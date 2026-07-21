Martiarena: “Es hora de empezar a darle facilidades a la familia productora, al productor de carne y hueso”

"Vemos el incentivo a las grandes inversiones que tienen mejores líneas de crédito y una reducción impositiva importante, pero para los productores que hace muchísimo tiempo que la venimos poniendo y que nos venimos jugando por lo que hacemos, esos beneficios no se ven”, lamentó Martiarena.

El director del Distrito Entre Ríos de Federación Agraria Argentina (FAA), Matías Martiarena, describió el trabajo para atenuar las consecuencias del fenómeno “El Niño” que llegaría en poco tiempo. También explicó el rechazo a la derogación de la ley de tierras y describió la situación del pequeño y mediano productor.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Martiarena indicó que “a diferencia de otros años o de otros ‘Niños’, según los meteorólogos, éste viene con alguna con alguna carga un poco más importante lo cual hace que nos ocupe. Ya hace un tiempo se viene escuchando de esto y pone en alerta a todos los productores. En la zona de isla, en todo lo que corresponde a las islas de la provincia, desde La Paz hasta Islas del Ibicuy al sur, tenemos más de 500.000 cabezas repartidas en 3.200 productores a los que hay que, un poco, simplificarles la vida y tratar de darle una mano en lo que mejor se pueda, sobre todo a aquellos que hasta ahora no han conseguido campos para trasladar su hacienda”.

En tal sentido, confirmó que “hay muchos productores que están buscando hace un tiempo campos de zonas altas, en el continente, en distintos lugares de la provincia y también fuera de la provincia, para poder salvar sobre todo lo que es la vaca, que es la fábrica, y es lo que más cuesta desprender al productor, porque por ahí en novillo –sea flaco o gordo- uno lo termina vendiendo, lo termina ubicando. El tema es una vaca que uno viene preservándose hace un tiempo, no es fácil lograr un buen rodeo de vaca, y en eso están”.

Como descripción del panorama que se vive, mencionó que “hay 500.000 cabezas en todo lo que es la zona de isla y, según Prefectura, hay registrados alrededor de 30 barcos para hacer el traslado, lo que no quiere decir que los 30 barcos estén habilitados para poder navegar, con lo cual hay que hacer toda una cuestión organizada. También ubicar los puntos en donde esa hacienda va a desembarcar para hacer la cosa ordenada, poder hacer la vacunación de egreso, de aquellos terneros que hayan nacido y no estén vacunados, y tratar de facilitarle al productor todas estas cuestiones y que además de antemano sepa cómo va a ser el movimiento. De eso estamos haciendo un protocolo en conjunto con la provincia, Prefectura y policía contra abigeato, que es de delitos rurales, y también desde FUCOFA, que es la Fundación Contra la Fiebre Aftosa, tratar de dar todas las herramientas posibles para que al productor le sea más sencillo salir”.

Aclaró que “el costo de todo esto es del productor; todos aquellos que somos productores de islas, sabemos que es una consecuencia; elegimos estar ahí y sabemos que es un riesgo que no tiene estar en zonas altas. Esto es cíclico, sabemos que cada 7 o 10 años viene una inundación y el productor de islas está dispuesto a tomar esas reglas de juego, pero sin duda desde donde podamos influir para poder hacerle un poco más fácil la vida, tratamos de dar respuesta. Sobre todo, que esto se empiece a hablar con tiempo y es muy importante que estemos hablando de estas cosas cuando el río todavía está bajo, porque el tiempo da posibilidades de organizarse mejor, de hacer mejor la salida, de poder preparar todo para una emergencia, y esperemos que, ojalá que no se dé, pero los pronósticos son muy firmes”.

Consultado por otros productores que pueden verse afectados por este fenómeno, Martiarena apuntó que “en la zona de islas, la ganadería es lo que más abunda. Agricultura es muy difícil de hacer, si bien hay en algunos lugares que se hace, también aceptando los riesgos que se corren al respecto. Y lo que es forestación afectará a alguna parte de lo que sean plantaciones más chicas, pero todo lo que son plantaciones de más de dos años ya no les afectaría tanto. Cuando baje el agua van a tener, sin duda, una disminución productiva. Pero bueno, están las especies preparadas para estas cosas”.

Agregó que “la apicultura también tiene que hacer un traslado, sin dudas. También tienen que estar alertas y hemos visto en esta cosecha hacer muchos traslados; si bien no tengo un registro muy claro de dónde están los colmenares, pero sí ha habido una migración de zonas bajas a más altas”. “Esto tomando una medición de los conocidos que uno tiene, no quiero decir que esto sea parejo, porque no tengo una medición para poder comparar”, aclaró.

Respecto de las tierras que se ocupan con la hacienda trasladada, explicó que “el Estado no tiene tierras para proveer. Hay un campo provincial en el norte, pero no sé cuánta hacienda podrá recibir, y será algún caso muy puntual. Y las tierras del Ejército están ocupadas por el Ejército y algunas no tienen estructura”. “Hay una diversidad de situaciones. Lo que el productor de islas trata de poder preservar es la vaca, que es la fábrica de terneros, después todo lo que es para carne, lo termina ubicando, vendiendo, faenando; es más fácil de ubicar. Y también hay muchos productores que están buscando campos para alquilar, esto es una realidad, pero no habría un sostén de tierras del Estado, ni del Ejército, ni de la provincia, para poder sostener esta cantidad”.

“Yo soy productor de islas y sabemos que esto pasa cada tanto, son las reglas del juego y sin duda, para esas reglas del juego, hay que tener las cosas claras y tratar de facilitar las herramientas. Sabemos que esto cada 7 o 10 años pasa”, advirtió.

Derogación de la ley de tierras

Consultado respecto de la postura de FAA en contra de la derogación de la ley de tierras, Martiarena explicó que “la ley actual de tierras fue una propuesta de Federación Agraria que presentó el diputado Pablo Orsolini, que llegó a ser vicepresidente primero de Federación Agraria, en la cual nosotros vemos que es una cuestión de soberanía necesaria para nuestro país. Sobre todas las condiciones geopolíticas, que hemos estado un poco distraídos por lo que pasa con el Mundial, hay muchas cosas que se empiezan a divisar y entendemos que no tenemos que entregarle el país a nadie ni tampoco hacérsela fácil. Tienen que haber condiciones para que los propios argentinos produzcan, para que los argentinos compren dentro de su país y me parece que eso es un argumento sumamente válido para defender la soberanía argentina”.

Sostuvo que la intención del gobierno “tal vez sea por alguna cuestión de algún pedido de algún sector económico; lo desconozco, no podría afirmarlo, pero sí estoy seguro de que queremos defender nuestra soberanía nacional y que estas cosas no nos deben pasar. Muchos países tienen estos resguardos ante lo que es la expropiación de tierra, sobre todo en la región; no va cualquiera a Estados Unidos o cualquier país del Primer Mundo a comprar un pedazo de tierra, no es tan fácil porque hay este tipo de resguardos. Argentina también tiene que tenerlo, sobre todo si queremos ser un país del Primer Mundo, en donde a los productores y a los empresarios tenemos que hacerles la vida más fácil para que sean los propios argentinos los que compran en Argentina”.

Consultado por el uso que les dan los extranjeros a las tierras, planteó que “en Entre Ríos tenemos productores extranjeros que están produciendo, pero esto está basado en lo que pasa en la Patagonia argentina. Se ha encontrado la posibilidad de hacer una explotación de casi dos Vacas Muertas más de la que tenemos y esos son recursos nuestros, que tienen que ser explotados, tal vez, por inversiones extranjeras, pero sí por gente que sea argentina. Vender la tierra es como dejar entrar el vecino, esas cosas son bastante complejas y está, si se quiere, esperanzado en toda la riqueza minera que tiene nuestro país en el sur, que parece no estar tan explotado, pero creo que tenemos las condiciones para explotarlo nosotros. Hay que hacer énfasis en eso y no entregarle la tierra a nadie”.

En este contexto, sostuvo que “tenemos el porcentaje de cuántas tierras están en manos extranjeras, aunque no tengo el número presente en la cabeza, pero sé que en la provincia de Entre Ríos es muy bajo. Cuando uno se va hacia el sur, todo lo que es la compañía Benetton, que si bien están hace mucho tiempo acá, también hay requerimientos y se habla de Irán y de un montón de cosas”.

“Creo que cuando uno empieza a ver todas estas jugadas geopolíticas y todas las cuestiones que se quieren hacer, me parece que es importante resguardar nuestro mapa. En estos últimos días estuvo muy presente lo que pasa con Malvinas. Volvimos a hablar de eso, todo el mundo lo habla y también se toca este tema en el Senado, que se va a volver a tratar el 6 de agosto y ojalá no vuelva a ocurrir este proyecto de ley”, opinó.

Hidrovía

Consultado respecto del dragado de la Hidrovía, el dirigente señaló que “las concesiones afectan más a la parte comercial de lo que es soja. El río Paraná se draga casi solo por su propia corriente y esto también es necesario entenderlo. En lo que respecta a las producciones de islas, no tiene mucho que influir; sí en lo que respecta a la comercialización y todo el movimiento y transporte de granos, porque si se aumenta un costo al respecto, si se aumentan los peajes que pagan las chatas que transportan el cereal, eso afecta no solamente a los productores de islas, sino a todos los productores agropecuarios”.

“En lo que hay que ser realmente honestos, nosotros vimos un proyecto de un puerto que se está haciendo en La Paz, de una cooperativa agropecuaria, en donde hacer el transporte por vías navegables tiene una reducción de más del 60% del costo del flete, en comparación a lo que es por camión. Y a eso felizmente lo hace una cooperativa y vuelve hacia los productores y hacia la zona en la que está, si no realmente sería improductivo producir en el norte de la provincia, ya desde La Paz, y ni hablar en el norte del país. Es parte de la infraestructura que decimos que tiene que reflotarse y cuando hablamos de infraestructura no solamente son los caminos rurales, sino que son las rutas, son las vías navegables que hagan que la producción se vaya más rápido y de manera mejor. Si las concesiones tienen alguna cuestión, no lo sé, pero sí es necesario que esas vías navegables estén adecuadas, porque si no siempre estamos en el atraso”, analizó.

Retenciones y situación del pequeño productor

En cuanto a la realidad del pequeño y mediano productor en el contexto económico nacional, Martiarena aseguró que “estamos en una situación muy compleja. Siempre estamos en una situación compleja, pero la realidad es que la presión fiscal que uno tiene no es solamente con retenciones”.

En tal sentido, puntualizó: “Tenemos un sector arrocero que pide a gritos un financiamiento para poder pasar esta campaña y para que los productores no se caigan y todavía no lo hemos encontrado; tenemos un sector citrícola que realmente viene azotado por la merma del consumo y demás cuestiones y sobre todo por no poder ubicar la mercadería en el exterior, especialmente en todo lo que es jugo. Si se pudiera conseguir, cualquiera fuera el precio, para hacer rotación de mercadería en las cámaras del jugo concentrado que se vende desde el norte de nuestra provincia, sería viable, pero la realidad es que ni siquiera un mal precio se encuentra, entonces la rotación no se puede dar. Si hablamos del sector netamente agrícola, donde los márgenes brutos han aumentado más de un 25%, y el producto que vendemos, el commodity ha bajado en pesos más de un 15, realmente es una situación extremadamente compleja y sobre todo más compleja para el que menos tierra produce. Porque no se pueden diversificar los riesgos, porque no se pueden reducir los costos, no es lo mismo transportar un millón de toneladas que mil, no tienen el mismo valor; no tienen el mismo valor los insumos que se necesitan, no tienen el mismo valor los servicios que se contratan, todo es distinto en base al volumen. Realmente la situación impositiva es muy compleja, que a cambio no tenemos absolutamente nada”.

“Hacer un fideicomiso en el cual el productor tenga que pagar el arreglo de las rutas cuando ya puso en las retenciones, y puso otro montón de impuestos como anticipo de Ganancias, el impuesto al cheque y al débito, que iba a ser una emergencia y ya tiene casi 26 años, uno se pregunta ¿adónde se fue toda esa guita? Y hoy la situación se agrava y con una menor escala. No encontramos, para lo que es capital de trabajo, para volver a sembrar, una tasa adecuada; vemos tasas de inversiones, vemos el incentivo a las grandes inversiones que tienen mejores líneas de crédito y una reducción impositiva importante, pero para los productores que hace muchísimo tiempo que la venimos poniendo y que nos venimos jugando por lo que hacemos, esos beneficios no se ven”.

“Creo que es hora de hacer un giro y empezar a darle facilidades a la familia productora, a la familia que genera arraigo, a los productores de carne y hueso que cada uno conoce en su pueblo, para poder llevar adelante y poder seguir sosteniendo a este tipo de producción. La producción dinamiza dentro del interior, sobre todo si son productores genuinos. Todos conocemos en los pueblos a quien tiene un campo arrendado, al que siembra, al que tiene unas vacas, todos lo conocemos y ese productor gasta en el almacén del pueblo, gasta en el comercio de la ciudad. Pero cuando vienen estas grandes empresas, que son a las que un poco mejor les cierran los números, que hacen pooles de siembra, que hacen siembras por administración, no dejan la plata en el pueblo, se la llevan a otro lado. Bueno, creo que es hora de sostener a ese productor genuino, es hora de sostener a esa gente de carne y hueso para que esto no se desmadre del todo”, concluyó.