Vanesa Bossio: “No todos los chicos pueden consumir esos alimentos que van a a enviar”

Vanesa Bossio en el programa “Fuera de Juego” (Somos Entre Ríos).
“Se me hace un nudo en la garganta, se me caen las lágrimas, porque acá se está poniendo en juego los alimentos de los chicos”, expresó en el programa “Fuera de Juego” (Somos Entre Ríos) Vanesa Bossio, directora de la Escuela Primaria “J. J. Millán” de Perdices.
La directiva agregó: “Primero, la salud de los chicos, porque yo no sé qué traen esas cajas, si es realmente saludable para darle a nuestros alumnos. Y a mí me gustaría saber si el gobernador o el intendente le puede dar ese arroz que viene envasado a sus hijos. ¿Se los darían ellos a sus hijos? Yo creo que no. Entonces, ¿por qué yo debo dárselo a mis alumnos?”.
“Tuvimos una capacitación que la verdad fue lamentable, me parece que esto es algo absurdo, totalmente absurdo, yo no puedo bajarme de los alimentos que les estoy dando, le estamos dando leche, que sé la leche que les estamos dando, galletas, les estamos dando queso, les estamos dando cereales, les estamos dando fruta, entonces yo no puedo bajarme de esa alimentación que le doy a los chicos a siete galletitas. A mí no me da el corazón”, expresó Bossio.
Bossio: “No todos los chicos pueden consumir estos alimentos”
“La caja que ellos mostraron contenía leche en polvo, contenía el arroz con leche en polvo, un paquete de galletitas que era chiquito, chiquito, las galletitas mínimas, que son siete galletitas. Cereales, esos que vienen como anillitos, que vienen de colores, que ni colores tenían porque dicen que le echan un colorante encima, un colorante que es aprobado por nutricionista, que muchos directivos les dijimos, a ver, esos cereales también tienen mucho sodio, o sea. la realidad de las escuelas son otras cosas. Nosotros tenemos muchos chicos que les tenemos que dar otra clase de alimentos porque tienen celiaquía, por un montón de problemas de salud. Pero eso tampoco se tomó en cuenta. Acá van a llegar las cajas para todos iguales. Vamos a tener que tener, un lugar donde almacenar. Nosotros no contamos con ello”.
“Nunca se piensa en los niños”
“A veces le poníamos la galleta en el horno. Ahora ese desayuno no va a estar más, la fruta no va a estar más. No sé, a mí se me parte el alma porque veo que no se piensa nunca en los niños. Yo no sé cuál será la metodología de trabajo de nuestro gobernador, pero se fue contra nosotros, nosotros somos adultos, se fue contra los docentes, que somos adultos, se fue contra nuestra jubilación, pero con los niños no, ya llegó a demasiado me parece. Y no tengo miedo en decirlo, ya me parece que con los chicos no” disparó Bossio, directora de la escuela primaria de Perdices.
“Nosotros reforzamos, y eso ya se sabe, reforzamos la leche, reforzamos la galleta, todo el tiempo. Nosotros reforzamos la copa de leche. Bueno, esto ahora tampoco lo vamos a poder hacer, porque si nosotros tenemos que cuidarnos, si no vamos a tener la plata, porque ya las tarjetas no van a estar más, y bueno. Acá tampoco entran las garrafas ojo, seguramente vamos a terminar comprando la garrafa los docentes como hacemos siempre o cooperadora, es así”.
“Me gustaría saber si el gobernador da esa eche saborizada a sus hijos”
En referencia a menciones sobre un manejo no correcto de los fondos actualmente, Bossio explicitó los controles que se realizan “nosotros presentamos todas las boletas que tenemos que presentar. Yo tengo fotos cuando les preparo el desayuno, mando enseguida qué es lo que se prepara, qué es lo que se hace. Guardo, tengo todo pegado en un cuadernito las boletas de la galleta. O sea, tengo cómo demostrar. Es más fácil poner en tela de juicio el trabajo de un docente que gana 600 mil pesos u 800 mil pesos, que el de un funcionario. Me parece que acá se están haciendo mal las cosas desde arriba. Pero bueno, me gustaría saber si el gobernador le da esa leche que llega saborizada a sus hijos, estaría muy bueno saberlo y después de eso, yo se las doy a mis alumnos ¿Por qué mis alumnos tienen que comer eso ultra procesado y los hijos de nuestros funcionarios no? ¿Qué tienen de distinto mis alumnos? Mis alumnos son como mis hijos y nosotros les brindamos todo el amor y toda la contención del mundo y así como cuidamos la parte didáctica, la parte pedagógica, también cuidamos sus alimentos y sé lo que comen, que comen cosas frescas”, finalizó Bossio.