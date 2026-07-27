Informe del gobierno muestra que el salario docente superó la inflación acumulada desde diciembre de 2023

Un informe del gobierno provincial muestra que la actualización salarial aplicada en julio permitió que el salario mínimo docente de Entre Ríos se ubicara por encima de la inflación acumulada desde diciembre de 2023. "En dicho período, los haberes registraron un incremento del 244%, frente a una inflación del 241%", se indicó oficialmente.

Según esos datos, la actualización salarial correspondiente a julio permitió que el salario mínimo docente recuperara el poder adquisitivo registrado al inicio de la actual gestión y se ubicara 0,8% por encima de la inflación acumulada.

"Durante los primeros meses de 2024 la evolución de los precios superó el ritmo de actualización de los haberes. Sin embargo, esa diferencia se fue reduciendo con las sucesivas recomposiciones salariales otorgadas en el marco de las negociaciones paritarias hasta revertirse con la actualización aplicada en julio", se añadió.

En ese sentido, desde el gobierno provincial se remarcó que la evolución del salario mínimo docente "pasó a ubicarse por encima de la inflación acumulada desde diciembre de 2023, revirtiendo la pérdida de poder adquisitivo registrada durante los primeros meses del período analizado".

También se destacó que los incrementos salariales implementados "permitieron recuperar el poder de compra del salario mínimo docente, de acuerdo con la comparación entre la evolución de los haberes y el índice de precios acumulado desde el inicio de la gestión".