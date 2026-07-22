ANSES en Entre Ríos: menos agentes, más juicios sin resolver y un derrumbe del 79% en las becas “Progresar”

Datos oficiales de ANSES revelan menos presencia territorial en la provincia, miles de juicios previsionales y el desplome del Progresar en Entre Ríos. Así, el mapa de la seguridad social en la provincia expone el ajuste que se ha implementado.

Un cúmulo de respuestas oficiales entregadas por la ANSES a ANÁLISIS permitió reconstruir -con cifras propias del organismo- el estado de la seguridad social en Entre Ríos a mitad de 2026. El expediente expone al menos tres fenómenos que conviven en la provincia: una dotación de personal reducida y concentrada en pocas oficinas, un represamiento judicial de miles de causas previsionales sin sentencia firme, y una caída pronunciada en la cobertura de programas de empleo joven mientras los haberes muestran subas nominales que, medidas contra la inflación acumulada, resultan bastante más modestas de lo que aparentan.

La Dirección General de Prestaciones Descentralizadas DEL PAMI informó que, al 23 de junio de 2026, ANSES contaba con 135 agentes distribuidos en trece dependencias de Entre Ríos.

Casi dos tercios de esa dotación se concentran en apenas cuatro oficinas: Paraná (30), Paraná II (15), Concordia (24) y Concepción del Uruguay (20), que juntas suman 89 de los 135 agentes. El resto de la provincia se reparte una dotación mínima: Gualeguaychú tiene 19 agentes, Gualeguay 10, y un conjunto de oficinas señaladas como unipersonales o casi unipersonales -Victoria, La Paz, Chajarí y Villaguay, con entre 3 y 4 agentes cada una, y San Salvador, Federal y San José de Feliciano, con un solo agente cada una.

Oficina ANSES Agentes Paraná 30 Paraná II 15 Concordia 24 Concepción del Uruguay 20 Gualeguaychú 19 Gualeguay 10 Victoria (D) 4 La Paz (D) 4 Chajarí (D) 3 Villaguay (D) 3 San Salvador (D) 1 Federal (D) 1 San José de Feliciano 1 TOTAL 135

El propio organismo confirmó además a ANÁLISIS que la Oficina Concordia II dejó de estar operativa desde octubre de 2024, y que su personal fue reabsorbido por la Oficina Concordia, de modo que los vecinos de esa dependencia continúan siendo atendidos allí. El caso se suma a un patrón que este medio ya relevó en otros organismos nacionales con delegaciones en Entre Ríos -como el cierre de la delegación de ENACOM- y que muestra un proceso de achicamiento de la presencia territorial del Estado nacional en la provincia, silencioso y sin anuncios públicos, que solo emerge cuando se lo pregunta por la vía formal del acceso a la información.

Se registran 8.046 juicios previsionales sin sentencia firme

Por su parte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de ANSES informó a ANÁLISIS que la cantidad de juicios de reajuste de haberes y de causas en materia previsional sin sentencia firme, correspondientes a beneficiarios con domicilio en Entre Ríos, asciende a 8.046. La cifra da cuenta de un represamiento judicial de una magnitud considerable para una provincia del tamaño de Entre Ríos, y confirma una litigiosidad previsional sostenida, en la que miles de jubilados y pensionados entrerrianos permanecen a la espera de que la Justicia resuelva reclamos por el cálculo de sus haberes, sin que el organismo previsional haya precisado plazos ni un cronograma de resolución.

En tanto, la Dirección de Estudios de la Seguridad Social remitió a ANÁLISIS una serie estadística que compara diciembre de 2023, diciembre de 2024, diciembre de 2025 y junio de 2026 para el conjunto de prestaciones que administra ANSES, aunque aclaró que no dispone de apertura de altas a nivel provincial y remitió a los informes trimestrales que la propia ANSES publica en su sitio web para profundizar el dato.

El deterioro más marcado se observa en “Progresar”, el programa de becas para jóvenes: los beneficios liquidados en Entre Ríos cayeron de 57.756 en diciembre de 2023 a 11.996 en junio de 2026, una contracción del 79,2 por ciento en dos años y medio. Es la caída más pronunciada de toda la serie remitida por el organismo y confirma, con datos oficiales, el vaciamiento de un programa que había sido diseñado para sostener la escolaridad y la formación de jóvenes en un contexto de vulnerabilidad económica.

La prestación por desempleo, en cambio, muestra un comportamiento más errático: pasó de 1.861 beneficios en diciembre de 2023 a un pico de 2.915 en diciembre de 2024 -el momento de mayor impacto de la recesión y los despidos del primer año de la gestión de Javier Milei-, para luego retroceder a 2.346 en diciembre de 2025 y a 2.302 en junio de 2026. En el balance de todo el período, el número de beneficiarios de esta prestación en Entre Ríos creció un 23,7 por ciento, aunque ya lejos del pico registrado a fines de 2024.

Las Asignaciones Familiares para trabajadores activos (SUAF) cayeron un 20,6 por ciento en la provincia, de 129.151 beneficios en diciembre de 2023 a 102.542 en junio de 2026, en línea con la pérdida de puestos de trabajo registrados que también documentan otras estadísticas oficiales. Las prestaciones no contributivas por vejez bajaron un 9,2 por ciento y las de invalidez un 7,2 por ciento, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las jubilaciones y pensiones del régimen SIPA se mantuvieron relativamente estables, con variaciones menores al 5 por ciento en cualquier sentido.

En cuanto a los haberes, el organismo informó que el haber medio por beneficiario en Entre Ríos pasó de 143.507 pesos en diciembre de 2023 a 547.774 pesos en junio de 2026, un incremento nominal del 281,7 por ciento, mientras que el haber mínimo subió de 105.713 a 393.174 pesos, un 271,9 por ciento. Se trata de subas nominales que, a primera vista, podrían leerse como una recomposición significativa. Sin embargo, medidas contra la inflación acumulada en el mismo período -que, según la calculadora de inflación elaborada en base al índice de precios del INDEC, rondó el 290 por ciento entre diciembre de 2023 y comienzos de 2026- ambos incrementos quedan apenas por debajo del ritmo de aumento de precios, lo que sugiere que el poder adquisitivo real de los haberes previsionales en la provincia se mantuvo prácticamente estancado, o incluso retrocedió levemente, durante el período relevado, pese a la mejora nominal.

Indicador dic-23 dic-24 dic-25 jun-26 Variación PROGRESAR (beneficios) 57.756 38.275 17.924 11.996 -79,2% Prestación por desempleo (beneficios) 1.861 2.915 2.346 2.302 +23,7% AAFF trabajadores activos - SUAF (beneficios) 129.151 109.669 105.549 102.542 -20,6% Jubilaciones SIPA con moratoria (beneficios) 115.160 119.715 120.899 120.272 +4,4% Jubilaciones SIPA sin moratoria (beneficios) 40.429 40.791 41.163 41.461 +2,6% Pensiones SIPA (beneficios) 51.390 51.613 51.524 51.676 +0,6% PNC vejez (beneficios) 45.798 43.396 42.240 41.585 -9,2% PNC invalidez (beneficios) 152 143 141 141 -7,2% PNC madres de 7 o más hijos (beneficios) 10.362 10.286 10.202 10.136 -2,2% AUH (beneficios) 113.755 116.804 117.041 118.277 +4,0% Asignación por Embarazo - AxE (beneficios) 2.171 2.051 1.904 2.003 -7,7% Haber medio por beneficiario $143.507 $345.066 $460.411 $547.774 +281,7% Haber mínimo $105.713 $259.599 $340.880 $393.174 +271,9%

Cabe aclarar que las cifras de erogaciones y de haberes surgen de la información remitida por la propia ANSES y que la comparación contra la inflación acumulada es una referencia de contexto elaborada a partir de fuentes públicas, no un cálculo oficial del organismo.

Un patrón que se repite

El expediente respondido por ANSES se suma a una serie de pedidos de acceso a la información pública que ANÁLISIS viene realizando ante organismos nacionales con presencia en Entre Ríos, y que en los últimos meses permitieron reconstruir, con datos propios de cada organismo, el cierre de la delegación entrerriana de ENACOM, la ausencia de obras nuevas de Vialidad Nacional desde diciembre de 2023, y el reconocimiento de la Auditoría General de la Nación de que no realiza auditorías directas en la provincia. El caso de ANSES confirma ese patrón desde otro ángulo: menos personal en el territorio, miles de causas judiciales sin resolver y programas sociales que se derrumban, todo ello documentado no por denuncias o sospechas, sino por las propias cifras que el Estado nacional está obligado a entregar quien se lo solicita por la vía legal.