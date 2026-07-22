Jornada Nacional de Lucha: la Multisectorial se moviliza “por trabajo, salario, soberanía y dignidad”

Durante una conferencia de prensa que se realizó ayer martes, organizaciones sociales, cooperativas y gremios integrantes de la Multisectorial anunciaron una protesta en el marco de un plan de lucha nacional.

En ese contexto, este miércoles se realiza una concentración en la esquina de calles Laprida y Córdoba, en pleno microcentro de Paraná, y el motivo de la protesta “es principalmente por la caída del programa Volver al Trabajo, que es el salario social complementario de la economía popular, porque además porque no hay convenio para nuestras cooperativas, ni con el gobierno nacional ni con el gobierno provincial”, anunció Tamara Berales, integrante de la Cooperativa de Tarjeteros nucleada en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Agregó que “también porque la situación de la política alimentaria viene siendo muy crítica ya que hace cuatro meses que no recibimos alimentos en nuestros espacios. La política alimentaria que está llevando adelante el gobierno provincial, encabezada por (la ministra de Desarrollo Humano, Verónica) Berisso, es muy negativa porque en los distintos espacios, las distintas organizaciones, hace cuatro meses que no recibimos los alimentos”.

Tamara Berales, cooperativa de trabajadores tarjeteros del MTE.

“Hay una falta de política, una falta de claridad en cómo van a llevar adelante la política alimentaria y eso también se traduce de manera negativa en nuestros espacios, en donde la mayoría de las compañeras el único ingreso que tienen era este programa y a partir de ahora eso no va a estar más. Es muy crítica la situación porque no va a estar el salario de las compañeras, que eran 78.000 pesos –que tampoco estamos hablando de una suma considerable-, y no están los alimentos para que las compañeras puedan cocinar. El gobierno provincial no quiere reconocer a las compañeras brindándole una ayuda económica, un aporte para que estas puedan seguir sosteniendo las ollas, entonces creemos que vamos hacia un escenario bastante desolador y bastante difícil porque cada vez vemos más marcada la retirada del Estado y frente a eso nuestra capacidad de dar respuesta como sindicato y como organizaciones es prácticamente nulo”, describió.

En el marco de la rueda de prensa, la Multisectorial difundió el siguiente comunicado explicando los motivos de la medida de lucha.