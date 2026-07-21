Receso invernal: según datos parciales, la ocupación turística fue de entre 30 y 40% en Entre Ríos

“Coincidimos en que la situación es compleja, con números bajos, eso es totalmente real y lo venimos observando y venimos trabajando para revertirlo. Pero no queremos dar un número hasta no tener los datos proporcionados por los destinos fehacientemente", explicó Satto.

El secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, brindó datos parciales de la ocupación hotelera durante las vacaciones invernales y habló de expectativas de mejoría durante el receso escolar en Buenos Aires.

En declaraciones realizadas al móvil del programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Satto sostuvo que “hay que considerar que, si bien estábamos en el periodo de vacaciones en Entre Ríos, no estaban de vacaciones en Buenos Aires y Capital, y sabemos que el 80% del turismo que recibimos en la provincia, viene de ahí. Ahora empezamos con las vacaciones de ese centro emisor, lo cual puede arrojar números diferentes, en relación a los números de lo que pasó en estos últimos 15 días”.

En cuanto a la estadística del movimiento turístico hasta el momento, indicó que “lo estamos procesando ahora, pero sucede que muchos municipios estuvieron y están trabajando todavía en la feria de Palermo, entonces algún personal nos pasa los números, pero hasta que no tenemos la totalidad del cómputo de todo el territorio, no lo informamos. Sí podríamos dar algún número de algún lugar que le fue muy bien, otro que le fue bastante peor, pero anda en un 30-40% la ocupación, tal como han dado los datos de algunos privados”.

“Coincidimos en que la situación es compleja, con números bajos, eso es totalmente real y lo venimos observando y venimos trabajando para revertirlo. Pero no queremos dar un número hasta no tener los datos proporcionados por los destinos fehacientemente, por mail, tenemos todo un respaldo para poder dar un número con la seriedad que una información oficial necesita”, explicitó.

En ese marco, planteó que “por supuesto, uno aspiraría que fuera muchísimo más, pero en vacaciones, una cosa es con Buenos Aires de vacaciones y otra distinta es sin Buenos Aires de vacaciones. Entonces ahí es donde ya el bajo quizás pasa a ser razonable, pero de igual manera es insuficiente, más allá de que sea bueno o malo. Nos ha pasado de tener algunos números más altos y de igual manera el sector sentir que no alcanza a cubrir sus necesidades, porque hay mucho más que un tema de ocupación”.

“Yo coincido con los informes que hace el sector privado, porque es el que todos los días está detrás del mostrador, y que, a pesar de tener buenas ventas, no alcanza a pagar los sueldos, no alcanza para la presión fiscal. Por eso hay un montón de cosas que tenemos que corregir y ajustar; muchas ni siquiera dependen de nosotros, pero por supuesto tenemos el deber de analizarlas, de reconocerlas, de asumirlas y de gestionarlas, sea con el Estado Nacional o con los municipios. Sabemos que la Argentina tiene un triple orden impositivo y de gestión y de gastos y de servicios, que tenemos que trabajarlo y ajustarlo; estamos en una economía muy diferente a la que teníamos hace dos o tres años atrás, diferente –al margen queda, si a alguien le gusta o no le gusta, es buena o mala- y hoy se sabe que es con baja venta y tratando de incrementar, captar y vender mucho. Hay que tratar de vender mucho porque los márgenes se han acortado porque han subido los costos. El ejemplo clásico es el de los costos de la energía, donde el sector pagaba una energía barata porque estaba muy subsidiada y el gobierno de Milei sacó los subsidios, entonces la energía fue a su valor real y el prestador no puede soportarlo porque su número sigue siendo lo mismo”, evaluó.

En cuanto a las expectativas para los próximos meses, indicó que “hay un montón de elementos; la misma baja de ocupación se ve en Mar del Plata y puede pasar en Bariloche, en Cataratas, en Salta, que son puntos muy emblemáticos. Es un contexto general de un reacomodamiento de las economías familiares, regionales, sectoriales, hay algunos casos de pérdida de empleo, hay otros casos de empleos diferentes, un poco de incertidumbre que hubo en algún momento. Hoy hay algunos lineamientos que nos permiten avizorar un futuro un poco mejor, que tienen que ver con la baja de la inflación que pareciera que definitivamente ya que esos picos, esos cimbronazos que hubo, tienden a calmarse y vemos que mes a mes la inflación baja. Falta que los salarios suban y empiecen a ganarle a la inflación, proceso que recién comienza en algunos lados”.

En cuanto a las perspectivas de recibir turismo desde Buenos Aires, Satto afirmó que “son mucho mejores los números de reserva de estas semanas que de las anteriores porque es un gran mercado; hablar del 80% es un impacto casi definitivo y es muy importante lo que impacta”.

Al respecto, puntualizó que “las preferencias están en los alojamientos de más alto costo, lo que también es una cosa nueva, y aunque parece hasta contradictorio, esto indica que la gente que sale es aquella que tiene un dinero para gastar, entonces muchas veces pasa que algunos hoteles más caros completan o se demandan primero que los de menor costo. Y los lugares con centros o parques termales, que sigue siendo el atractor de la provincia de Entre Ríos, y sobre todo ahora en el invierno”. Agregó que “las reservas andan en un promedio de tres días, según lo provisorio”.

Aclaró que “no hay todavía números concretos, porque siempre dependemos de lo que nos informan, tanto los municipios como algunos privados, y vamos tomando un muestreo con una base de datos, y hasta que no la tenemos completa no queremos dar un número porque no damos el número de lo que pasa en un lugar puntual, como por ahí desde el privado sí se puede hacer. Nosotros necesitamos el respaldo de la información”.

En este contexto, consideró que “el Mundial tuvo incidencia en el movimiento turístico, ha jugado en contra porque todos queremos estar en nuestra casa, ver el partido ahí, con los amigos, con las cábalas por el Mundial anterior. Hay un montón de cosas que hicieron que la gente postergara salidas o directamente las bajó, y eso seguro que en alguna medida influyó. El fuerte frío también en las primeras semanas”.

De todos modos, advirtió: “Nadie intenta justificar o poner excusas de por qué pasó lo que pasó, lo que tenemos que hacer, quienes somos responsables de hacer que este negocio sea vigoroso y mejore con toda la importancia que tiene para la economía entrerriana es mirar, observar, atender y en la medida de nuestras posibilidades gestionar los cambios para que esto mejore”.