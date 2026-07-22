El gobierno provincial y la Sociedad Rural Entre Ríos homenajearon a 34 cabañas entrerrianas en Palermo

Las autoridades provinciales y ruralistas reconocieron a los cabañeros entrerrianos que exponen en Palermo.

En el marco de la Exposición Rural de Palermo, el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos junto a la Sociedad Rural Argentina (SRA) – Distrito Entre Ríos, rindieron un especial reconocimiento a las 34 cabañas entrerrianas que participan en esta edición de la emblemática muestra agropecuaria nacional.

El acto contó con la presencia de destacadas autoridades provinciales y referentes de la cadena agroindustrial. Por parte del Gobierno provincial, encabezaron la entrega de distinciones la vicegobernadora Alicia Aluani; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-ho; y el subsecretario de Ganadería, Martín Sieber.

En representación del Distrito Entre Ríos de la SRA participaron los directores Juan Diego Etchevehere y Mariano Berisso, acompañados por los delegados zonales Mayda Spiazzi, Gastón Leynaud, Andrea Firpo y Miguel Domé.

Asimismo, estuvieron presentes autoridades del Ateneo SRA -su presidente, Lucas Vidal, y el vicepresidente, José Ignacio Fernández- junto al exdirector de la entidad, Mauricio Sordelli.

Mariano Berisso, Juan Diego Etchevehere, Rubén Flores de Cabaña “San Esteban”, Guillermo Bernaudo y Alicia Aluani.

El encuentro contó además con el acompañamiento institucional de la cúpula nacional de la SRA, encabezada por su presidente, Nicolás Pino, y su vicepresidente, Marcos Pereda. Se sumaron también importantes referentes del sector productivo regional como Sergio Dalcol (presidente de FARER), Matías Martiarena (presidente de FAA Entre Ríos) y Martín Rapetti (presidente de Angus Litoral), entre otros dirigentes agropecuarios.

En un comunicado enviado a ANÁLISIS se indicó: “Desde el Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina reafirmamos nuestro compromiso de acompañar y reconocer el esfuerzo de nuestros productores. Estamos convencidos de que la excelencia, dedicación y genética de las cabañas entrerrianas son un motivo de orgullo para nuestra provincia y un pilar fundamental para el desarrollo ganadero nacional”.