AGMER salió al cruce del Gobierno y afirmó que el salario docente perdió 21,2% frente a la inflación

El gremio docente AGMER rechazó las afirmaciones difundidas por el gobierno de Entre Ríos respecto de la evolución de los salarios del sector y aseguró que los haberes "no le ganaron a la inflación", sino que registran una pérdida del 21,2% del poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de Rogelio Frigerio.

A través de un comunicado acompañado por una placa comparativa, el sindicato cuestionó la información oficial que sostuvo que "el salario mínimo docente superó la inflación acumulada desde diciembre de 2023" y calificó esa afirmación como "una mentira".

En ese sentido, AGMER sostuvo que "lo que muestra la realidad, en los recibos de sueldo de cada docente de esta provincia, es que en la gestión de Frigerio el salario docente perdió el 21,2% contra la inflación que mide el Indec".

Para fundamentar su posición, el gremio indicó que el incremento remunerativo acumulado desde diciembre de 2023 fue del 231%, mientras que la inflación acumulada alcanzó el 320%, lo que, según sus cálculos, representa una pérdida real del poder adquisitivo del 21,2%.

Desde la organización sindical afirmaron que sostener que los salarios docentes superaron la inflación "contrasta con la realidad que vivimos todos los días", y remarcaron que muchos trabajadores de la educación "se endeudan o buscan otro trabajo para llegar a fin de mes".

Asimismo, vincularon la difusión de esos datos oficiales con la política salarial del Ejecutivo provincial y cuestionaron que el Gobierno haya evitado discutir aumentos en el ámbito paritario. "Por eso se niega el Gobierno a sostener la discusión en el ámbito pertinente, la paritaria salarial, que por tercera vez decidió cerrar por decreto", señalaron.

La publicación de AGMER responde a la difusión realizada en las últimas horas por el Gobierno provincial, que destacó que el salario mínimo docente habría acumulado un incremento del 244% desde diciembre de 2023, ubicándose por encima de la inflación del mismo período. El sindicato rechazó esa interpretación y aseguró que el análisis oficial no refleja la evolución de los salarios percibidos por los docentes entrerrianos.