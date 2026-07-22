Reforma previsional: la UCR cuestiona “que quienes piensan diferente sean escrachados y violentados”

Desde la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos se emitió un comunicado mediante el cual se expresó el “firme acompañamiento a la decisión del gobernador Rogelio Frigerio y de su equipo de gestión de avanzar con una reforma necesaria para garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y proteger el futuro previsional de todos los entrerrianos”.

“Celebramos la responsabilidad y la cordura de los legisladores que, entendiendo la gravedad del problema y la necesidad de tomar decisiones, acompañaron el proyecto en el Senado provincial. Esperamos que en la Cámara de Diputados se mantenga la misma línea de responsabilidad institucional y que el debate continúe priorizando el interés general por encima de las especulaciones y las conveniencias políticas de corto plazo”, se indicó.

“La reforma no es una decisión contra los jubilados. Es una decisión para garantizar que la Caja siga existiendo, que pueda cumplir con quienes hoy reciben su jubilación y que también pueda hacerlo con las generaciones que vendrán. La iniciativa mantiene derechos adquiridos, preserva el 82 por ciento móvil y contempla un proceso gradual que protege especialmente a quienes están próximos a jubilarse”, se enumeró luego.

Más adelante, se expresó: “Desde el radicalismo entrerriano entendemos que gobernar implica asumir responsabilidades y enfrentar problemas que durante años fueron postergados. Por eso valoramos y acompañamos la decisión del gobernador Frigerio de poner los números sobre la mesa, transparentar la situación de la Caja y avanzar en una solución que permita construir un sistema previsional sostenible en el tiempo”.

“Al mismo tiempo -continúa el comunicado- hacemos un llamado a la coherencia y al respeto democrático. No podemos aceptar que quienes piensan diferente sean señalados, escrachados, violentados o perseguidos por expresar sus ideas. El debate político y sindical es legítimo y necesario, pero ninguna diferencia puede justificar la intolerancia, la violencia ni la descalificación personal”.

“Una democracia madura se construye escuchando, debatiendo y respetando al que piensa distinto. Nadie tiene el monopolio de la verdad y ninguna reforma de fondo puede discutirse bajo la presión de la violencia o la intimidación”, se añadió luego. “Por eso llamamos a todos los sectores a actuar con responsabilidad, serenidad y coherencia. Las diferencias se resuelven con argumentos y dentro de las instituciones”, se acotó.

Finalmente, se manifestó: “La UCR de Entre Ríos hace explícito su acompañamiento a la decisión del gobernador Rogelio Frigerio, reconoce la responsabilidad de quienes acompañaron esta reforma en el Senado y espera que la Cámara de Diputados esté a la altura de este momento histórico. Durante años se postergaron las decisiones. Hoy es tiempo de asumirlas con responsabilidad. Defender la Caja es garantizar su futuro. Y defender la democracia es respetar a quienes piensan diferente”.