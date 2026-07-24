Fuerte cruce del diputado Rossi con gremialistas por la reforma previsional: “Tienen una práctica de amenazas”

El diputado provincial Juan Rossi (PS-Paraná) habló del tratamiento de la reforma previsional y contó la discusión que mantuvo en los pasillos de la Cámara Baja con el secretario general de AGMER, Abel Antivero. Repudió el accionar de dirigentes gremiales por considerar que “tienen una práctica de amenaza”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Rossi comentó que “hubo reunión de las comisiones esta semana, el proyecto entró después de la sanción en Senado y esta semana recibimos fundamentalmente los gremios y la idea sería la semana que viene avanzar con sesión y aprobarlo”. “Entiendo que sería en principio el miércoles que viene. Se convoca a sesiones ordinarias martes, miércoles y jueves, hay que ver que día finalmente se define y la hora”, aclaró.

Sobre posibles modificaciones, indicó que “el dictamen salió ayer de las comisiones de Hacienda y Previsión Social de Diputados, y sin ninguna modificación respecto a lo que se aprobó en el Senado”.

En ese sentido, apuntó que “el gobernador, el gobierno provincial decidió que la Cámara por donde entró sea el Senado y ahí hicieron todo un debate de varios días que pasaron prácticamente todas las organizaciones o gente que era importante. Nosotros los diputados estuvimos –no todos, pero virtualmente o presencialmente- siguiendo el debate y la verdad que es un debate que lleva más de 20 años, que se viene avisando que se van a hacer cosas y no se hace nada, así que me parece que el tema lo amerita. Hay que avanzar e ir resolviendo parcialmente; es un tema que es muy complejo y hay que abordarlo porque va a empeorar rápidamente”.

Consultado por la discusión que tuvo en los pasillos de la Cámara Baja con el secretario General de AGMER, Abel Antivero, Rossi explicó: “Yo comparto muchas cosas del posicionamiento de AGMER, pero le dije en la cara que me pareció muy chicanero y está filmado cómo amenaza. No todo AGMER y no todo ATE, pero gente de AGMER y ATE tienen una práctica de amenaza, van a los diputados en los pueblos, en las ciudades, llegan a las casas, han hecho llorar a los familiares, a los hijos, entonces es un tema complejo. Amenazó con que se iba a terminar la carrera política de varios, que no podían volver a sus lugares, y por eso le dije en la cara que repudiaba la amenaza”.

Sobre el hecho puntual, contó que “cuando fui al baño estaba esperándome afuera de la sala de comisión con un grupo de gente, yo ando caminando todos los días solo, así que se lo dije” y criticó que “en Villaguay hicieron llorar a la hija de una diputada hace poquito; el otro día estuvieron en Colón en la casa de un diputado”.

“Entiendo la discusión pública, pero la verdad que meterse con los familiares no va. El presidente de la Cámara de Diputados que es de Basavilbaso, llegó a su casa de regreso desde Paraná, y tenía un montón de gente y no le quedó otra que meterlos en la casa y conversar. Después terminó bien, pero la verdad que eso pone a los hijos, a los familiares, en una situación muy incómoda; es una discusión política, en democracia. Yo estoy en contra de ir a repudiar, yo estoy en contra de meterse con los familiares, en las casas”, relató.

“Yo me muevo todos los días acá, camino por la calle y es distinto en Paraná que es una ciudad más grande, pero yo tengo muy buena relación con la gente que no es de Paraná en términos políticos; vinieron acá, estuvieron en mi oficina, conversamos, pero ir a una comisión, ir a debatir un tema y amenazar con que no van a poder volver y con que se va a terminar la carrera política, está todo grabado y se lo dije respetuosamente. Eso me molestó. No es un tema personal, yo estoy en contra de cualquier escrache, de que vayan y se metan con la familia y se escrache a cualquier dirigente político. Estuve en contra cuando se lo hicieron a (Juan José) Bahillo y cuando se lo hicieron a (Agustín) Rossi con la 125”, planteó. Mencionó que “también le ha pasado la semana pasada a la senadora, que no la conozco personalmente, Nancy Miranda, la senadora del justicialismo de Federal, y a la senadora (Gladys) Domínguez”.

“A mí personalmente no me hicieron nada y tengo de hecho buena relación con muchos, pero independientemente del color político, estoy en contra del escrache y se lo dije de manera respetuosa. Igual quedaba ahí el tema, ellos se encargaron de hacerlo público, después siguió la discusión política, vinieron otros gremios y yo no dije nada de lo que pasó. Ellos se encargaron de hacerlo público, sino no estaríamos hablando de esto, porque fue en el marco de una comisión. Estoy en contra del escrache y la amenaza, de que vayan a tu casa si no votás una cosa, que digan no vas a poder caminar, no vas a poder salir; no es todo AGMER y no es todo ATE, pero en algunos lugares lo hacen”, agregó.

“Es una situación compleja en la vida. No sé si alguno denunció en la justicia, pero sé que pasaron las cosas y en democracia no estoy de acuerdo. Creo que con la familia no hay que meterse en ningún aspecto. Ni de los periodistas, ni de los dirigentes gremiales”, definió.

Por otra parte, sobre la continuidad del debate especificó que “la semana que viene es la semana de las sesiones ordinarias y hay tres días establecidos para sesionar, que son martes, miércoles y jueves, y lo que hay que hacer es una sesión para que entre en el orden del día formalmente y otra si hay voluntad de aprobarlo, no aprobarlo, o modificar”.

Alianza electoral

En otro de temas, consultado por un eventual acompañamiento del Partido Socialista a una alianza entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza con vistas a las elecciones de 2027, Rossi explicitó que “lo evaluará el Congreso”.

“A todas las alianzas partidarias las resuelve el Congreso partidario. Nosotros somos opositores al gobierno de Milei y siempre que podemos, lo decimos. Tenemos legisladores nacionales en el Congreso que plantean nuestra postura nacional, yo cada vez que me ponen un micrófono lo digo y tenemos nuestra agenda que, cuando uno ve nuestra propuesta de trabajo, no tiene nada que ver con el proyecto de Miley”, afirmó.

No obstante, admitió que a nivel provincial “se votan cosas en conjunto con La Libertad Avanza y con el peronismo también”. En ese marco, sobre el alineamiento de Rogelio Frigerio con Milei, opinó: “Sí, veo que hay algunas coincidencias, pero creo que políticamente acá no es lo mismo que el gobierno nacional. Sí, hay algunas ideas de rumbo del país, hay una idea de hacia dónde ir, y después creo que el gobierno nacional de Milei no tiene mucho que ver con el gobierno provincial de Frigerio”.

Reconoció asimismo que “independientemente de quién esté, en un país tan centralizado como Argentina, independientemente de quién gobierna la Nación y la provincia, la situación económica condiciona fuertemente todas las realidades provinciales”.