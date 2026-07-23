Frigerio se va de Hamburgo sin dejar huella pública, pero la red alemana que lo trajo tiene nombres y cargos

Desde Hamburgo, Alemania

Este jueves termina la visita del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio al mayor puerto de Alemania y el balance informativo, de este lado del Atlántico, es un vacío: ni las instituciones portuarias ni la prensa local registraron su paso. Mientras tanto, los archivos públicos alemanes permiten reconstruir con precisión creciente la estructura que sostiene el acercamiento de Entre Ríos y este país: una fundación con sede en Baviera conducida por un ex comisionado del gobierno federal, un consejo asesor internacional que puso a la provincia argentina en su agenda formal, y una relación con la embajada argentina en Berlín que sobrevivió incluso al recambio de embajadores.

El puerto amanece cada día igual: las grúas sobre el Elba, los portacontenedores que entran y salen con la marea, el pulso de una maquinaria logística que mueve millones de toneladas sin detenerse jamás. En algún punto de ese paisaje, entre el martes y este jueves, se movió la comitiva del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Pero quien busque rastros de esa recorrida en los canales oficiales de las instituciones portuarias de Hamburgo, o en la prensa de esta ciudad, no encontrará nada. Tres días de visita, cero registro público local. En una ciudad que documenta con rigor notarial hasta el amarre de un velero escuela argentino, la ausencia de toda mención a la presencia de un gobernador extranjero no es un descuido: es una decisión, o al menos una elocuencia.

Ese vacío contrasta con la abundancia de documentación disponible sobre la trama que precede y explica el viaje. Porque si la visita al puerto no dejó huella, la red que la hizo posible dejó muchas. Y en los últimos meses sumó piezas nuevas, con nombres propios, cargos y hasta actas de reuniones, todas publicadas en alemán y en los circuitos de la comunidad germano-argentina.

El centro de esa red sigue estando en Bayreuth, Baviera, sede de la Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland, la fundación dedicada a las comunidades de origen alemán en el mundo que se atribuyó públicamente haber tendido los puentes entre Frigerio y la dirigencia política bávara durante la visita del gobernador a Augsburg, en julio de 2025. Pero la fundación no es solo un organizador de viajes protocolares. A comienzos de este año presentó formalmente una estructura nueva: el Consejo Asesor Internacional para las Comunidades de Habla Alemana, conocido por su sigla en alemán IBDG.

La presentación de ese consejo quedó registrada por el Argentinisches Tageblatt, el histórico periódico de la comunidad alemana en la Argentina. Según esa crónica, la fundación desarrolló a comienzos de año una serie de encuentros institucionales en Berlín y Múnich, con interlocutores del gobierno y del parlamento de Baviera, y entre los temas tratados figuró de manera expresa la profundización de la cooperación entre Baviera y la Argentina, con foco particular en la provincia de Entre Ríos. No se trata de una inferencia periodística: la provincia aparece nombrada como asunto de agenda en la actividad institucional de una fundación alemana, al mismo nivel que sus proyectos en Israel o en Europa del Este. En esos encuentros, recuerda el Tageblatt, se evocaron los contactos de Frigerio en Baviera mediados por la propia fundación.

La conducción de esa estructura merece atención. El presidente del Consejo de la Stiftung Verbundenheit es Hartmut Koschyk, un dirigente de larga trayectoria en la política federal alemana: fue diputado del Bundestag durante décadas y ocupó, entre 2014 y 2018, el cargo de comisionado del gobierno federal para cuestiones de repatriados y minorías nacionales. Es exactamente el mismo cargo que ejerce hoy Bernd Fabritius, el funcionario que en marzo de este año visitó Entre Ríos, invitado por Frigerio y por el intendente de Valle María, para participar del congreso sobre el futuro de los alemanes del Volga en la Argentina. Dicho de otro modo: la fundación que teje los vínculos de la provincia con Alemania está presidida por el antecesor directo del funcionario federal que viajó a Entre Ríos. El circuito entre el Estado alemán y la fundación privada no es una puerta giratoria oculta; es una continuidad institucional asumida y visible, para quien la quiera mirar.

Junto a Koschyk aparecen en los registros el director general de la fundación, Marco Just Quiles -el mismo que, según los documentos de la entidad, elaboró con la embajada argentina en Berlín una agenda para acercar Entre Ríos a las instituciones alemanas-, y la presidenta del flamante consejo asesor, Cristina Arheit-Zapp, dirigente de la comunidad argentino-alemana. La mención de la embajada conduce a otro dato reciente: la representación argentina en Berlín cambió de titular. El embajador Fernando Brun, con quien la fundación había acordado la agenda entrerriana, fue reemplazado por Betina Pasquali de Fonseca. Y la crónica del Tageblatt registra que la conducción de la fundación realizó de inmediato una visita de cortesía a la nueva embajadora. La lectura institucional es clara: la agenda alemana de Entre Ríos no depende de un funcionario ni de una amistad personal; está lo suficientemente institucionalizada como para sobrevivir a los recambios diplomáticos.

La base social de todo el andamiaje es real y tiene escala. Según los números que maneja la propia fundación, los descendientes de alemanes del Volga representan cerca del veinte por ciento de la población de Entre Ríos, dentro de un universo de más de tres millones de argentinos con raíces alemanas. La provincia declaró al dialecto alemán del Volga patrimonio cultural inmaterial por ley, y sobre esa plataforma cultural y afectiva -que incluye la propia historia familiar del gobernador, cuya madre nació en Augsburg en 1942- se montó en apenas dos años una arquitectura de vínculos que ya escala del plano cultural al económico. El viaje al puerto de Hamburgo, con su agenda de operadores logísticos y exportaciones, es precisamente ese salto de nivel.

La relación entre Hamburgo y la Argentina, conviene decirlo, no nace con esta visita. El propio Consulado General argentino en esta ciudad conserva en sus registros institucionales la memoria de ese vínculo: la recepción que el entonces alcalde Olaf Scholz -luego canciller de Alemania- brindó al embajador argentino en 2016, el recuerdo de que Buenos Aires fue ciudad socia del aniversario del puerto, y el paso por Hamburgo de funcionarios municipales argentinos, incluidos representantes de Paraná, en una conferencia internacional de alcaldes. El puerto, decía Scholz en aquella ocasión según el registro consular, creció desde fines del siglo XIX abrazado a los mercados sudamericanos. Lo que no tiene precedentes no es el vínculo Hamburgo-Argentina, sino la existencia de un canal específico, sistemático y documentado entre este país y una sola provincia argentina.

La visita termina este jueves. Las preguntas con las que llegó siguen intactas: no se conoce el nombre de la organización anfitriona que cubrió los gastos, ni la nómina de la comitiva, ni las contrapartes de las reuniones, ni si se firmó algo. Pero la experiencia de Augsburg enseña dónde buscar las respuestas. Aquella vez, el registro más completo del viaje del gobernador no lo produjo ningún organismo argentino: lo publicó la fundación bávara en su blog, semanas después, con fotografías, nombres y hasta detalles íntimos de la historia familiar del visitante. Si el patrón se repite, la crónica definitiva de estos tres días en el puerto aparecerá pronto, escrita en alemán, en el sitio de alguna institución de este país. Habrá que seguir leyendo en el idioma en el que esta historia, por ahora, se cuenta mejor.