Salud insta a completar esquemas de vacunación antigripal a la población objetivo

Si bien la circulación de los virus respiratorios en el país continúa en descenso, se mantiene la predominancia del virus de influenza. Por lo tanto, desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos se recordó la importancia de que la población objetivo y los grupos de riesgo reciban la vacuna antigripal para estar protegidos. La campaña continuará hasta el 31 de agosto.

La vacunación constituye una de las principales estrategias de prevención para disminuir las complicaciones, internaciones y fallecimientos asociados a las enfermedades respiratorias, especialmente en la población con mayor riesgo. En este sentido, la cartera sanitaria provincial informó que la campaña de vacunación antigripal está vigente hasta el 31 de agosto e insta a la población comprendida en los grupos priorizados a acercarse a los vacunatorios para recibir la dosis correspondiente y completar los esquemas.

De acuerdo con el monitoreo provincial más reciente, se han aplicado 192.196 dosis de la vacuna antigripal en el marco de la campaña actual.

Desde la División de Inmunizaciones, se precisó que ya recibieron la vacuna 75.909 personas comprendidas en el grupo de las personas mayores de 65 años. Aún así, se recomienda que quienes no hayan accedido aún, acudan al establecimiento sanitario más cercano a recibir la inmunización.

Asimismo, la cartera sanitaria destacó la importancia de que las familias cumplan con la aplicación de la segunda dosis en los niños de 6 meses a dos años de edad, ya que para alcanzar una adecuada protección frente al virus de la influenza deben contar con el esquema completo de la vacuna.

En cuanto a los restantes grupos priorizados en la campaña, se informó que hasta el momento se vacunó a 59.094 personas de dos a 64 años con factores de riesgo; 6.957 embarazadas ya recibieron la vacuna; se aplicaron 19.085 dosis al personal de salud y 12.185 dosis al personal estratégico (cuyo desempeño es clave para mantener las funciones esenciales, como Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad); además se vacunó a 449 puérperas.