Con inversión privada, finalizó la rehabilitación integral del puente Victoria – Rosario

“Gestionar con resultados es la mejor manera de defender los intereses de Entre Ríos”, expresó el gobernador Rogelio Frigerio, luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, informara la finalización de la rehabilitación integral del puente Victoria – Rosario en la ruta nacional 174.

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La Red Federal de Concesiones sigue avanzando con resultados concretos.



Finalizó la rehabilitación integral del Puente Rosario–Victoria (RN 174), un corredor estratégico que conecta Santa Fe y Entre Ríos y forma parte de uno de los principales ejes logísticos del… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 21, 2026

Caputo informó que “la Red Federal de Concesiones sigue avanzando con resultados concretos” y dio cuenta de la finalización de la rehabilitación integral del puente Victoria – Rosario, corredor estratégico que conecta Santa Fe y Entre Ríos y forma parte de uno de los principales ejes logísticos del país”.

“Con inversión 100 por ciento privada, se recuperó la iluminación luego de más de tres años, se rehabilitaron las calzadas, la señalización, las juntas de dilatación, el balizamiento y demás sistemas de seguridad, mejorando las condiciones de circulación para los usuarios y el transporte de cargas. Más inversión privada, más competitividad y mejores rutas para seguir impulsando la producción y el comercio”, enumeró el ministro.

Seguir gestionando

“Un cambio fundamental para nuestra provincia El puente Rosario–Victoria es clave para Entre Ríos porque nos conecta con uno de los principales polos productivos y logísticos del país”, indicó el mandatario entrerriano, al tiempo que destacó que las acciones “se suman a las obras que también avanzan sobre las rutas nacionales 12 y 14, fundamentales para la producción, el turismo y el transporte”.

Un cambio fundamental para nuestra provincia



El puente Rosario–Victoria es clave para Entre Ríos porque nos conecta con uno de los principales polos productivos y logísticos del país. Se suma a las obras que también avanzan sobre las rutas nacionales 12 y 14, fundamentales para… https://t.co/OsC8iOdglQ — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) July 21, 2026

“Nuestro compromiso es seguir gestionando ante el gobierno nacional cada una de las obras que Entre Ríos necesita para crecer, producir y generar más trabajo. Gestionar con resultados es la mejor manera de defender los intereses de nuestra provincia”, agregó a través de las redes sociales.