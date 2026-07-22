Bahillo: “No es de buena persona lo que hizo Miranda al involucrarme para justificar su voto”

El diputado provincial Juan José Bahillo (PJ-Gualeguaychú) analizó el derrotero que tendrá el proyecto de reforma previsional en la Cámara Baja y también se refirió al tratamiento que tuvo en el Senado, donde obtuvo media sanción gracias al voto de dos legisladoras peronistas.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bahillo consideró que aprobar la reforma la semana que viene “es muy poco tiempo de tratamiento, porque es una ley que impacta en miles de familias de la sociedad entrerriana. Desde Paraná se tiene una visión que tiene que ver con la administración pública central, pero hay muchos municipios que tienen su Caja previsional adherida a la Caja provincial y también todas estas modificaciones van a impactar en las futuras jubilaciones de los empleados municipales en distintos puntos de la provincia, entonces es una cuestión de una magnitud más importante y que excede al trabajador público de Paraná”.

Ante ello, adelantó: “Nosotros vamos a pedir seguramente mayor tratamiento. Si bien la expectativa es que posiblemente la sanción sea la semana que viene, sería bueno tener una semana más, mínimamente. En el Senado hubo casi alrededor de seis semanas de debate y nosotros vamos a tener apenas una”.

Destacó que los diputados pudieron participar de los encuentros que se realizaron en las comisiones del Senado, pero aclaró: “No podíamos preguntar. Hubo una buena voluntad, una decisión política del Ejecutivo de permitir participar, como escucha, a los diputados, pero no éramos nosotros quienes estábamos interpelando o haciendo las preguntas, sino los senadores”.

“Es cierto que mucha información se volcó ahí, pero después hubo modificaciones y surgen algunos interrogantes y algunas inquietudes. En un intercambio mediante grupos de WhatsApp entre el oficialismo y oposición de ayer, había una propuesta para que participen los gremios estatales en el debate, distintas instituciones que representan a las entidades empresarias como el Consejo Empresario y Federación Agraria, y nosotros hicimos saber que nos gustaría que participen funcionarios y magistrados o alguien de la justicia, ya que uno de los ejes que más se le cuestiona a este proyecto que ya tiene media sanción es la constitucionalidad de alguno de sus artículos y los atributos y las facultades que se les otorga al Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia”, explicitó.

En este marco, analizó que “esta es una ley, como comúnmente se dice, de fondo, porque reemplaza casi por completo a la 8732, y que en una ley que legisla cuestiones de fondo se incluya –aunque sea en dos artículos- una declaración de emergencia, no es una buena técnica legislativa. La declaración de emergencia debería estar en otra ley aparte, que le dé un encuadre determinado de cuándo se inicia la emergencia, que se fundamente muy bien por qué se da esa emergencia, cuáles son las competencias o las funciones que se dan dentro esa emergencia y ponerle un límite determinado. Eso está muy difuso en la actual redacción y en eso representantes de funcionarios y magistrados fueron muy claros, algún ex integrante del Superior Tribunal e inclusive el presidente del actual Superior Tribunal, dijo el proyecto de ley, así como está presentado, es observable y tiene algunas cuestiones que merecen un análisis más en profundidad. Hay que ver si el proyecto como quedó, toma esas sanas advertencias que hacen funcionarios de la justicia y las toma el gobierno para que esta ley después sea sustentable y que no sea judicializable, más allá de que yo en lo personal y nuestro bloque, no comparte los criterios y las prioridades que asigna esta ley”.

En cuanto a la negativa que expresó el diputado Bruno Sarubi a la posibilidad de realizar modificaciones al proyecto que sancionó el Senado, Bahillo aclaró que “esa es una decisión política porque poder, se puede modificar. Ellos han tomado, indudablemente, una decisión política, no sé si en el marco de la Cámara de Diputados, o por indicaciones del Poder Ejecutivo. Es una decisión política tomada por el oficialismo el decir que, así como salió del Senado, tiene que ser aprobada en Diputados”.

“En principio le agradezco la sinceridad a Sarubi, pero no lo comparto, porque me gustaría que a la Cámara de Diputados se le dé otro rol, otra institucionalidad, porque es tan importante como la Cámara de Senadores e indudablemente este gobierno no le ha dado a la Cámara de Diputados la importancia que tiene en el marco de la institucionalidad. Será por su conformación, será porque tiene una mayoría asegurada, con votos propios, más alguno de La Libertad Avanza y en el Senado eso no siempre es así. A eso lo tendrá que explicar el Ejecutivo, pero lo cierto es que, en casi tres años, esta Cámara de Diputados no ha tenido la importancia o la relevancia o el espacio que debería tener en el diálogo institucional que tendría que haber entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo”, planteó.

En ese marco, ante el accionar de dos senadoras peronistas que apoyaron el proyecto oficialista, sostuvo que “el peronismo, que es nuestro espacio político, una de las consecuencias que ha tenido en los últimos años y esto es parte –y debe ser superado con acciones- de la autocrítica de pérdida de credibilidad por ciertos sectores de la sociedad. Me parece que, para empezar a recuperar esa credibilidad y confianza de esos sectores de la sociedad, lo que tenemos que empezar a hacer es, primero, ser coherentes y prolijos con nosotros mismos hacia adentro, independientemente de los nombres y las circunstancias. Si el Congreso partidario, en una decisión casi asamblearia, decide que aquellos legisladores que tomen determinada decisión de acompañar un proyecto del Ejecutivo son pasibles de recibir determinadas sanciones y la indicación del Congreso partidario es que ese proyecto no se debe acompañar, que además se fundamenta muy bien el motivo, no es una cuestión caprichosa ni sin fundamento, y hay legisladores que tienen un mandato popular, que tienen un contrato electoral con mínimamente el 44% y que se sienten identificado con este espacio, pero vulneran y traicionan esos compromisos, y el partido advierte que puede haber sanciones si se procede de esta manera, me parece que ahora el partido prácticamente está obligado a tomar algún tipo de acción”.

“No sé qué sanción, yo no estoy en el tribunal de disciplina, no me parece impudente ni oportuno adelantar qué tipo de sanción tiene que ser, pero que algún tipo de sanción tiene que haber, entiendo que sí. Porque si no, caemos en la misma de siempre donde decimos cosas y definiciones que después con nuestro accionar no lo sostenemos. Y la gente no se queda con lo que decimos, se queda con lo que hacemos, como en todos los órdenes de la vida y más en la política con la falta de credibilidad que tiene”, definió.

Respecto de los dichos de la senadora Nancy Miranda en los que mencionó a Bahillo, afirmó: “Contestarle a la senadora Miranda, desde mi punto de vista y en mi opinión personal, es entrar en el juego comunicacional que tiene el gobierno. Porque el oficialismo en vez de debatir las consecuencias que nosotros consideramos negativas para los afiliados de la Caja, y no hablar de los perjuicios que le ocasiona este proyecto de ley a quienes están acogidos al régimen del sistema previsional provincial para terminar hablando de lo que dijo la diputada Miranda y lo que hice yo hace ocho años atrás, es entrar en el juego comunicacional que pretende establecer el oficialismo: que los peronistas nos peleemos entre nosotros y las consecuencias de este proyecto de ley pasen por debajo de la línea de flotación y que no se hable de eso. Yo no me voy a prestar ese juego, pero sí cuando se trate en la sesión voy a hacer uso de la palabra para fundamentar muy brevemente esa cuestión que dijo la senadora Miranda porque no tiene ningún tipo de coherencia”.

Al respecto, aseguró que “son contextos distintos, son situaciones distintas, no había un mandato partidario, y en todo caso las máximas autoridades de la provincia en aquel momento me habían pedido por favor que vote esa ley, sobre la cual yo tenía serios interrogantes” y recordó que “fue la reforma a la movilidad jubilatoria que había dejado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue la reforma previsional de Mauricio Macri y una ley de Código Fiscal”.

Sobre la cuestión puntual, contó: “No es que me apretó (el entonces gobernador, Gustavo) Bordet ni que me obligó, fue una decisión con libre albedrío y yo me hago cargo de esa decisión, pero en una extensa charla que tuve en ese momento con él me dijo que en si no votábamos esa ley –por la cual había un acuerdo y un compromiso de que nos asistan con los fondos que se debían por la Caja de la provincia- a él no le iba a quedar otra que hacer una reforma en la Caja de Jubilaciones de la provincia. Si no se aprobaba esa ley, no iba a tener los fondos suficientes para hacer sustentables todas las cuentas públicas, con lo cual casi que me dijo ‘elegí cuál es el mal menor’. La decisión fue mía, no hago responsable a Bordet de esto, y los contextos son absolutamente distintos, no había un mandato popular, e incluso hablé con varios funcionarios importantes provinciales para ver si podía haber alguna otra alternativa que lo ayudara a Bordet, o a mí, a no votar esa ley. La verdad que nos la encontramos en aquel momento”.

Y agregó que “la senadora Miranda tiene que votar por condiciones que ella entiende positivas de la ley hacia la sociedad, o en contra, si son negativas y argumentar ella a favor o en contra. No tiene por qué involucrar a terceros. Me parece una mala técnica, no me parece sana, no me parece transparente, no me parece de buena persona. Yo cuando hago las cosas me hago cargo, me defiendo como puedo y si me tienen que criticar, me critican y me haré cargo de los errores que he cometido y que podré cometer, pero no por eso voy a andar enrostrando a terceros. Me parece que no corresponde, no es de buena persona”.

En otro orden de cosas, sobre las dificultades del peronismo para plantear y aprobar temas de su interés en lo que va de la gestión, Bahillo sostuvo que “hemos llevado temas muy importantes, pero esto depende también del rol y del espacio que te dé el oficialismo para instalar el tema y no nos han dado ese espacio”.

Para ejemplificar mencionó que “hoy posiblemente se trate un proyecto de ley con una cuestión de alivio para los pequeños y medianos contribuyentes monotributistas y de los pequeños comercios, que es un proyecto de ley del oficialismo que es prácticamente una copia de lo que presentó en octubre del año pasado la diputada de nuestro bloque, Andrea Zoff. En diciembre hubo una reunión por este tema, vieron que podía avanzar, que era un tema sensible y que tenía cierto respaldo de la sociedad, lo enfriaron y presentaron un proyecto de ellos. Después también hay un proyecto de ley de Andrea y de otros diputados que tiene que ver con una reforma a la ley orgánica de municipios, que necesita una actualización, y al oficialismo se lo hemos pedido cientos de veces y no nos dan lugar para darle visibilidad; en cambio, presentan proyectos alternativos con un copie y pegue importante de los proyectos nuestros, y en definitiva quedan inmovilizados”.

“No es que nos falte iniciativa legislativa, no es que nos falte compromiso, por ahí nos falta mayor visibilidad y meter un poco más de ruido con este tema y un poco más de conocimiento de parte de la sociedad para que no haya esa percepción de que nosotros no instalamos temas. Y por ahí no los instalamos, pero ciertamente los trabajamos”, concluyó.