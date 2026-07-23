Rodríguez Signes repasó la historia del déficit de la Caja y planteó la necesidad de reforma previsional

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, hizo una historización sobre los cambios que trajeron conflictos y tensiones, y decantaron en el déficit de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. Fue este jueves por la mañana, en la reunión conjunta entre las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas; y Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, en el marco del debate por la reforma del sistema previsional provincial.

“Hay una historia de incumplimiento de pactos fiscales”, señaló el fiscal del Estado y recordó: “En los 90 se produjo un cambio del régimen jubilatorio. Se desfinanció la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Y esto llevó al primer pacto fiscal. Las provincias pudieron transferir sus Cajas de Jubilaciones y si no se transferían, Nación asumía el desfinanciamiento siempre y cuando la provincia armonice con el sistema nacional. Así comenzó esta historia. La provincia no transfirió la Caja y no armonizó, al contrario. Transcurrieron los años, los pactos se prorrogaron. Y en año 2008 comenzó un juicio que inició provincia de Santa Fe, San Luis y Córdoba denunciando la inconstitucionalidad de las prórrogas del pacto fiscal”.

Contó que “así llegamos a 2015, cuando la Corte Suprema efectivamente declara la inconstitucionalidad. Ahí se produjo un cambio de gobierno, y en 2016, la provincia de Buenos Aires inició el juicio contra las provincias por incumplimientos de los pactos fiscales en relación a los fondos del Conurbano. Se produjo un conflicto. Y en abril de 2017 se realizó el pacto fiscal vigente, por el cual la Nación fue regularizando la coparticipación a razón del 3 por ciento anual. A Entre Ríos esto le permitió salir a los mercados a financiarse. Respecto a la financiación del déficit previsional, se aclaró que las provincias no armonizarían. Era una cláusula complicada para aplicar. Se estableció un sistema de adelantos de Nación a provincias. Y cuando se terminaban las auditorías se conciliaban cuentas y se establecía quien debía a quien. Esto se fue haciendo con demoras. Los adelantos se hacían, pero no las conciliaciones”.

Rodríguez Signes recordó que “en 2024 el Poder Ejecutivo dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y se eliminó de partida presupuestaria el adelanto”. “Eso hace que la provincia demande el incumplimiento de los pactos fiscales. ¿Qué pasó con ese juicio? Está planteado en la Corte, lo vamos resolviendo. La Nación ha reconocido que incumplieron derecho, y se van haciendo acuerdos parciales, por año. El último venció el 30 de junio. Estamos esperando para ver si hay un nuevo convenio o pedimos el levantamiento de los plazos y seguimos esta historia”.

Subrayó que “esto no resuelve el problema de fondo”. “Se puede resolver un 15 por ciento del déficit, no más. Con lo cual, el resto nos corresponde, modificar el régimen jubilatorio para una mejor previsibilidad. Que la brecha entre aportes y contribuciones se reduzca y no tienda a aumentar como viene sucediendo. Esta es la oportunidad, más allá de cuestiones jurídicas, de cómo y cuándo la emergencia, al debate hay que darlo y a la norma modificarla”.

Por último, señaló que desde la Fiscalía de Estado no hacen un “control de legalidad, eso es trabajo de ustedes”, interpeló a los diputados. “Si me toca defender una ley que sale de acá, lo haré como ha pasado con otras”, sostuvo.