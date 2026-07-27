La reforma previsional en Entre Ríos llegará al recinto de Diputados esta semana y obtendría sanción completa

Esta semana hay doble sesión en agenda de la Cámara de Diputados: el martes a las 18 y el miércoles a las 11. El proyecto de reforma previsional que la semana pasada tuvo un tratamiento exprés en las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y Previsión y Seguridad Social, tomaría estado parlamentario en la primera sesión y en la segunda se sometería a votación. De este modo, obtendría sanción definitiva una de las reformas más importantes del último tiempo en la provincia de Entre Ríos, a una semana de desembarcar la iniciativa en la Cámara baja.

El miércoles de la semana pasada, los diputados le dieron ingreso formal al proyecto que obtuvo media sanción en el Senado el 15 de julio. El mismo día de la entrada a la Cámara baja, la iniciativa fue girada a comisión y las exposiciones de representantes institucionales y gremiales comenzaron de inmediato.

De este modo, durante la tarde del miércoles pasado expusieron dirigentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos y, por la tarde, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat, junto a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (APLER) y el Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever).

Durante la mañana del jueves exhibieron posturas, además, el titular de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Alejandro Cánepa; y el fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes.

Posteriormente, las comisiones otorgaron dictamen de mayoría al proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo de la provincia. Y para este miércoles se prevé su debate en el pleno, se confirmó este lunes por la mañana en el programa Desde el Recinto de la radio de Diputados. La jornada coincidirá, al igual que ocurrió cuando se votó en el Senado, con protestas de los gremios, paros y movilizaciones por la reforma jubilatoria y por salarios.

La reforma de la Ley N° 8.732 es una de las iniciativas más polémicas del último tiempo en la provincia de Entre Ríos. El Gobierno de Rogelio Frigerio está a un paso de conseguir la sanción definitiva del proyecto denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”.

La iniciativa que fue modificada en el Senado declara el estado de emergencia por dos años, prorrogable por otros dos años sólo con una decisión del Ejecutivo, previa comunicación a la Legislatura.

Los principales puntos de la reforma son los siguientes: