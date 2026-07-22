Reforma previsional: “La idea es que a fin de la semana que viene, esté en el recinto”, adelantó Sarubi

El diputado provincial Bruno Sarubi (JxEr-La Paz) se refirió a la dinámica que tendrá en la Cámara Baja el proyecto de reforma previsional que ya tiene media sanción del Senado.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Sarubi confirmó que este miércoles “hay una sesión especial donde se van a tratar cinco o seis puntos que están en el orden del día y toma estado parlamentario el proyecto de ley que viene en revisión del Senado; y a la tarde se convoca a diferentes comisiones, en conjunto la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la Comisión de Previsional, y sobre todo va a estar destinado a escuchar las voces de diferentes gremios”.

Adelantó que “mañana se va a seguir de la misma manera con la voz del oficialismo provincial y seguramente de algunas instituciones intermedias, y estábamos charlando con los diferentes bloques que también hoy iban a pasar algunas propuestas de convocar a otros actores, así que eso está abierto”.

Respecto de la ronda de exposiciones, aclaró que “es mucho más acotado” de lo que fue en el Senado. “Nosotros entendemos que el debate arduo y prolongado, se dio en el Senado donde incluso se hicieron modificaciones al proyecto de ley original que fue presentado por el Poder Ejecutivo, y donde incluso los propios diputados fuimos invitados y participamos de ese debate de forma presencial o de forma online, de acuerdo al modo en que cada uno de los diputados quiso participar, y entendemos que esas instancias están bastante agotadas. De todas maneras, queremos tener esta instancia de escucha y también para que los diputados de cada uno de los bloques puedan plantear su postura, puedan hacer observaciones o decir sus estrategias. Cada uno de nosotros representamos a un determinado sector de la sociedad que también quiere ser escuchado, o los diputados de ese sector quieren que se pueda escuchar cuál es su postura”, expresó.

Consultado por la fecha de discusión en el recinto, el legislador aclaró que “no tendría hoy una confirmación”. “A veces uno dice algo y queda rehén de su palabra, por eso trato de ser cauto y de que esto no genere otro inconveniente, pero si podemos escuchar a todos los actores entre esta semana y la otra, la idea es que a fin de la semana que viene, esté en el recinto”, planteó.

En relación con las posibilidades de realizar modificaciones, admitió que “ese margen es muy acotado”. “Todos sabemos lo que implica volver al Senado y también porque uno entiende que el debate se dio en el Senado y se hizo un montón de modificaciones, con lo cual hoy, si realmente hay que modificar algo porque es necesario hacerlo, se hará, pero si no ese margen es muy acotado”, reconoció.

Sobre los posibles escollos a la hora de encontrar los votos necesarios para la aprobación, Sarubi afirmó que “obviamente que es un proyecto de ley que no va a generar un 100% de consenso en cada uno de los puntos. Eso está claro. O podemos tener algunas observaciones, como se hizo durante el tratamiento del Senado, y que fue escuchado por parte del Ejecutivo, pero eso no implica que no sea acompañado el proyecto de ley”.

Por último, reveló que por este tema “tuvimos reuniones con el propio gobernador y con diferentes ministros, pero fueron antes de la aprobación en el Senado”.