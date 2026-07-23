Reforma previsional: el Partido Justicialista avanza en las sanciones a Miranda y Domínguez

El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos elevó al Tribunal de Disciplina las notas y el mandato del Congreso Partidario para iniciar el análisis de la conducta de las senadoras provinciales, Nancy Miranda y Gladis Domínguez, durante el tratamiento del proyecto de reforma previsional impulsado por el gobierno de Rogelio Frigerio.

Desde el órgano de conducción del peronismo entrerriano, indicaron que es un paso administrativo para que el Tribunal evalúe las posibles sanciones disciplinarias hacia las legisladoras que con su voto convalidaron la modificación del sistema previsional de la provincia, en la cámara alta.

Además, recordaron que el reciente Congreso Partidario aprobó el mandato de rechazar la iniciativa del Gobierno provincial que consideraron “un grave retroceso en materia de derechos sociales” y contraria a la “doctrina y valores del justicialismo”; y facultó al Consejo para activar la intervención del Tribunal en caso de que se desoiga dicho mandato.

También se informó que a la fecha ingresaron notas de distintos sectores pidiendo que se evalúe y sancione la decisión de Miranda y Domínguez.

Por último, se señaló que las sanciones disciplinarias establecidas en la Carta Orgánica del PJ, van de la suspensión temporaria de la afiliación a la expulsión y consiguiente desafiliación.