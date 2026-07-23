Berisso: “Queremos que el servicio de comedores sea igualitario en toda la provincia”

La ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, respondió los cuestionamientos, y brindó detalles y explicaciones respecto del proceso que pretende cambiar el sistema de compra y entrega de alimentos para desayunos y meriendas de los comedores escolares.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Berisso sostuvo que “para opinar es fundamental tener un conocimiento del sistema, cosa que nosotros venimos estudiando y conociendo de primera mano qué es lo que sucede en el día a día desde el primer día de la gestión” y aseguró que “el proceso licitatorio es abierto, se publica por todos los medios necesarios por lo cual puede participar una empresa de Buenos Aires, de Santa Fe o de Rosario como ha sucedido en otras licitaciones de este Ministerio, pero no pedimos tampoco una cosa rara como para que no se presente una empresa de Entre Ríos, así que creo que eso”.

En este marco, confirmó que en abril del año pasado se convocó a una licitación para la compra centralizada de alimentos y la distribución en las escuelas y comentó: “Tuvimos una primera instancia que dejamos sin efecto porque en ese momento considerábamos que quizás no teníamos, dentro de ese año, los fondos para poder cubrir todo ese año. La volvemos a hacer y ha cumplido con creces al pasar por todas las oficinas del gobierno, así que este año pudimos dentro del Ministerio hacer un trabajo mucho más fino y priorizando en este caso, porque no hacemos una licitación en el aire, sino que obviamente encontramos problemas en este sistema de comedores que tiene ya 20 años y que en su momento era un sistema muy chiquitito, pero que hoy realmente tiene 1.060 escuelas que tienen un manejo de recursos de la provincia de Entre Ríos, y queremos que eso vuelva a centralizarse porque el manejo de recursos y el control sobre todo lo tiene el gobierno de la provincia. Así que también detectamos muchas cosas”.

“Creo que la discusión es el sistema, es todo lo que produce este sistema en el manejo de fondos en todo el territorio, porque también me parece muy importante no mirarlo con la óptica de las ciudades más grandes, como Paraná, Concordia o Concepción del Uruguay, sino con la óptica de las ciudades más pequeñas, donde hay pocos comercios, el docente muchas veces pone su auto para ir a buscar la comida, y demás. Nosotros hemos denunciado en algunas localidades manejo irregular de los fondos y es ahí donde ponemos la lupa: la principal cuestión es que nosotros queremos que en toda la provincia todos los chicos reciban la misma comida”, explicó.

Respecto de las críticas del sector docente hacia el nuevo sistema que se pretende implementar, la funcionaria aclaró que “no he escuchado masivamente críticas, si bien habló el gremio y algún docente aislado; pero yo también charlo con los docentes, conozco muchos y sé de la tarea que hacen. Esto no está pensado en reprimenda a la tarea que ellos hacen, es todo lo contrario, es reconociéndoles que han hecho un esfuerzo todo este tiempo y que hoy necesitamos volver a controlar el sistema, porque se ha vuelto muy grande. Ya conocemos, por ejemplo, la denuncia de Concordia, hay muchas cuestiones y diversas, múltiples causas por las cuales tomamos esta decisión”.

En ese marco, dijo que se han detectado “muchas” irregularidades en las escuelas: “Tomo planillas al azar y encuentro cuestiones que no están suficientemente justificadas. Realmente en la diaria se producen todas estas cosas, y nosotros hemos denunciado”. “Lo que no tenemos que permitir es que hablemos de la comida de los niños, porque creo que en el Ministerio está la prioridad, y después que no se pueda justificar lo que se dice que se hace. Si nos sentamos a leer planillas al azar hay muchas donde las rendiciones resultan insuficientes. El mayor problema que tuvimos es Concordia, pero hay denuncias en Diamante, en Gualeguay, en Villaguay, porque realmente el sistema se presta para que esto suceda”.

En cuanto a la calidad de la comida, indicó que “todo lo que nos venden es ultra procesado, desde el puré de tomate, las galletitas, todo lo que venga envasado, tiene desde ya diversas cuestiones por las cuales los podríamos considerar ultra procesados. Nuestro foco está en que el servicio de desayuno y merienda sea igualitario en toda la provincia, porque hoy vemos que no cubrimos con el sistema actual, en algunos lugares, las necesidades nutricionales. Comer pan del día anterior no cubre las necesidades nutricionales, ahí está el quid de la cuestión”.

Reconoció que “he visitado cocinas donde realmente se hace un trabajo titánico, de incorporar verduras y toda una serie de alimentos que son frescos, pero no en todos sucede eso. Si miramos con la mirada de una ciudad grande, donde está todo disponible, ahí está el quid de la cuestión. Esta es una política de toda la provincia y donde no todo está disponible y al alcance de la mano de las escuelas”.

Consultada por el acuerdo con la empresa TeknoFood de Buenos Aires, la ministra dijo no saber si tendrá que trasladar los alimentos desde Buenos Aires hasta Entre Ríos, aunque admitió que “es muy probable” que tenga que abrir locales en la provincia. “Nosotros vamos a evaluar este proceso y si encontramos inconsistencias o en algo no cumple lo que se contrata, también en cualquier momento de la licitación el Estado provincial está en posibilidades de darlo de baja. En agosto vamos a empezar a hacer la distribución por toda la provincia y esperamos que esto cumpla realmente el cometido, que es que todos los chicos coman lo mismo en toda la provincia”, aseveró.

Sobre las condiciones de las escuelas para almacenar los alimentos y el modo en que se realizará la entrega, Berisso dijo que “todas las escuelas tienen diferentes condiciones y se charlará también con la empresa estas condiciones. El kit que entregan, la cajita, no ocupa tanto espacio, pero iremos charlando localidad por localidad para ver cuáles son las que cumplen las condiciones de acopio y se verá cómo se resuelve lo otro”.

Sobre el contenido del kit, especificó: “No sé cada cuánto lo entregarán, pero entregan semanalmente y con diferentes productos. Cereales, budín, galletitas y el sólido que tiene variantes, porque contemplando que no todo el mundo puede tomar leche, también puede ser mate cocido y té, y leche”.

Respecto de las empresas entrerrianas que quedaron afuera de la licitación y el impacto que el nuevo sistema puede tener en el comercio de la provincia, Berisso afirmó que “el proceso licitatorio que se adjudica, tardó un año. Yo estimo que se cumplirá todo lo que indica la ley, que es la publicación normal, todo eso se cumplimentó. Yo no puedo decir por qué sí o por qué no participaron algunas empresas; en este caso fueron dos y quedó adjudicada la que propone menor costo”.

En relación con el presupuesto, planteó que “el servicio de meriendas y desayunos anualmente nos cuesta alrededor de 22.000 millones y sumando a la empresa anualmente costaría 42.000 millones. Ese es el presupuesto”. Ante el planteo de 22.000 millones que dejan de aportarse a los comercios de la provincia, para pagar el doble a una empresa de Buenos Aires, sostuvo que “yo como Ministerio de Desarrollo Humano tengo que privilegiar que los chicos coman lo que tienen que comer; obviamente hay comercios que solo venden la merienda y el desayuno, pero el sistema de comedores para el almuerzo va a seguir vigente. Sí, en algún punto perjudica, pero el sistema viejo va a convivir con el sistema nuevo, y en el futuro creo que esto también tiene que ser revisado. Pero va a permitir que sean menos las compras del sistema actual, que es un sistema renditivo donde se rinde a través de una bolsa, donde demora que lleguen los papeles a Paraná, y nos va a permitir focalizar y mirar mucho más esos papeles que hoy es inviable mirar todo eso”.

Cabe mencionar que TeknoFood entrega alimentos en Corrientes desde 2016, así como en otras provincias como San Juan, Santiago del Estero, Buenos Aires, Mendoza y San Luis. “Por ejemplo, Córdoba tiene tercerizada la ciudad de Córdoba –no con esta empresa, con otra- y además terceriza a través de los municipios, o sea les transfiere por cupo, por ración, a los municipios y ellos hacen las compras. Esto se trata de control, no es otra cosa”, aseveró.

En cuanto al cambio que implica la compra de alimentos procesados en lugar de frutas y otros productos frescos, Berisso aseguró que “no sucede en todos los lugares el consumo de frutas, sobre todo en el desayuno. No es igual para todos los chicos. Pero el producto fresco se puede seguir consumiendo en el almuerzo. Creo que esa es la cuestión”.

“Por ejemplo, entre las planillas que miraba ayer, en la ciudad de Paraná, la compra de un cajón de mandarinas para un docente valía 19.000 pesos y para otro valía 42.000 pesos. No podemos seguir así, me parece que estas cuestiones van en desmedro de la alimentación de los chicos, porque no se usa el recurso como debe usarse y en forma uniforme para todos los chicos. Porque si yo compro un cajón de mandarinas en 42 mil pesos seguramente me falte para comprarle carne para las milanesas. Y no me quiero meter en detalles porque de todas las denuncias que tenemos hechas, hay un montón de cosas: se detectan fraudes sistemáticos o fondos que quedan en el proveedor, o el sobrante vuelve en efectivo. Todo eso realmente va en desmedro del sistema actual de comedores”, ejemplificó.

“Estamos hablando que en desayunos y meriendas hoy son 22.000 millones y en el futuro van a ser 42.000 millones, y no tiene que ver con el gasto. No podemos seguir permitiendo que estas cosas ocurran en desmedro de lo que se dice que se da de comer en comedores. Porque sabemos que no es así. No es igual en todas las escuelas, que son 960 las que van a recibir este sistema nuevo”, agregó.

Respecto de los trabajadores de las cocinas, aseveró que “siguen en la misma condición. Este producto necesita preparación y necesitamos de estos cocineros. Y en las escuelas que tienen doble servicio, que tienen almuerzo, también tienen sus cocineros que preparan el almuerzo. Así que en eso no va a haber ningún cambio”.

Por último, afirmó que el pedido de informes respecto de este tema que hizo el sector UCR Activa, que se responderá “en 15 días hábiles. En tiempo y en forma”. “Siempre lo que pensamos es para mejor, pero en este caso nosotros tenemos que privilegiar y que todo el beneficio que es de este Ministerio tiene que ser igualitario en toda la provincia. Desde que asumimos el Ministerio, sea poco o sea mucho, el reparto de los fondos siempre tratamos de hacerlo equitativamente a toda la provincia. No miramos ninguna ciudad en especial, no miramos si hay opositores”, concluyó.