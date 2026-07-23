Reforma previsional y salarios: la protesta de estatales coincidirá el 29 de julio con paros y movilizaciones

Imagen de archivo de una protesta de estatales. Este 29 de julio se reeditará un paro y movilización en defensa del salario y de la Caja de Jubilaciones.

La conflictividad gremial volverá a marcar la agenda política de Entre Ríos el próximo miércoles 29 de julio, cuando distintos sindicatos del sector público lleven adelante medidas de fuerza en rechazo a diferentes aspectos de la política del Gobierno provincial. Aunque confluirán en una misma jornada de protesta, los reclamos presentan matices importantes: mientras la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) centran buena parte de sus cuestionamientos en el proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) focaliza su reclamo en la discusión salarial y la negociación paritaria.

La coincidencia de las medidas anticipa una jornada de fuerte impacto para la administración pública provincial, en un contexto atravesado por el debate legislativo sobre la reforma previsional impulsada por la gestión del gobernador Rogelio Frigerio y por la continuidad del conflicto salarial con los trabajadores estatales.

AJER convoca a un paro en defensa de la Caja de Jubilaciones

La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) confirmó un paro con movilización provincial hacia la Casa de Gobierno para el miércoles 29 de julio, fecha en la que se estima que la Cámara de Diputados tratará el proyecto de reforma previsional que ya obtuvo media sanción del Senado.

Desde el sindicato judicial sostienen que la iniciativa representa un profundo retroceso para los trabajadores activos y jubilados del Poder Judicial y del conjunto de los empleados públicos provinciales.

Según advirtió AJER, una vez promulgada la ley se producirían modificaciones sustanciales en el sistema previsional entrerriano. Entre los principales puntos cuestionados por el gremio se encuentran:

-La pérdida inmediata del mecanismo de actualización automática de las jubilaciones actuales respecto de los aumentos salariales que perciben los trabajadores activos.

-Un incremento del 3% en los aportes jubilatorios para los trabajadores con salarios brutos superiores a los tres millones de pesos, durante un período de entre dos y cuatro años.

-La eliminación del beneficio del 82% móvil para los futuros jubilados.

-La pérdida del régimen conocido como “3 por 1”.

-El aumento progresivo de la edad jubilatoria hasta los 60 años para las mujeres y 65 para los hombres.

-La elevación de los años de aportes requeridos hasta alcanzar los 35 años de servicios.

-La reducción del porcentaje correspondiente a las pensiones, que pasaría al 70%.

Desde AJER sostienen que esos cambios implican una modificación estructural del régimen previsional provincial y aseguran que, además de los puntos expresamente incluidos en el proyecto, también se perderían otros derechos y beneficios conquistados por los trabajadores estatales.

Por ese motivo, convocaron a una movilización provincial hacia Casa de Gobierno con el objetivo de expresar el rechazo al proyecto mientras la Cámara de Diputados debate la iniciativa.

ATE también se moviliza contra la reforma previsional y el ajuste

La protesta del 29 de julio también contará con la participación de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que confirmó una nueva movilización en Paraná en el marco del plan nacional de lucha impulsado por las centrales sindicales.

La concentración fue convocada frente al Ministerio de Desarrollo Humano y tendrá como ejes principales el rechazo a las políticas de ajuste, la defensa de la Caja de Jubilaciones y la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

Desde el sindicato señalaron que la reforma previsional constituye un retroceso para los derechos tanto de los trabajadores en actividad como de los jubilados, al considerar que modifica aspectos centrales del sistema previsional provincial.

Al mismo tiempo, ATE volvió a cuestionar la política económica implementada por el Gobierno entrerriano, al sostener que las decisiones adoptadas impactan negativamente sobre los salarios, las condiciones laborales y la capacidad adquisitiva del empleo público.

UPCN “endurece” su postura por la negociación salarial

En paralelo, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) resolvió convocar a un paro activo de 24 horas para el mismo miércoles 29 de julio, aunque con un eje de reclamo distinto al planteado por AJER y ATE.

La decisión fue adoptada luego de que el gremio considerara insuficiente la última propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial en el marco de la negociación paritaria.

Desde UPCN sostienen que los incrementos ofrecidos no alcanzan para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores frente al contexto inflacionario, por lo que reclaman una mejora salarial que permita recuperar ingresos.

A diferencia de AJER y ATE, el sindicato no ubicó entre los motivos centrales de su medida de fuerza el rechazo a la reforma de la Caja de Jubilaciones, sino que concentró su planteo exclusivamente en la discusión salarial y en la necesidad de una propuesta superadora por parte del Gobierno provincial.

Una jornada con reclamos diferentes, pero de alto impacto

Aunque las distintas organizaciones sindicales confluirán en una misma fecha de protesta, las motivaciones no son idénticas.

AJER encabeza una convocatoria centrada en la defensa del actual régimen previsional provincial y en el rechazo al proyecto de reforma que debate la Legislatura.

ATE combina ese reclamo con una agenda más amplia vinculada al rechazo de las políticas de ajuste, la defensa del sistema previsional y la recuperación salarial.

UPCN, en cambio, concentra su estrategia gremial en el conflicto paritario y en la búsqueda de una mejora salarial para los trabajadores estatales, sin incorporar como eje principal la defensa de la Caja de Jubilaciones.

Pese a esas diferencias, la coincidencia temporal de las medidas anticipa una jornada de significativa conflictividad para la administración pública provincial, con movilizaciones, paros y un fuerte seguimiento por parte de los gremios estatales mientras la Legislatura avanza con uno de los proyectos más sensibles de la actual gestión provincial.