La reforma previsional ingresó a Diputados y ya desató tensión entre oficialismo, oposición y gremios

El proyecto de modificación del sistema de seguridad social de Entre Ríos entró este miércoles en revisión a la Cámara de Diputados, luego de la media sanción del Senado. La iniciativa oficialista, que apunta a modificar el régimen de seguridad social provincial, fue girada a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas y de Previsión y Seguridad Social.

Gremialistas de distintos sindicatos se hicieron presentes rechazando el proyecto del gobierno. El bloque justicialista reclamó además que el texto se gire también a la Comisión de Legislación General y apeló a la “prudencia y humanidad” a la hora de discutir los cambios en el sistema previsional.

La diputada oficialista Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos) indicó que el tratamiento de la iniciativa comenzará en comisión, “donde vamos a escuchar a diferentes sindicatos y funcionarios de la provincia”. La legisladora sostuvo que el debate “va a ser un poco más rápido, porque participamos de las reuniones del Senado y no sé si vamos a escuchar alguna opinión diferente a la que ya escuchamos”. De todos modos, remarcó que “el tratamiento se va a dar igual y vamos a escuchar a todos también por una cuestión de respeto a los diputados más que nada”, consignó la crónica de AIM Digital.

En sentido contrario se manifestó la presidenta del bloque Más para Entre Ríos, Laura Stratta, quien advirtió que existe “una convocatoria a comisión para hoy y para mañana”. La legisladora opositora cuestionó los plazos que pretende el oficialismo: “Entiendo que el Ejecutivo tendrá sus tiempos y sus expectativas, pero también nosotros queremos debatir acá. Esta es una Cámara que también tiene representantes del pueblo, que también tiene derecho a debatir, a escuchar”, planteó, y agregó que se espera que “los tiempos no sean tan apresurados como se dice que van a hacer”.

En ese marco, cuestionó además que el oficialismo descarte las alternativas presentadas por otros sectores para reducir el déficit del sistema previsional. “Esperamos que haya un debate donde se pueda entender que hay otro camino posible, que lo han planteado los senadores con un dictamen de minoría, que lo han planteado también la multisectorial con un proyecto alternativo y que lógicamente el oficialismo se niega a ver estas posibilidades alternativas”, denunció.

Desde el interbloque de la oposición ya se adelantó que su espacio rechazará la iniciativa del poder Ejecutivo. “El bloque de Más para Entre Ríos estaría votando en contra de la iniciativa del Ejecutivo. Así como viene, por supuesto”, anticiparon, en el inicio del debate.