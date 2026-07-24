Diputados otorgaron media sanción al proyecto de ley de alivio impositivo para el comercio entrerriano

Durante la segunda sesión especial del 147º Período Legislativo, la Cámara baja aprobó por mayoría la iniciativa enviada por el gobernador Rogelio Frigerio, que integra un paquete de medidas orientadas a acompañar a los pequeños comerciantes y sostener la actividad económica.

El proyecto contempla la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para monotributistas de las categorías A, B y C cuya actividad principal sea comercial.

Asimismo, prevé la exención de la cuota 12 del Monotributo Unificado para los contribuyentes de cualquier actividad que cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales. También incorpora la exención del Impuesto de Sellos para los nuevos contratos comerciales y sus renovaciones.

Estas medidas representan un esfuerzo fiscal estimado en 3.000 millones de pesos y beneficiarán a más de 77.800 contribuyentes del Régimen Simplificado. Entrarán en vigencia una vez sancionada y reglamentada la ley, y tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga durante todo 2027.

Por otra parte, las medidas de alivio energético que forman parte de este esquema de acompañamiento al sector no requieren una ley para su implementación, ya que serán instrumentadas mediante una resolución de la Secretaría de Energía.

El beneficio consiste en la bonificación del cargo fijo de la factura de energía eléctrica de Enersa y de las cooperativas eléctricas de la provincia. Está destinado a usuarios cuya CUIT de la actividad declarada ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) corresponda a monotributistas de las categorías A, B y C, y coincida con el titular de un suministro eléctrico identificado como Comercial General (T1G).

La bonificación se aplicará de manera automática sobre las facturas emitidas a partir del 1 de julio y regirá hasta el 31 de diciembre de 2026.