La Región Centro inaugurará su sede permanente en San Francisco y Entre Ríos asumirá la presidencia del bloque

La Región Centro vivirá este martes una jornada institucional clave en la ciudad de San Francisco con dos actividades que apuntan a consolidar el proceso de integración entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Los gobernadores Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio encabezarán la inauguración de la Casa de la Región Centro y participarán de la XIX Junta de Gobernadores, durante la cual se concretará el traspaso de la presidencia Pro Tempore del bloque.

La primera actividad será la inauguración de la Casa de la Región Centro, un edificio que funcionará como sede administrativa permanente del organismo y que estará ubicado en un inmueble histórico de San Francisco, completamente remodelado para este nuevo destino.

Desde allí se coordinarán las tareas técnicas, políticas y administrativas del bloque, que reúne a tres de las provincias con mayor peso productivo del país.

El edificio contará con oficinas para cada una de las provincias, sala de conferencias, espacios de atención al público y dependencias que también utilizará el municipio de San Francisco, informó el área de Prensa del gobierno de Córdoba.

La elección de esta ciudad no es casual. Su ubicación estratégica, en el límite entre Córdoba y Santa Fe y cercana a Entre Ríos, la convierte en un punto de encuentro natural para el funcionamiento cotidiano de la Región Centro y para el desarrollo de reuniones institucionales, mesas de trabajo y encuentros vinculados al desarrollo productivo.

Con esta sede permanente, la Región Centro busca fortalecer su estructura institucional y consolidar un espacio de trabajo estable que permita impulsar políticas conjuntas, promover inversiones, coordinar obras estratégicas y profundizar la integración económica y productiva entre las tres provincias.

Posteriormente, en el Superdomo de San Francisco, se desarrollará la XIX Junta de Gobernadores de la Región Centro, donde Martín Llaryora formalizará el traspaso de la presidencia Pro Tempore a Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos.

Llaryora había asumido la conducción del organismo el 27 de marzo de 2025, durante un encuentro realizado en la provincia de Santa Fe. Con el recambio institucional se cumplirá el esquema de rotación anual que caracteriza al bloque.

La Región Centro está integrada por Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y constituye uno de los espacios de integración subnacional más importantes de la Argentina.

En conjunto, las tres provincias reúnen 8,4 millones de habitantes, representan el 25% del Producto Bruto Interno nacional y generan el 38% de las exportaciones del país, consolidándose como el principal núcleo agroindustrial, industrial y exportador de la economía argentina, destacó el área de Prensa del gobierno de Córdoba.

La jornada en San Francisco simbolizará así un nuevo paso en la consolidación de un modelo de cooperación regional basado en el federalismo, la planificación conjunta y el fortalecimiento del interior productivo.