que en el Senado el proyecto fue aprobado con los votos del bloque oficialista y de las senadoras Gladys Domínguez (Feliciano) -que formó un bloque unipersonal luego de irse de la banca del PJ tras votar en favor de la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER)- y Nancy Miranda (Federal), que integra la bancada opositora, se enfrenta a posibles sanciones por parte del tribunal de disciplina del Partido Justicialista (PJ) y denunció amenazas.

En la Cámara de Diputados el oficialismo tiene amplia mayoría y es posible que cuente con votos de legisladores que integran los bloques libertarios.