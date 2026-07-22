La Cámara de Diputados ya debate la reforma previsional: cronograma de reuniones e invitados

Tras la sesión de este miércoles, comenzó el debate en comisiones del proyecto de reforma previsional que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio, que ya tiene media sanción del Senado.

La iniciativa fue girada a las comisiones de Hacienda, que preside Bruno Sarubi (JxER), y de Previsión y Seguridad Social, que conduce Vilma Vázquez (JxER).

En una primera reunión conjunta realizada este miércoles desde las 15 estuvieron invitados representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos.

Posteriormente, a las 17.30, expusieron el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, y representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), de la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler) y del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever).

Para este jueves, según se informó desde la Cámara de Diputados, a las 8.30 están invitados el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa; el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes; y el ministro de Economía Fabián Boleas.

En la misma jornada también asistirán representantes del Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos: el Consejo Empresario, la Unión Industrial, la Bolsa de Cereales, la Bolsa de Comercio y la Federación Agraria Argentina.