Residuos: "Primero hay que explicar qué es un parque ambiental y después discutir dónde ubicarlo", dijo Daneri

La intendenta de Sauce Montrull, Soledad Daneri, consideró que el principal desafío del Área Metropolitana del Gran Paraná en materia ambiental pasa por encontrar una solución definitiva para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos y afirmó que el debate público sobre el frustrado Parque Ambiental proyectado en Oro Verde estuvo condicionado por una deficiente comunicación sobre el alcance de la iniciativa.

La jefa comunal sostuvo que el tratamiento de los residuos "es un problema de todos los municipios" y remarcó que el trabajo conjunto dentro del Consorcio GIRSU continúa, mientras se buscan consensos para avanzar con una planta regional de tratamiento y disposición final.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa Un martillo para darle forma, de Radio Plaza, donde Daneri abordó la situación del proyecto metropolitano para el tratamiento de residuos, las nuevas regulaciones para las peñas del Turismo Carretera y las gestiones por el regreso del servicio ferroviario.

"Creo que el error estuvo en primero decir dónde y después qué", afirmó la intendenta al referirse a la polémica generada por la posibilidad de instalar el Parque Ambiental en Oro Verde. A su entender, el eje de la discusión debió centrarse primero en explicar las características técnicas del proyecto.

"No es un traslado del volcadero de Paraná", aclaró, y explicó que se trata de "una planta de tratamiento de residuos con un relleno sanitario", muy diferente al actual sistema de disposición final. En ese sentido, sostuvo que se trata de una alternativa que ya funciona en distintas provincias y países y que, una vez concluida su vida útil, incluso puede transformarse en espacios con vegetación y arbolado.

"El problema de los residuos empieza en cada casa"

Daneri señaló que, más allá de la definición del lugar donde eventualmente se instalará el Parque Ambiental, los municipios ya trabajan en políticas locales de separación de residuos y educación ambiental.

En Sauce Montrull, indicó, se implementaron cestos diferenciados en espacios públicos, capacitaciones sobre compostaje y campañas de concientización para promover la separación en origen.

"Los residuos son de los vecinos. Nosotros buscamos cómo resolver el problema, pero empieza por la educación en cada casa, por separar y reducir la cantidad de residuos que generamos", expresó.

Asimismo, reconoció que el rechazo inicial que suele despertar este tipo de proyectos responde, en parte, a experiencias negativas vinculadas a antiguos basurales a cielo abierto, aunque insistió en que el parque ambiental proyectado "está muy lejos de ser un volcadero".

Nuevas reglas para las peñas del Turismo Carretera

Otro de los temas abordados fue la organización de las tradicionales peñas que se instalan durante semanas en las banquinas cercanas al autódromo de Paraná antes de cada presentación del Turismo Carretera.

Daneri explicó que el municipio decidió establecer normas de convivencia para compatibilizar la actividad con la vida cotidiana de los vecinos, sin alterar una práctica que definió como parte del "folclore del automovilismo".

Entre las principales medidas figuran restricciones a los ruidos molestos durante la noche, controles para evitar conexiones clandestinas al servicio eléctrico y recomendaciones para minimizar los inconvenientes sanitarios que suelen producirse por la permanencia prolongada de los aficionados.

La intendenta remarcó que la mayoría de los integrantes de las peñas mantiene una buena relación con el municipio y colabora con las disposiciones, aunque señaló que "por unos pocos" fue necesario establecer reglas más claras.

También destacó que la competencia genera un importante movimiento económico para Sauce Montrull, Paraná y toda la región, beneficiando a comercios y prestadores de servicios.

Sin novedades sobre el regreso del tren

En el tramo final de la entrevista, Daneri se refirió a las gestiones para recuperar el servicio ferroviario de pasajeros con una parada en Sauce Montrull.

Indicó que el municipio ya realizó los trámites necesarios para construir un apeadero y manifestó que continúa a disposición de Trenes Argentinos para colaborar con el proyecto.

Sin embargo, reconoció que la iniciativa permanece prácticamente paralizada debido a los sucesivos cambios de autoridades nacionales en el área ferroviaria.

"Hemos tenido tres o cuatro cambios de coordinador o director de Trenes Argentinos y eso hace muy engorrosas las gestiones", señaló, aunque aseguró que mantiene la expectativa de que el servicio pueda restablecerse en el futuro, al considerar que sería una herramienta importante para la conectividad de la localidad.