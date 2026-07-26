Mucho, poco y nada: dispar trabajo de los entrerrianos en el Congreso

Presentar proyectos de ley constituye una de las tareas más importantes de un legislador nacional. Son las iniciativas que demandan mayor elaboración técnica y política, ya que buscan crear, modificar o derogar normas y, para convertirse en leyes, deben ser aprobadas por ambas cámaras del Congreso y promulgadas por el Poder Ejecutivo.

Junto a ellos existen los proyectos de resolución, mediante los cuales cada cuerpo expresa decisiones, pedidos de informes o exhortaciones, y los proyectos de declaración, que sirven para manifestar opiniones, preocupación, reconocimiento o beneplácito respecto de distintos hechos o acontecimientos.

Sumando las dos cámaras, hay en Argentina 329 legisladores nacionales, de los cuales 12 representan a Entre Ríos. Durante el primer semestre de 2026 presentaron en total 1.354 proyectos de ley y sólo 37 son de autoría de diputados y senadores entrerrianos.

Como suele ocurrir, la oposición concentró la mayor producción legislativa, mientras que los bloques alineados con el gobierno nacional privilegiaron la defensa de las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo antes que la elaboración de proyectos propios. El relevamiento de ANÁLISIS sobre los representantes entrerrianos confirma esa tendencia y deja en evidencia diferencias muy marcadas.

Cabe mencionar que los legisladores nacionales perciben una dieta bruta cercana a los 6 millones de pesos mensuales, equivalente a unos 4,5 millones de pesos de bolsillo, más aproximadamente 600 mil pesos en concepto de gastos de representación. También cuentan con pasajes aéreos y terrestres para moverse por el país y con presupuesto para contratar asesores en diversas áreas.

Los más activos

Guillermo Michel (PJ), que asumió en diciembre, es el legislador entrerriano que más proyectos de ley presentó desde que inició su mandato. En total, impulsó 12 iniciativas sobre temas variados.

Tres de los proyectos de Michel constituyen modificaciones al Código Penal: la incorporación del uso indebido de inhibidores de señal, la exclusión de la excusa absolutoria familiar en casos de encubrimiento de femicidios y cambios acerca de la pesca ilegal.

El uso de celulares en las escuelas, la reducción de multas fiscales a pymes, beneficios para las economías regionales que están fuera del RIGI y la equiparación tributaria para el huevo y sus derivados son otros temas sobre los que Michel elaboró iniciativas este año.

El legislador oriundo de Gualeguaychú y ex director de Aduana en el gobierno de Alberto Fernández también impulsó, entre otras iniciativas, un régimen de protección de derechos de los consumidores, la conformación de una comisión bicameral de evaluación del impacto del acuerdo Mercosur – Unión Europea y la creación de un registro de incumplidores de obligaciones alimentarias.

Desde su asunción, Michel elaboró un solo proyecto de resolución mediante el cual pidió informes al Poder Ejecutivo sobre el convenio con China para la eliminación de la doble imposición tributaria sobre la renta y el patrimonio.

Sigue en el ranking la diputada Blanca Osuna (PJ), que está en la banca desde 2019. Desde el recambio institucional de diciembre a la fecha, la legisladora presentó nueve proyectos de ley de temas diversos, con la salvedad de que a algunos ya los había elaborado en períodos anteriores.

La creación de un régimen de colectividades y una ley de recomposición salarial docente y un sistema previsional para trabajadores mineros (formulado en base a una iniciativa anterior de cuando Osuna fue senadora nacional) fueron algunos de los asuntos sobre los que elaboró iniciativas.

La diputada también presentó proyectos para la universalización de la jornada completa en educación y para darle jerarquía de ley a un programa de prevención del embarazo adolescente,

Además, Osuna actualizó iniciativas anteriores sobre enseñanza de ajedrez en escuelas, riesgos del trabajo, balance social de las empresas y acerca de la participación de los trabajadores en las ganancias de las patronales.

La legisladora presentó, además, varios proyectos de resolución y declaración sobre temas diversos, entre ellos la Ley de Financiamiento Universitario, el fallecimiento de Taty Almeida, las manifestaciones Ni Una Menos y el funcionamiento de la Comisión Administradora del Ríos Uruguay (CARU).

Bordet, Michel, Marclay y Bahl. Los peronistas buscaron marcarle la agenda al gobierno con sus iniciativas.

Con menor intensidad trabajaron en esta etapa el exvicegobernador Adán Bahl (PJ) en el Senado y el exgobernador Gustavo Bordet (PJ) en la Cámara de Diputados.

Bahl presentó cinco proyectos de ley. Uno fue para crear un sistema de prevención y actuación ante casos de anafilaxia y otro para modificar un artículo de la Ley de Modernización Laboral sobre el destino del Fondo de Asistencia Laboral.

También apuntó a modificar la Ley de Contrato de Trabajo en relación a las remuneraciones por accidentes o enfermedades laborales, a transferir a la provincia un inmueble en Federación y a declarar la emergencia vial en Entre Ríos durante dos años.

Además, el senador pidió informes sobre la comercialización de productos de tabaco y nicotina e impulsó una declaración de interés de un evento de pesca con devolución.

Bordet, que es diputado desde 2023, presentó por su parte cuatro proyectos de ley desde el recambio de diciembre.

A dos los ingresó el 14 de abril y apuntan uno a crear un régimen de comercio fronterizo para las pymes y el otro a declarar la emergencia nacional en materia financiera. Sobre este último hubo un intento de tratarlo sobre tablas, pero fue rechazado y quedó para análisis en las comisiones de Finanzas, Defensa del Consumidor y Justicia.

A los otros dos también los presentó el mismo día, 12 de junio de 2026. Uno pretende declarar la emergencia financiera de las pymes y el otro busca crear un régimen de promoción del empleo joven. Los dos fueron girados a las comisiones correspondientes.

Con actividad moderada

Francisco Morchio responde al gobernador Rogelio Frigerio y por acuerdo con el presidente Javier Milei integra desde este año el bloque de La Libertad Avanza.

Es diputado nacional desde diciembre de 2023 y en lo que va del presente período presento cuatro proyectos de ley. Entre ellos hubo uno polémico, que terminó retirando, y dos elaborados en años anteriores que reingresó en estos meses.

Una de las iniciativas establece modificaciones a la Ley de Trabajo Agrario y la que desató polémica pretendía quitarle la asignación universal por hijo (AUH) a los adolescentes que cometen delitos. El proyecto fue presentado apenas se aprobó la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y se lo consideró como un endurecimiento de la pena y un castigo adicional a las familias. Semanas después, Morchio lo retiró en silencio.

Previamente, el 27 de marzo, el legislador volvió a presentar dos proyectos de ley que ya había impulsado en el período anterior.

Uno, de cinco artículos, apunta a que el Estado fomente el uso de fertilizantes a base de guano como abono orgánico en la producción agropecuaria. El otro propone acciones para el control y erradicación de la especie arbórea acacia negra en el territorio nacional. Ambos fueron girados a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

La tarea de Morchio en lo que va de este período se completó con un proyecto de resolución para dejar sin efecto una ley que prohíbe transportar juntos animales con y sin cornamenta y con tres proyectos de declaración para que vuelvan a circular de noche las máquinas agrícolas en rutas, para acompañar un evento ganadero y para rendir homenaje a Juan L. Ortiz.

Alicia Fregonese (PRO), que renunció a la presidencia del Consejo General de Educación (CGE) a fines de 2025 para volver a una banca en la Cámara de Diputados, trabajó en estos meses en un solo proyecto de ley que presentó a principios de junio.

La iniciativa apunta a crear un régimen federal de alfabetización inicial y fue girada a las comisiones de Educación y Presupuesto.

Además, impulsó tres proyectos de resolución: dos para acompañar actividades vinculadas a la apicultura y el restante para reconocer un libro sobre folclore del litoral.

El radical Darío Schneider, que dejó su cargo de ministro en el gabinete de Frigerio para asumir en la banca, presentó en junio su primer y único proyecto de ley, que apunta a crear un régimen nacional de mecenazgo deportivo. La iniciativa fue girada a las comisiones de Presupuesto y de Deportes.

Su labor se completó con la presentación de un proyecto para declarar de interés legislativo un torneo de fútbol infantil que se realiza en la ciudad de Crespo, donde Schneider fue intendente.

La peronista Marianela Marclay tampoco desplegó mucha actividad en cuanto a la presentación de proyectos: desde que asumió en diciembre solo elaboró un proyecto de ley que apunta al registro en las historias clínicas de indicadores de maltrato y abuso en la primera infancia. Fue girado a las comisiones de Salud y Niñez.

Marclay presentó también un proyecto de resolución para expresar preocupación por “la degradación institucional y el constante debilitamiento” de las políticas de derechos humanos en Entre Ríos

Proyectos: cero

Los cuatro legisladores libertarios que representan a Entre Ríos en el Congreso de la Nación no presentaron proyectos de ley desde el recambio institucional de diciembre a la fecha.

La tarea legislativa de Beltrán Benedit, que es diputado desde 2023, en lo que a iniciativas respecta se limitó a la elaboración de seis proyectos de declaración sobre temas diversos: saludar a Estados Unidos por el 250º aniversario de su independencia, reconocer a un ajedrecista y expresar acompañamiento a algunos eventos de los sectores del agro y los seguros.

Benegas Lynch, Milei y Laumann. Los diputados y senadores libertarios no presentaron ningún proyecto de ley en el presente período.

El diputado Andrés Laumann, que integra la nueva camada de los que asumieron a fines del año pasado, tampoco presentó proyectos de ley. Su tarea legislativa, en cuanto a proyectos, en estos meses consistió en la elaboración de una iniciativa para conmemorar un hecho histórico: el 214º aniversario de la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo.

En el Senado, la libertaria Romina Almeida, arquitecta oriunda de Gualeguay, tampoco presentó ningún proyecto de ley. La legisladora sí elaboró una declaración de interés de una canción compuesta por un músico de Diamante.

Su compañero de bancada, Joaquín Benegas Lynch, no presentó ningún tipo de proyecto en lo que va del período legislativo.

(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1172, del día 16 de julio de 2026)